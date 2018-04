CanDo - proklatě dobrý úkolovník...

Úkoly na PalmOS

Úkoly (kromě ToDo Listu) můžete spravovat v některé z jeho alternativ - věnovali jsme se jim kdysi velmi dávno a tyto programy částečně řeší to, co neumí ToDo List - tedy třeba opakování úkolů, jejich filtraci apod. Nebo můžete využít některé pomocné aplikace, které nabízejí downloadové servery se softwarem pro PalmOS....

Úkoly můžete samozřejmě spravovat taky v jiném programu, který toho umí víc. Jednou z možností je outlinerová aplikace, která umí linkovat (či alespoň export/import) svoje položky s ToDo databází palmů - tedy v programech jako Brain Forest, Progect, Bonsai, LifeBalance, či Shadow Plan

Na výběr je i správa úkolů v komplexní diářové aplikaci, která umí pracovat s více základními databázemi - tedy kromě schůzek i s úkoly, kontakty, či poznámkami. Zde bychom měli upozornit na výtečný DateBk5, či Agendus 7.

V poslední době se objevilo několik alternativních PIM programů, které nepracují s PalmOS databází ToDo, ale se svojí vlastní. To jim umožní u úkolů výrazně rozšířit počet polí a zajistit lepší sepětí s Outlookem, na straně druhé to přinese nemálo komplikací těm, kdo pracují s těmito databázemi ještě v jiných programech. Tyto "outlookové" náhrady na PalmOS se jmenují Beyond Contacts a KeySuite2.

CanDo - vylepšená klasika

Program CanDo jde na věc zdánlivě postaru, přesto však se zcela novými přístupy. To "postaru" znamená, že:

aplikace pracuje jen s databází ToDo databází a nepřidává k ní další specifická pole a databáze.

To jí dává výhodu bezproblémové spolupráce s dalšími programy (diář, outlinery apod.), která je problematická u programů, které k základní ToDo databázi přidávají něco svého, či ji dokonce nahrazují...

program má vzhled běžné ToDo aplikace, pracuje se s ním podobně a uživatel se tedy nemusí nic nového učit.

To, co CanDo umí navíc, jsou následující možnosti.

Filtrace položek

Máte-li hodně úkolů, jistě vám přijde vhod jejich filtrování přes různá kriteria. Základní ToDoList je v tomto směru prakticky bez možností - můžete v něm pouze vyřadit odškrtnuté položky, to je vše. CanDo nabízí velmi účinnou filtraci pře tři záložky:

Priorita - můžete zapnout a vypnout odděleně každou prioritu. Kdo využívá priority opravdu důkladně (třeba na maticový systém Urgentní - Důležité), bude určitě nadšen!

Termín úkolů - zde si můžete nastavit časové období, kdy mají úkoly splatnost, a nechat si tak třeba zobrazit jen budoucí úkoly, dnešní, úkoly splatné tento a příští týden apod. Chybí zde ale možnost nastavení typu "příštích 7 dní" apod..

Klíčové slovo - program umí vyfiltrovat úkoly obsahující řetězec znaků, a to i v poznámce k úkolu. Při používání úkolů jako součásti projektů (třeba ve spolupráci s outlinerem) to může být neocenitelné.

Filtrace úkolů v CanDo je jedním z pilířů programu, sama o sobě by ale nebyla tak dobrá, kdyby se neopírala o druhá základní princip, kterým jsou uložená zobrazení (Views).

Zobrazení (Views)

Velkou výhodou programu jsou uživatelsky nastavená zobrazení (Views), která si pamatují vámi nastavenou filtraci, ale rovněž také preference programu a nastavení kategorií (viz dále).

Můžete mít uloženo zobrazení "Úkoly tento týden se zobrazením kategorií", "Úkoly dnes a zítra s prioritou 1 a 2" apod. Ukládání Views je jednoduché - prostě nastavíte preference, filtry a kategorie a pak v menu Views toto zobrazení uložíte pod nějakým jménem. Součástí nastavení Views je možnost otevřít se pouze v určité kategorii.

Views zatím nelze ručně třídit, řadí se ale dle abecedy a toho můžete využít, chcete-li je nějak utřídit.

Zastřešující kategorie (Umbrela)

Další užitečnou věcí v CanDo je možnost nastavit některým kategoriím podřízené kategorie. Ve zvláštním menu můžete pro každou kategorii určit podřízené kategorie, které se s ní budou asociovat.

Efektem kategorií Umbrella je seskupování kategorií, které k sobě mají nějaký vztah, do souhrnného zobrazení. I pro práci s kategoriemi je ale důležité, že se dají nastavit a uložit ve Views, čehož můžete velmi často využít v kombinaci s možností Views otevírat se automaticky v určené kategorii!

Vylepšená práce s detailem úkolu, další možnosti

Autoři programu vylepšili i takové prvky, jako je detail zobrazení úkolu: počínaje zrychleným vložením priority (samostatná tlačítka namísto rozbalovacího měnu) přes rychlou změnu termínu (tlačítka jako v DateBk - posun o dny šipkami a skok o týden tlačítkem 7) až po rozšířený výběr termínu po kliknutí na DueDate.

Program umí i další užitečné věci, které zmíníme alespoň heslovitě:

umí jednorázově přetřídit úkoly dle abecedy (uvnitř nastaveného třídění dle splatnosti a priority)

po kliknutí na Detail v souhrnném zobrazení ukáže počet položek v seznamu (i vyfiltrovaném)

má konfigurovatelnou funkci Key Cycling na přepínání kategorií a položek HW tlačítky

má několik dalších možností nastavení (ukládání data splnění, nízká priorita dle View pro novou položku, ukládání při posunu na další položku)

Suma sumárum

Až na pár drobností v textu a závěrečné tabulce je CanDo výborný program aspirující vytlačit z vašeho používání základní úkolovou aplikaci. Bude se vám hodit zejména tehdy, máte-li úkolů hodně, používáte priority a pracujete s kategoriemi. Díky tomu, že využívá ToDoDB, bude vám bez problémů spolupracovat i s lepšími diáři (DateBk, Agendus) a při používání linkování může fungovat i jako skvělý spolupracovník projektového outlineru.