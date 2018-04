Canalys: Trh PDA se zlepšuje

Díky nárůstu prodejů telefonů Nokia 7650 zaznamenal analyzovaný trh dvojnásobný objem prodejů oproti stejnému období 2001, nárůst je ovšem zapříčiněn především díky prodejům Nokií 7650, které zaznamenaly stejně fenomenální úspěchy jako před rokem Nokie 9210. Znovu se tak ukázala síla výrobců mobilů oproti klasickým handheldům - organizérům, i když v mnoha aspektech se tyto trhy dnes přibližují.

Čísla vypadají takto:

Výrobce 3.Q 2002 % trhu 3Q.2001 % trhu 2002/2001 Nokia 665,940 56% 157,840 27% 322% Palm 172,440 15% 129,515 22% 33% HP 107,730 9% 103,005 18% 5% Toshiba 48,630 4% - - - Sony 38,300 3% 4,735 1% 709% Ostatní 150,090 13% 183,505 32% -18% Celkem 1,183,130 100% 548,600 100% 104%

Nokia - na první pohled je patrné, že v soutěži s výrobci mobilních telefonů zatím v objemech nemohou klasičtí PDA výrobci soutěžit. Masivní reklama na MMSky udělala svoje, stejně tak jako podpora operátorů. Věřím, že třeba dotovaný Treo270 s dobrou reklamou by taky udělal "díru do trhu".

Palm, Inc se přesto vrátil ve třetím kvartále k slušnému růstu (33 % oproti roku 2001) a zdá se, že pomalu překonává následky stagnace z let 2000/2001. Je třeba připomenout, že Palm je tradičně silný ve IV. čtvrtletí - na předvánočních trzích se jeho modely vždy dobře prodávají a v letošním roce má firma opravdický hit - Palm Zire za $99, který se bude tetelit jistě pod nejedním stromečkem. Další trumfové eso má Palm v rukávu ještě na konec října, kdy představí nový model pro nejnáročnější uživatele - Tungsten s Bluetooth a další model - chytrý telefon.

Hewlett-Packard po pohlcení Compaqu a jeho iPAQů si udržuje pozici nejsilnějšího PDA výrobce PocketPC platformy. Oproti loňsku ale zaznamenal jen velmi malý nárůst a na jeho absolutní hegemonii útočí několik dalších výrobců

Jedním z nich je Toshiba, kterou loni v PDA trhu takřka nikdo neznal a nyní je na pozici dvojky WinCE platformy. Její tenké a lehké modely jsou na trhu velmi oblíbené, nezanedbatelnou roli hraje i příznivá cena.

Sony pokračuje ve zvyšování prodejů, i když ve 3. čtvrtletí nebyl její vzestup až tak strmý, tak proti loňskému roku je velmi patrný. Sony přestihla Handspring na pozici dvojky PalmOS zařízení. Díky své filozofii a strategii tak firma výrazně přispívá k udržení pozice PalmOS na trhu.

Firma Canalys zveřejnila i tradiční srovnání operačních platforem:

OS 3.Q 2002 % trhu 3Q.2001 % trhu 2002/2001 Symbian 669,490 57% 190,100 33% 252% PalmOS 234,730 20% 184,695 32% 27% WindowsCE 231,770 20% 119,890 21% 93% Ostatní 47,140 4% 83,915 15% -44% Celkem 1,183,130 100% 578,600 100% 104%

Za povšimnutí stojí, že i bez vlivu prodejů Nokií 7650 zaznamenal trh s handheldy solidní nárůsty.

Vyostřil se souboj mezi PalmOS a PocketPC platformou, které se dostaly prakticky na stejnou úroveň. Naopak oproti předpovědím klesá podíl jiných platforem.

Těšíme se na další fáze tohoto soupeření platforem, na kterém by měl vydělat zejména zákazník - v dalším období se totiž očekává souboj v tradiční doméně PalmOS - low-endovém trhu - Palm nabízí Zire a m105 za $99, Sony SL10 za $150 a SJ20 za $200. Ještě do konce roku by ale měla svoje handheldy představit firma Dell a proslýchá se, že jeden z nich bude stát $199, nedávno se začaly prodávat za $250 PDA ViewSonic apod. Nízké ceny nových PDA budou jistě stimulovat další prodej a mohly by přinést nový boom, mylně očekávaný už v roce 2000.

Rušno ale bude i v high-endu - na trhu se objevují první PalmOS5 handheldy s ARM procesory, nové modely chystá i Hewlett-Packard. A když k tomu připočteme chystaný nástup nových chytrých telefonů s PocketPC a PalmOS, myslím, že i v dalších měsících se dočkáme na PDA trzích značných změn!