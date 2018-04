C/Net: Technologie vládne světem

Na internetu jsou milióny stránek, většinu z nich nikdy neuvidíte. Každý kdo se zajímá o nové technologie ale dříve nebo později narazí na stránku o nových technologiích C/Net . Podle posledních výsledků Nielsen/NetRatings je C/Net celosvětově 14. největší webovou stránkou, kterou shlédne každý pátý uživatel internetu přistupující k síti ze zaměstnání.

Televizní studio: C/Net začal svou dráhu vzhůru jako tvůrce pořadu o nových technologiích pro kabelovou televizi CNBC.

Společnost C/Net založil Hasley Minor v roce 1992. V tom roce web (aspoň ne tak jak ho známe dnes) neexitoval a C/Net tedy začal svou dráhu vzhůru jako tvůrce pořadu o nových technologiích pro kabelovou televizi CNBC. Slovo internet začali lidé šeptat až kolem roku 1994 a přibližně v té době se také C/Net v síti sítí začal angažovat. Chris Barr, první šéfredaktor CNET online, k tomu říká: "Na začátku jsme dělali televizní pořad a web byl pouze dodatek. Nicméně brzy jsme pochopili, jaké možnosti nové médium nabízí a web se pro nás stával postupně důležitější součástí našeho podnikání."

C/Net byl také prvním, kdo začal připravovat rádio speciálně pro web. V dobách, kdy ostatní na web vysílali pouze to, co se jinde šířilo éterem, začalo několik veteránů rozhlasového průmyslu tvořit vysílání připravené exkluzivně pro Internet.

Jestliže někdo na začátku devadesátých let něco o on-line publikování věděl, pak to byl právě Chris Barr. Předtím než svůj osud spojil se C/Netem působil ve vysokých funkcích u IDG (PC World) a ve vydavatelství Ziff-Divis. K působení u Ziff Davise Chris říká: "Na začátku osmdesátých let jsme měli sídlo na východním pobřeží. Když jsem tehdy viděl, co se tady v Silicon Valley děje, přesvědčil jsem své šéfy a stal se prvním zaměstnancem na západním pobřeží." Dnes má Ziff Davis většinu zaměstnaců právě v San Franciscu. Kromě toho, že byl Chris jedním z prvních, kteří vývoj technologií sledoval přímo od zdroje, byl také bezpochyby jedním z prvních online-žurnalistů. "Již v roce 1986 jsme u Ziffa-Davise začali publikovat první elektronický magazín PC MagNet," vzpomíná Chris. Přestože Chris měl vždy velmi dobrý přehled v nových technologiích, ani on nedokázal předvídat, jak se svět internetu rozroste během několika málo let. "Byl to vždycky Hasley [zakladatel C/Netu] kdo viděl za horizont, tam kam jsme my ostatní nedohlédli" dodává.

C/Net online, který byl zpočátku jen doplňkem televizního vysílání, je dnes jádrem firmy. Kromě známého technologického zpravodajství C/Net News je součástí C/Netu také stránka softwaru C/Net Shareware, burza práce C/Net Tech Jobs a mnohé další sekce. Vše je orientováno víceméně pouze na technologii. Ptáme se tedy Chrise, zda si nemyslí že s přibližováním se internetu i k lidem netechnicky zaměřením není toto omezením. "Pokud jsi si všiml, tak nedávno se jméno naší společnosti změnilo ze C/Net Inc. na C/Net Networks, což nám umožní přidávat do našeho portfolia i servery a služby netechnicky orientované.

C/Net byl také prvním, kdo začal připravovat rádio speciálně pro web. V dobách, kdy ostatní na web vysílali pouze to, co se jinde šířilo éterem, začalo několik veteránů rozhlasového průmyslu tvořit vysílání připravené exkluzivně pro Internet. O tom, že práce se jim vedla svědčí i fakt, že v největší síť rádií ve Státech AMFM Inc. se na začátku tohoto roku spojila se C/Netem a společně tvoří klasické rádio o technologiích. Zatím se vysílá v San Francisku, ale do konce roku by signál rádia měl pokrývat téměř celé Spojené státy.

Za dobu existence se C/Netu podařilo expandovat do Koreii, Singapuru a Honkongu. V době mé návštěvy byla část vedení na jednáních v Číně.

Lze předpokládat, že C/Net bude i v budoucnu jedním z nejlepších zdrojů informací o nových technologiích. S tímto tvrzením se jistě ztožnila i tisková agentura AP, když se rozhodla od C/Net zprávy přebírat a poskytovat je dále do své celosvětové sítě. Užitek ze spolupráce budou však mít obě strany, C/Net výměnou za poskytování svých zpráv získává právo užívat technologické a obecné zpravodajství agentury AP. Lze tedy očekávat, že nejen technologie bude v budoucnosti doménou C/Netu, Více než desítka firem zabývajících se on-line prodejem zase svědčí o tom, že C/Net má v úmyslu stát se velmi důležitým hráčem na poli e-komerce. Úspěchy a neúspěchy jejich práce bude jistě kopírovat i burza, a tak mnohé napoví sledování burzovního tickeru CNET.

