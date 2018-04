Bývalý ministr Březina bude i u prodeje Telecomu

Exministr vlády Miloše Zemana a šéf komise ČSSD pro informatiku a telekomunikace Karel Březina bude členem komise pro prodej státního podílu v Českém Telecomu. Navrhlo jej ministerstvo financí spolu vedoucí ministrových poradců Klárou Roženskou a náměstkem Tomášem Prouzou. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Marek Zeman.

O Březinově nominaci podle něj rozhodl ministr Bohuslav Sobotka právě kvůli funkci v čele komise ČSSD. Již na začátku roku se exministr podílel na výběru poradce pro prodej Telecomu. Březina byl podle dřívějších informací v Zemanově kabinetu jedním z ministrů, kteří se před dvěma lety stavěli proti prodeji firmy a později se spekulovalo o jeho možném zaměstnání v největším tuzemském telekomunikačním operátoru. Stát nakonec finančním investorům Deutsche Bank a Blackstone Group, podporovaným dánskou TDC, svůj 51procentní podíl neprodal kvůli složitým smluvním vztahům s minoritním akcionářem TelSource a dceřiným Eurotelem.

V komisi vedle lidí nominovaných ministerstvem financí podle informací FNM zasednou předseda výkonného výboru fondu Jan Juchelka, náměstek FNM Ivo Hartmann, náměstek ministra informatiky Michal Frankl, ředitel odboru informačních technologií a telekomunikací ministerstva vnitra Pavel Landrichter, náměstek ministra dopravy Antonín Tesařík a za úřad vlády člen dozorčí rady Telecomu Martin Kovář.

Vláda by měla o způsobu prodeje Telecomu rozhodnout v listopadu na základě doporučení poradenské firmy. Doporučení poradce by mělo v současnosti jít do meziresortního připomínkového řízení. Ve hře je přímý prodej jednomu investorovi, nabídka akcií na kapitálových trzích nebo kombinace obou variant. Výnos z prodeje by se měl podle ekonomů pohybovat mezi 50 a 65 miliardami Kč a vláda s ním počítá v rozpočtu na příští rok.

Podle dřívějších informací mají o Telecom zájem například dánská TDC spolu s Goldman Sachs, britský Vodafone, tuzemská finanční skupina PPF či mobilní operátor Orange. Mezi zájemci by údajně mohli být i finanční investoři Apax Partners, Blackstone Group či CVC Capital Partners, kteří se o majoritu ve firmě zajímali již před dvěma lety. Zájem naopak nemá Swisscom či Deutsche Telekom, o kterých se v minulosti také hovořilo.