C35i - modem a dial-up připojení

Vyberte tedy typ telefonu, ketrý chcete použít (v mém případě to byla na obrázku vysvícená volba). Instinktivně jsem zvolil ISDN V.110 , technik Paegasu mi posléze potvrdil, že pro C35i to je lepší (rychlejší) varianta. Potom stiskněte tlačítko Další , v následujícím okně vyberete port, přes který je váš telefon připojen. Pro připojení sériovýn kabelem, což je případ našeho C35i, je to COM1, resp. COM2. Při použití infraportu, například u telefonu S35, zatrhněte příslušný infraport.

Sekvence kliků pro Win98: Tlačítko Start - Nastavení - Ovládací panely - Modemy - Přidat - Zatrhněte Jiný typ modemu - Další - Zatrhněte Nespouštět průvodce... - Další - Zatrhněte Nerozpoznávat modem... - Další - Z diskety - Procházet - Najděte místo kde je soubor P35modem.inf - OK - OK . Sekvence může být odlišná pro jinou verzi Windows. Pokud jěště nemáte instalován žádný modem, odpoadají kroky Přidat až Zatrhněte Nespouštět průvodce... Nyní by na Vašem monitoru mělo být následující okno:

Dalším krokem je vyrvoření dial-up připojení. Na pracovní ploše otevřete Tento počítač - Telefonické připojení sítě - Vytvořit nové připojení - Další - zadejte název - Konfigurovat.

Nastavte parametry podle následujících oken:









Obr. 2



Zvolte příslušný port, přes který máte telefon připojen, a nastavte max. komunikační rychlost na 19 200 - toto je rychlost se kterou komunikuje počítač s telefonem, je třeba, aby byla vyšší než přenosová rychlost modemu (v našem případě 9600 bit/s), protože modemové spojení používá kompresi dat.









Obr. 3



Zde ponechte výchozí hodnoty, podobně jako v sekci Nastavení portu. Dále klikněte na Upřesnit.









Obr. 4



Řízení toku dat mám nastavené na Hardwarové. Modem v C35i ho ve skutečnosti neumí, je pouze simulováno propojkou nebo nějakou jinou fintou v kabelu. Alespoň podle tohoto schematu to tak vypadá. Piny pro handshake RTS a DTR jsou zde navíc zjevně použity k napájení obvodu MAX232. Jaké je zapojení kabelu, který používám, však nevím, výrobce ho samozřejmě tají, dá se však čekat, že bude velice podobné.

Pokud by během spojení docházelo k chybám, doporučuji nastavit řízení toku dat na softwarové, sníží se tím však přenosová rychlost mezi počítačem a telefonem, což může (ale nutně nemusí) znamenat i celkové zpomalení dial-up připojení. Samozřejmě nemám na mysli chyby vlivem např. slabého GSM signálu, ale zahlcení seriového spojení počítač - telefon tokem dat z modemu.

Malý příklad: Pokud by byl kompresní poměr 4:1 a okamžitá rychlost přenosu 6000 bit/s, máme najednou tok dat 24000 bit/s a rychlost komunikace mezi PC a telefonem 19200 bit/s nestačí, respektive pokud modem má buffer, je plně vytížená. Pomalejší nebo více vytížené PC v takové situaci nemusí stíhat dostatečne často vybírat data z HW bufferu seriového portu, ten je boužel u většiny PC stále pouze 16tibajtový. A právě v takových případech by mělo nastoupit řízení toku dat (handshake) - počítač občas řekne modemu "chvilku počkej". Podobně to funguje i u externích seriových modemů pro pevnou telefonní linku.

Vzhledem k tomu, že přenosová rychlost mezi telefonem a počítačem je výrazně vyšší než reálná rychlost dial-upu včetně komprese, zatím jsem se s chybovostí nesetkal a softwarové řízení toku dat tedy nepoužívám.

Dále je třeba do okénka zvláštní nastavení napsat AT+CBST=71,0,1, což je inicializace protokolu ISDN V.110.

K připojení jsem použil jako providera Video On Line (VOL), kterého doporučuje i technická podpora Paegasu.

Pozor: na stránkách VOL byly v době, kdy jsem s instalací experimentoval, zavádějící informace v tom smyslu, že lze použít stávající uživatelské jmého a heslo, pokud už u VOL/Volny máte konto pro připojení přes pevnou telefonní síť. To však není podle technické podpory Peagasu pravda, v každém případě je třeba si aktivovat datové připojení, a to prostřednictvím SMS zprávy s textem IVP VOL ZAP, kterou odešlete na číslo 4616. Během několika sekund obdržíte SMS zprávu s vaším uživatelským jmeném a heslem, které bude funkční nejpozději za 30 minut. Bohužel není možné takto získané (vygenerované) heslo změnit, což z bezpečnostního hlediska není nejleší.

V další SMS zprávě obdržíte základní informace potřebné k připojení na Internet přes VOL (např. DNS adresy). Více naleznete zde.

Nastavení dial-up připojení je na následujících obrázcích:









Obr. 5 - Základní nastavení



Zde můžete překontrolovat, případně upravit nastavení modemu.







Obr. 6



Zapněte Softwarovou kompresi pro rychlejší přenosy dat. Ze síťových protokolů stačí zatrhnout pouze TCP/IP, ostatní je zbytečné.







Obr. 7



Zde vyplňte DNS adresy podle SMS zprávy, kterou jste dostali při registraci. Dále zatrhněte Použít výchozí bránu..., Komprimace záhlaví IP není nutná, zrychlí však komunikaci.

To by mělo být vše, prověřte tedy funkčnost nově vytvořeného telefonického připojení. Pro úplnost dodám, že jako počítač používám laptop Asus L7300G s nainstalovanými Windows 98, telefon Siemens C35i připojuji přes seriový port COM1 kabelem Had Electronika Data Cable SIE-S25.