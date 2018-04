V dnešní době se nedílnou součástí telefonních systémů velkých společností stala call centra, jejichž prostřednictvím jsou odbavovány hovory velkého množství zákazníků v reálném čase. Prognózy pro evropský trh, alespoň z hlediska dodávek nových systémů, rovněž vypadají slibně a bez sebemenší nadsázky lze konstatovat, že toto telekomunikační odvětví dostává čím dál tím větší prostor k seberealizaci.

Samotné call centrum dostane v blízké budoucnosti podstatně náročnější úkoly, než "jen" samotné odbavování hovorů. Z relativně uzavřených systémů by mělo vzniknout otevřené rozhraní propojující všechny základní segmenty firmy takovým způsobem, aby dialog s klientem byl veden na multimediální rovině. K tomu je však nutné přizpůsobit nejen technické prostředky, ale i samotnou organizační strukturu firmy. Personál totiž musí být do celého systému maximálně začleněn a veřejnou část svých dat předávat dál, do call centra. Teprve tehdy bude možné mluvit o zvýšení efektivity. Volající zákazník dostane požadované informace např. o stavu zakázky už od operátora a nebude zatěžovat odpovědné pracovníky. Ti pak získají více času k samotné realizaci popř. k získávání nových objednávek.

Svůj nedílný prostor dostane identifikace volajícího, na níž budou nové systémy zcela odkázány. Příchozí volání nejprve zpracuje server, který porovná telefonní číslo s firemní databází. Pokud se bude jednat o známého zákazníka, tak ho automaticky přepojí na stejného operátora jako v předchozích voláních, což zcela pochopitelně přinese výhody oběma stranám. Pouze v případě nepřítomnosti či zaneprázdněnosti dotyčného zvolí nejvhodnější náhradu, vybranou na základě osobních údajů. Posléze pošle na operátorův počítač všechny potřebné údaje, zahrnující např. momentální stav zakázky doplněný o nejaktuálnější informace, cenovou kategorii, ale i platební schopnost. Zkrátka sumář dat získaných ze všech oddělení majících s dotyčným co do činění. Nemá kupříkladu smysl rozšiřovat dodávku klientovi, notoricky neplatícímu za odebrané zboží a naopak významným klientům je nanejvýš vhodné oznámit, že kamion s požadovaným výrobkem už čeká na hranicích. V dnešní době plné silné konkurence i takovéto malichernosti dokážou přispět k udržení klientely.

S postupujícím rozšiřováním virtuálních privátních sítí nabývá na významu i decentralizace, kdy v lukrativních částech měst se nachází pouze reprezentativní část firmy. Ostatní segmenty, jako např. sklad, výrobní hala, či samotná call centra jsou situována do míst s nižšími nájmy. Vzájemná komunikace, ať už hlasová či datová pak probíhá právě po digitálních okruzích, popř. u míst s nižší vytížeností linkami ISDN. Volající zákazník, díky moderním pobočkovým ústřednám, pochopitelně nic nepozná a přepojení od operátora k několik kilometrů vzdálenému obchodníkovi je záležitostí okamžiku. Díky pružnému přesměrovávání hovorů lze dosáhnout i znatelné úspory, především v hodinách s nejnižším provozním zatížením. Zatímco v HPH (hlavní provozní hodina) je nutné mít na pracovišti co největší počet operátorů, v ostatní čas jich stačí jen zlomek. Ovšem zde mnohdy vzniká otázka, jak se vypořádat s náhodným a zcela nepravidelným přívalem volajících. Pokud budu držet jen několik operátorů, tak tento nápor nezvládnou a naopak plný stav je silně neekonomický. Právě proto vznikla myšlenka virtuálního call centra, založeného na tzv. home agentech. Zjistí-li systém větší počet volajících, než jsou operátoři schopni v rozumné době odbavit, pokusí se spojit s externisty v jejich domovech. Ti prostřednictvím linky ISDN po jednom B kanále hovoří se zákazníkem a po druhém si posílají data s centrální databází. Zkrátka mají k dispozici stejné informace, jako ostatní ve firmě. Při zvolení vhodné platové politiky lze tímto způsobem i při započítání telefonních poplatků výrazně ušetřit a navíc při vytvoření solidní základny home agentů zvládnout i 24 hodinový provoz. Proč by si takovýmto způsobem např. nemohly přivydělat ženy na mateřské? Žádné dojíždění, volitelná pracovní doba. Základem je jen vzdálené přihlášení do systému, jinými slovy oznámení mé připravenosti k přijímání hovorů. Pochopitelně, že nezbytnou podmínkou jsou harmonogramy, podle nichž musí být dotyční k dispozici. Není možné, aby si všichni např. odešli na oběd a systém nemohl nikoho najít. Obdobně je nesmyslné mít k dispozici celou flotilu agentů v době, kdy jsou přítomni všichni operátoři. Zkrátka koordinace zde hraje významnou roli.

CTI, alias spojení počítače s telefonem, má obecně před sebou velkou budoucnost. Příštím krokem bude přímé propojení call centra s internetem, kdy potenciální zakázník dostane příležitost vznést svůj dotaz nejen pomocí mailu. Na příslušné stránce klikne na tlačítko a v tu chvíli mu počítač sestaví spojení s danou firmou. K operátorovi se kromě samotného telefonátu dostanou i informace o stránce, z níž spojení bylo uskutečněno, IP adresy, ..., čímž má možnost se alespoň částečně připravit na dotazy. Systém mu zároveň může na základě získaných údajů automaticky poslat nejaktuálnější informace o dané problematice, a tím tedy minimalizovat čas nutný k vyhledání potřebných podkladů.

Ve střednědobých vizích je e-mailům přiřazována větší důležitost než kdykoliv před tím. Zajisté znáte situace, kdy pošlete dotaz a za deset minut netrpělivě prohlížíte schránku, zda-li už odpověď nedorazila. Řekněme si na rovinu, že málokdy ji tam najdete dřív, než za několik (desítek) hodin. Problém opět spočívá ve firemní hierarchii, kdy daný mail dostane ta nejvíce vytížená osoba. Přitom jen menšina dotazů potřebuje k zodpovězení skutečného odborníka. Call centra budoucnosti by přitom měla spravovat i dotazy zasílané na mailboxy typu "info". Nevytížení operátoři hned dostanou k zodpovězení došlé maily a pro odbavování volajících zákazníků budou dočasně preferováni ostatní. Přeci jenom i k této činnosti je potřeba trochu klid.