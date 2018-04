Bývalý šéf Telecomu Berdár už má novou práci

Napsal to týdeník Euro. Ve společnosti Stapro podepsal Berdár roční kontrakt jako exekutivní konzultant. Práce ve firmě ProGamers bude prý pro Berdára podobná jako v podniku Stapro.



Tak žádná vlastní restaurace ani bar, jak po něm bývalý šéf Telecomu v rozhovoru pro MF Dnes zatoužil. Jen čistá práce, která zřejmě víc vydělá. Je totiž důležité mít na právníky a soudní pře. Těch Berdár zvažuje několik, část jich už u soudů leží. Kontroverzní šéf si nejen v Telecomu nadělal několik nepřátel. Podle něj jej nenávidí naprosto všichni, i novináři - kromě šéfredaktora Eura - i veřejnost. Ta mu pro změnu závidí jeho příjmy a proto ho také někdo napadl před jeho domem.



Eurotel, O2 anebo MoviStar?



Mobilní operátor Eurotel by mohl definitivně rozhodnout o tom, zda změní v souvislosti se vstupem španělské Telefóniky svůj název, v prvním čtvrtletí příštího roku. Uvedl to generální ředitel firmy Salvador Anglada. Podle Anglady nyní firma analyzuje pro a proti. Eurotel je podle něj velmi silná značka, takže krok nestojí pouze tak, jestli všechno přejmenovat, ale i přinést nové hodnoty.



Zatímco u Českého Telecomu se o přejmenování či změně loga mluví téměř otevřeně, u Eurotelu zatím není nic jisté. Obavy ze ztráty silné pozice jsou ale jasné. Příchod Vodafone, který svůj rebranding chystá na začátek příštího roku, není pro mobilní trh s takovou penetrací jako má ten český nic jednoduchého. Vodafone je na mezinárodním poli znám zálibou v solventních zákaznících, přesně takových, jakých má nejvíce zřejmě Eurotel. A tvrdý konkurenční boj tak na sebe doufejme nenechá dlouho čekat. Ať už mezi Eurotelem a Vodafone anebo O2 či MoviStarem a Vodafone.

Žižkovská věž si na sebe moc nevydělá

Nejvyšší pražská stavba, žižkovský vysílač, si na svůj provoz komerčními činnostmi vydělá jen zhruba z poloviny. Roční náklady na provoz, včetně odpisů, se pohybují kolem 40 milionů korun, z pronájmu veřejných a technologických prostor však Českým radiokomunikacím plyne jen přibližně 22 milionů. Částka však neobsahuje tržby za provozování vysílacích a telekomunikačních zařízení ČRa. Od počátku výstavby věže uplynulo ve čtvrtek 24. listopadu přesně 20 let.



I přesto, že České radiokomunikace jako vlastník stavby pronajímají vstupní halu, restauraci a výhlídku včetně podzemních garáží společnosti Tower Praha, vydělá si na sebe vysílač jen z části. A to i přesto, že klimatizovaná restaurace ve výšce 66 metrů nad zemí pro 52 osob s kavárnou pro dalších 54 lidí a salonkem pro 30 osob, není z nejlevnějších. Navíc se platí za vstup do restaurace i na vyhlídku.

Sony Ericsson se vrací mezi lídry



Švédsko-japonský podnik Sony Ericsson se ve třetím čtvrtletí vrátil na čtvrtou příčku v pořadí světových prodejců mobilních telefonů a vytlačil jihokorejskou LG Electronics. Žebříček nadále s přehledem vede Nokia před Motorolou a Samsungem, uvedla agentura pro výzkum trhu Gartner. Sony Ericsson slavila úspěch díky silné poptávce po přístrojích s hudebními přehrávači a fotoaparáty. Její podíl na světovém trhu se zvýšil na 6,7 procenta z 6,2 procenta ve druhém čtvrtletí, zatímco podíl LG stagnoval na 6,5 procenta.I když se klasický walkman ztratil v podstatě z trhu, stejný název pro mobil se Sony Ericssonu vyplatil. Vytáhl prodeje firmy zpět mezi nejlepší. Výměna míst je podle expertů o to pozoruhodnější, když LG z hlediska dodávek distributorům registrovala ve třetím čtvrtletí vyšší objem prodeje než Sony Ericsson. Nakonec je ale vysvětlení logické: Gartner měří prodej konečným uživatelům, a těm Sony Ericsson prodala více.