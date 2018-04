Cannes 2005: hezká děvčata, zajímavé mobily a trocha erotiky

K tomu ale potřebuje hodně peněz, i velké firmy si stěžují na stále rostoucí ceny výstavních ploch a především cen za všechny další služby, které mondénní letovisko Cannes nabízí.

Milionářské doupě

Odměnou za přemrštěné ceny služeb je jarní počasí, které ocení především návštěvníci ze severněji položených oblastí Evropy. Jenže již loni se mnohým z nich zdálo, že nepotřebují na veletržní třídě nakupovat superluxusní šperky a telefony Vertu za milion, a tak se příští 3GSM World Congress uskuteční v Barceloně. Teplo tam bude také a vystavovatelé a návštěvníci nebudou muset dojíždět na výstaviště 30 kilometrů daleko, nebo platit neuvěřitelně vysoké ceny za ubytování v Cannes.

Novinářům se na 3GSM World Congressu líbí. Není tam tolik návštěvníků jako například na CeBITu v Hannoveru, takže je možné se k některým exponátům i dostat. Na druhou stranu fotografové proklínají minimální světlo ve festivalovém paláci, které možná svědčí filmovým hvězdám, ale fotografování produktů je utrpením.

Hurá do stanu

Navíc především u některých čínských firem se ani fotografovat nesmí, co kdyby si někdo všimnul, že jejich nejnovější výtvor je téměř dokonalá kopie tři roky staré Nokie. A když už jsme u Nokie, její stan na písečné pláži byl opět největší. Nejvíce lidí bylo i na její tiskové konferenci. Nokia má i nejširší projekční plátna a širokoúhlé stoly s jídlem pro všechny - kdo by odolal. Ostatní výrobci byli o něco skromnější, Sony Ericsson postavil svůj stan vedle T-Mobile, Alcatel měl strategickou polohu na křižovatce všech cest a kdo z vystavovatelů už neměl kam kolíky ke stanům zapíchnout, musel vzít za vděk dvacetimetrovou jachtou.

Největší loď

Tu měl tradičně největší Siemens, šlo o solidní "zaoceánský parník". Přehlédnout jí nemohl žádný návštěvník města a pravděpodobně ani žádná ryba pohybující se v okolních vodách. Čekalo se, jestli se z lodi ozve SOS, jako reakce na současný stav divize mobilních telefonů Siemensu, kapitán ale jen elegantně natáčel loď obřím logem směrem na korzo.

Vojáci a modelky

3GSM World Congress je výborným místem pro schůzky. Zástupci operátorů, často s generálním ředitelem v čele, si nechávají předvádět nejnovější telefony a to povětšinou v okolních luxusních hotelech. Ostatní se musí smířit s návštěvou stánků, nebo na náhodná setkání s vojáky ze Star Wars. Kdo se nestyděl, mohl podstoupit zvěčnění na památku s některou z přítomných krasavic, jejichž ladné křivky a odvážné výstřihy kontrastovaly s šedí manažerských obleků.

Ti odvážnější pak mohli vystoupat několik schodů na terasu, kde byla jejich námaha náležitě odměněna. Poskytovatelé obscéního obsahu totiž mají po celém světě žně, a tak si mohli dovolit pozvat jako živé poutače na své stánky ryzí profesionálky. I zde se fotografovalo, co paměťové karty fotoaparátů dovolily.

Obsah kam se podíváš

A propos, stahujete si do svých mobilů nějaký obsah, ať už závadný či nikoliv? Jestli ne, tak to už jste na celém širém světě asi jediní. Alespoň podle množství vystavovatelů, co se tímto oborem zabývají. Jenom navigačních produktů bylo v Cannes vystaveno tolik, že bloudící poutník musí být jen výmysl ze starých legend. Méně sofistikovaní uživatelé pak mohou stáhnout do svého mobilu obrázky, melodie, písničky, hračičky a asi cokoliv, co je napadne.

Potřebujete chytrý mobil?

Nejlépe jsou na tom majitelé telefonů s operačním systémem Series 60. Na ten lze dnes sehnat úplně vše, dodavatelé se již dělí na ty obyčejné, lepší, nebo platinové. Nokia tuto platformu v Cannes prezentovala na několika konferencích, lze očekávat, že za nedlouho pro ní připraví i fanklub. Prodejní výsledky mobilů na platformě Series 60 plně korespondují s potřebou zákazníků vlastnit chytrý mobil. Většina ho nepotřebuje.

Rychle a zběsile

Pokud vás placený obsah nezajímá, jistě toužíte po rychlém přenosu dat. GPRS je hračka pro děti, přicházející a stále nepříliš rozšířené EDGE na tom podle Cannes není o mnoho lépe. Budoucnost je v mnohem rychlejších technologiích, o přízeň operátorů se jich nyní pere hned několik. Zákazníci pravděpodobně netrpělivě čekají, až si budou moci do telefonů stahovat filmy a to nejlépe v podobě hodně dlouhé trilogie. Ti, kteří tvrdí, že většině zákazníků stačí hlasové služby a SMS, jsou davem technologů hnáni na pranýř a ocejchováni za zpátečníky. Budoucnost ukáže, jestli měli pravdu vizionáři od výrobců, nebo účetní uzávěrky operátorů.

Hodně drahá data

V současné chvíli si můžeme postesknout, že GPRS bohatě stačící pro prohlédnutí aktuálních zpráv, je v roamingu neskutečně drahé a hodina WiFi stojí ve Francii 5 EUR, což je poměrně dost i na místní poměry. O snížení cen za roamingové a datové služby se v Cannes dlouze diskutovalo, otázkou ale je, jestli šlo jen o populistické PR, nebo o něco, co se v brzké době příjemně dotkne každého z nás. Do té doby většinu z nás superrychlá data nemusí příliš zajímat.

Ale říkejte to výrobcům mobilů, kteří potřebují stále něco nového, čím by své výrobky vyšperkovali. Možná by se stačilo soustředit na design, jak to dělá Motorola a některé korejské značky. Nutno podotknout, že se jim to vyplácí. Teď ještě aby se někdo soustředil na vylepšení ovládání, vývoj telefonů pro cílové skupiny, pro které je i současný mobil tvrdým oříškem. Na podobnou snahu jsme ale v Cannes nenarazili. Zážehem svíčky na konci tunelu může být snad jen nový prediktivní slovník Zi, který ale zatím v žádném prodávaném mobilu není, tedy alespoň v Evropě.

Těšíte se na 3G?

Drtivá většina výrobců se v Cannes pochlubila tím nejlepším, co nabízí. Skoro to vypadalo jako souboj o nejdelší soupis výbavy. Proti proudu šel Alcatel, který po spojení s čínskou firmou TCL představil dvě ze svých tří nových řad mobilů. Překvapivě tu nejnižší a střední. Luxusní si asi šetří na CeBIT.

Boom zažívají telefony pro sítě třetí generace, mnohé z nich už nelze na první pohled rozeznat od běžných mobilů pro GSM. Výrobci stále zdůrazňují fantastickou možnost videohovorů, opět ale s rozporem opravdového zájmu zákazníků. Manažeři z celého světa v reklamním klipu Nokie na model 6680 se ale bez videohovorů neobejdou a nás to čeká příští rok také. Od ledna zahájí provoz sítě třetí generace i u nás.

CeBIT za dveřmi

Pokud byste se také chtěli podívat na veletrh o mobilní komunikaci, máte příležitost hned za pár týdnů v německém Hanoveru. Koná se tam veletrh CeBIT, který je na rozdíl od Cannes určen široké veřejnosti. Vystaveny tam určitě budou všechny novinky z Cannes a pravděpodobně mnohem častěji v lépe uchopitelné podobě, než pod plastovými kryty v Cannes. CeBIT je také mnohem blíž a v neposlední řadě je i výrazně levnější. Komu se na CeBIT nebude chtít, vystačí si se sledováním našeho serveru. I z této akce vám přineseme podrobné zpravodajství. Snad příští rok vystavovatelé jen neopráší letošní prezentace a podaří se jim objevit něco skutečně nového, po čem budou uživatelé mobilních telefonů toužit. Napadá vás něco?

V průběhu tohoto týdne vám nabídneme další články o novinkách představených v Cannes.