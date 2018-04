C Pen - poznámkový blok velikosti tužky.

Zajisté si mnozí z nás vzpomínají na textový skener, kterým jste si mohli převést text, řádek po řádku, do počítače. Nyní si zkuste ale představit tento skener, kterému odstraníme zbytečné drátky, přidáme baterie a paměť. Co nám vyjde? Zcela nové zařízení, nesoucí název C Pen, které dokáže nasnímat text, uložit si ho do paměti a po té přenést do počítače.

Tato velmi užitečná věcička si umí poradit se spoustou nástrah, jakými jsou například i vizitky, ale o tom později.

Nejdříve se podíváme na technické parametry pera.

Jeho velikost je 150x38x23 milimetrů a váží 100gramů, takže vám nebude překážet a můžete ho kdykoliv vzít s sebou. Zařízení je postaveno na procesoru StrongArm od Intelu, pracujícím na frekvenci 100Mhz. Obsahuje 1MB RAM a 8MB flash paměti, což postačí až na 3000 stran textu. S PC komunikuje pomocí infraportu.

Výdrž zařízení se s jeho průměrným používáním pohybuje kolem 2 týdnů. Nabíjení trvá přibližně 12 hodin. Program C.Adress vám umožní zálohovat si vizitky přímo do počítače a rovnou je exportovat jako kontakty přímo do Outlooku.

C Tech je název operačního systému, se kterým C Pen pracuje. Snímaný text je ihned převáděn pomocí OCR software rovnou na text, takž se do paměti vejde víc stránek.

Snímaný text může mít velikost od 7 do 18 bodů. Skenovací rychlost je 100 znaků za vteřinu.

Pro převod textu na počítač potřebujete PC s Windows 95/98 nebo NT 4.0, CD mechaniku pro CD s ovladači a externí nebo vestavěný IR port. Pomocí softwarů a ovladačů se C Pen může ve windows tvářit jako další disk s textovými soubory, což přispívá k snadné ovladatelnosti zařízení.

Na trh se dostává docela pěkná věcička, která mnohým usnadní život a spoustu času s opisováním. Například v knihovně, když budete potřebovat něco přenést, tak nemusíte stát frontu na kopírku a hledat drobné, ale jednoduše vytáhnete C Pen a párkrát přejedete stránku. Výhoda je, že si vyberete přesně to, co sami potřebujete.

Datum, kdy se výrobek dostane na náš trh zatím bohužel neznáme a stejně tak je tomu i s cenou. Více informací se dozvíme na www.cpen.com.