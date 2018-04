C25 Play: Czech made

Není tomu ani pár dní, co jsem psal o programu na konverzi melodií pro Siemens C25 a hned se nám ozval tvůrce dalšího programu, který vám přiblížíme dnes.

Jedná se o program pojmenovaný C25 Play verze 1.01, který, jak vidíte na obrázku níže, vypíše v textovém poli tóny, které musíte zadat do svého telefonu, abyste dosáhli kýžené melodie. Zde máte například obrázek programu i s melodií.

Tento program má oproti minulému nespornou výhodu v tom, že umožňuje poslech melodie ještě dříve, než ji nacvakáte do telefonu. Ba co víc, program vám přehraje melodii tak, že ji uloží do wav souboru a poté přehraje. To jsem velmi ocenil, protože tu za a) nemáme momentálně telefon C25 a za b) nemám na svém počítači zvukovou kartu a musel jsem wav zkopírovat do Psiona s5, bez kterého teď neudělám pomalu krok. Melodie jsem tedy testoval na Psionovi. :-) Toto řešení je sice lomené na dvakrát přes koleno, ale pokud nemáte zvukovou kartu, ani telefon, nic moc jiného nezbývá.

Takže malou ukázku melodie ve WAV souboru máte zde a schválně, jestli poznáte, co je toto za melodii. Je vcelku známá a dokonce i sobě podobná.

Program v této verzi zatím nepodporuje import z midi souborů, ale byl jsem autorem upozorněn, že již jakási verze s importem existuje, ale zatím prý není k dispozici.

Ovládání programu je velmi jednoduché. Je to jeden EXE soubor, který spustíte a do textového pole zkopírujete přes clipboard melodii. Melodie převážně z Ericssona naleznete na této stránce (http://www.lahvarna.cz/siemens.htm), kterou mi autor rovněž doporučil a musím uznat, že jich je zde opravdu mnoho.

Po zkopírování do programu C25 play si můžete melodii nechat přehrát nebo s ní můžete dělat různé věci, jako je zpomalení, zrychlení nebo přepnutí celé skladby do jiných tónů.

Mně osobně tento program vyhovuje lépe, jelikož lze melodii přehrát předem. Bohužel zatím testovaná verze nepodporuje import z midi souboru, ale to by se mělo co nejdříve jistě změnit. Největší problém ovšem budou zjevně délky tónů, jako u předchozího programu, kde vypisoval délky, které C25 nepodporuje. Při jejich změně se ovšem melodie přestává podobat sama sobě a vzniká nová. Uvidíme, jak tento problémek autor vyřeší, ale myslím, že to má pouze dvě řešení. Buď při načítání takového midi souboru program hodí hlášku, že nelze importovat a nebo se bude muset tón rozdělit na více částí, které budou alespoň podobné té původní. Přinejhorším si uživatel bude moci výsledek stejně poslechnout a usoudit, zda mu tato melodie stojí za námahu vkládat ji do přístroje.

Stránky autora programu i s linkem na jeho stažení jsou na této adrese: http://members.xoom.com/macspage a nebo si program můžete stáhnout odtud.