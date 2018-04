CADmx: musíte pracovat opravdu všude?

Když jsem začínal psát o kapesních počítačích a konkrétně o počítačích s operačním systémem Epoc, nenapadlo by mě, že by se daly využívat tyto "tintítka" do dlaně i jako klasické pracovní stanice. Program CADmx ovšem dokazuje, že nákup Psiona může být i velice rychle vratnou investicí.

CADmx je aplikace, která poběží na všech přístrojích Psion series5 a 5mx, jak autor uvádí. V programu můžeme zadávat příkazy, jako v klasickém CADu, ale program CADmx podporuje zatím toto:



až 16 různých vrstev s různým pojmenováním

používá absolutní, relativní a polární koordináty všechny hodnoty mohou být zadány jako matematické výrazy - například: (100-50)*SQR(Pi)

funkce exportu do AutoCad kompatibilního DXF

tisk výkresů s možností škálovatelnosti velikosti

možnost dalšího použití objektů jejich přidáním do galerie klipartů

Mezi hlavní výhody programu se řadí skutečnost, že CADmx je a, dle autora, vždy bude freewarová aplikace. Dalším větším plusem bude i jednodušší ovládání, což ale souvisí s možnostmi programu. Protože program není určen pro profesionální návrhy například budov, či zakázkové práce za peníze, jsou i jeho možnosti omezeny. Sice by možná šlo vytvořit aplikace pro Epoc, která by byla konkurencí pro profesionální CAD systémy na klasické pracovní stanice, ale nemyslím, že by vývojáři a designéři raději pracovali a přeškolovali se na nový produkt.

Na druhou stranu program poskytuje dle mého názoru celkem slušnou základnu pro další vývoj a na jeho první verzi je vcelku povedený. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že program je vypuštěn zatím jako testovací betaverze a je možné, že zde něco nebude fungovat tak jak má.

Nicméně jeho verze je volně ke stažení na webu autora nebo na našem serveru(CADmx pro Epoc 1.0 beta).