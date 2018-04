Callino: konkurent Telecomu utíká dříve, než začal

Společnost Callino a.s. je nyní v ČR v nezáviděníhodné pozici. Opouští ji velká část zaměstnanců a zprávy o tom, co se v této ambiciozní firmě děje jsou velmi kusé, ve většině případů ale značně chmurné.

Ve středu ráno (7.3.) se objevily zvěsti o tom, že Callino postihl téměř panevropský krach a že jsou jeho jednotlivé filiálky zavírány – zprávu zveřejnila i renomovaná agentura Bloomberg. Výjimku mělo tvořit Callino GmbH, německá pobočka firmy Callino. Rozruch v české pobočce Callina tomu všemu nasvědčoval – zaměstnanci nám potvrzovali, že dostávali hromadné výpovědi s odchodem do 24 hodin a s odstupným, což nám ale oficiální zdroje z firmy nebyly ochotny vysvětlit.

O vyjádření k situaci ve firmě jsme požádali tiskovou mluvčí Callina paní M. Marešovou. Místo obšírného vysvětlení, jež naše redakce očekávala, jsme ovšem obdrželi poděkování za dosavadní spolupráci a informaci o tom, že tisková mluvčí čtvrtečním dnem ve společnosti Callino končí.

Kontaktovali jsme tiskového mluvčího německého Callino GmbH Martina Olditze, ten nás ale upozornil na to, že od počátku letošního roku je české Callino a.s. dceřinou společností americké telekomunikační firmy Formus, nikoliv německého Callina, jak tomu bylo dosud. A Formus opravdu začal zmrazovat svoje aktivity všude tam, kde se jeho dceřiným společnostem nedaří a kde nezískaly licence. Formus Communiactions provozuje od roku 1996 v několika evropských zemích (např. Německo, Polsko, Finsko atd.) datové a hlasové služby prostřednictvím mikrovlnných i kabelových spojů.

Podle mluvčího polského Formusu Janusze Sznajdera společnost Formus zmrazuje svoje aktivity v Evropě v zemích, kde teprve pracovala na pilotních projektech nebo na získání licence. Podle Sznajdera se Formus hodlá koncentrovat na aktivity v zemích, kde již určitou pozici získal, tedy především v Německu a v Polsku, v ostatních zemích, kde ještě nemá technologii ve výstavbě se čeká útlum a likvidace aktivit. Podle neoficiálních zpráv by se to mělo týkat pobočky v ČR, na Slovensku a ve Švýcarsku (zde má ovšem firma vybudovanou kompletní síť FWA - o to je tento krok překvapivější). Na oficiální vyjádření amerického Formusu čekáme.

Právě o české pobočce Callina se v minulosti často hovořilo v souvislosti s možným opuštěním českého trhu, protože postup Callina v případě české FWA 26 GHz licence byl při nejlepším hodnocení velmi nešťastný. Callinu se tehdy podařilo odevzdat nabídku na ČTÚ pozdě a nabídka nebyla přijata (Callino, horký favorit FWA tendru, shořel na nedochvilnosti). Firma přišla na tomto nezdařeném tendru vlastní chybou o mnoho peněz.

České Callino, a. s. je stoprocentní dceřinou společností firmy Formus. Společnost byla založena v červenci 1999 s cílem etablovat se na českém trhu jako významný poskytovatel telekomunikačních služeb. Firma Callino měla svoje pobočky na Slovensku, v ČR, Švýcarsku i Rakousku, mateřský Formus zasahuje i s Callinem celkem 18 zemí. S případným odchodem firmy Callino z českého trhu by Telecomu ubyl jeden konkurent, protože firma Callino měla licenci na hlasové služby a hodlala Telecomu konkurovat. Z jejích plánů ovšem výrazně sešlo v souvislosti s neúspěchem ve FWA 26 GHz tendru.