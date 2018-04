Bývalý člen Lucie Michal Dvořák představuje své technické hračky

Michal Dvořák v minulém roce dokončil projekt PANDURANGO - cesta za bohem hudby, televizní cyklus o cestě kolem světa, která mapuje současný stav původní i současné hudby v těch nejzajímavějších koutech planety. Na trhu se objevila i stejnojmenná kniha s cédéčkem (více na www.michaldvorak.cz). Jako hudební producent a režisér se podílel na natáčení posledního CD 007 skupiny Chinaski. V současnosti pracuje s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným na projektu VIVALDIANNO 2008. V opravdu velmi moderním zpracování Čtvera ročních období Antonia Vivaldiho se jako hosté objeví například kytaristé Radim Hladík a Jiří Janouch, hráč na didgeridoo Ondřej Smeykal, sitarista Ladislav Broum, bolivijský indián z Chochabamby a mnoho dalších.

Mobil - Nokia N73 a 5500

Pro komunikaci jsem si pořídil mobilní telefony Nokia N73 a Nokia 5500. Sedmdesáttrojku používám spíše jako malou kapesní kancelář, synchronizuji ji se svým notebookem. Kontakty, zápisky v kalendáři, maily - to všechno mohu mít kdykoliv k dispozici. Ne že bych to využíval stále, většinu času trávím stejně v nahrávacím studiu, ale na cestách se to hodí. Nokii 5500 používám, když se vydávám na kitesnowboarding, kolo nebo kamkoliv, kde je potřeba malý, vodě a nárazům odolný telefon. Přehrávač empétrojek, foťák pro dokumentační fotky, čtení došlých SMS a ovládání poklepem, když jedu na kole... to všechno se prostě hodí.









Navigace - Garmin ZÜMO 550

Bezvadná navigace do auta i na motorku a já ji používám hlavně na motorce. Mám ji propojenou přes bluetooth s intercomem helmy (http://www.touratech.cz/html/bluetooth.html) a s telefonem. Umožňuje mi to koukat na cestu a ne do mapy, což je příčinou mnoha nehod. A samozřejmě přijímat telefony. V paměti má i čísla a adresy na hotely, pumpy, restaurace atd. Vyhledá vám ty, které jsou ve vašem okolí, a rovnou můžete vytočit a objednat si v cílové putyce vepřo knedlo a orosené točené. Než tam dorazíte, máte to na stole. Při připojení k držáku na motorku se ovládací tlačítka na displeji automaticky zvětší, abyste ji mohli ovládat i v rukavicích. V noci se světlé podsvícení změní v černé, aby neoslňovala. Je to dokonalý pomocník.







Notebook - Apple MacBook Air

Supertenký notebook, v nejširším místě má 19 mm, v nejužším 4. Váží jen 1,36 kg! 13palcový širokoúhlý LED displej, procesor Intel Core 2 Duo na 1,8 GHz, 2 GB paměti a 80GB pevný disk. Inteligentní touchpad reagující i na otočení, podsvícená klávesnice. Má Wi-Fi 802.11n, tedy teoreticky až 600 Mbit/s! Jenže já ho stále ještě nemám! Čekám ho ale každým dnem, pořizuju si ho především pro jeho nádherný design a malou velikost. Je to notebook, který opět předběhl dobu. Jako hudebník používám výhradně počítače Apple, pro hudební programy nejvhodnější a nejstabilnější počítače. Mám jich ve studiu pět. Tohle bude jejich nejmladší a velmi revolučně řešený bratříček.









Audiověž - Mikrosystém JVC UX-G68

Tenhle „piďikombajn“ jsem si pořídil do ložnice především kvůli jeho přiměřeně dobré kvalitě reprodukce a možnosti přehrávání přímo z USB. Nahrávám si na čtyřgigovou flashku hudbu a v posteli pak poslouchám, co jsem za celý den vypotil v hudebním studiu. Odpadá mi tak nekonečné vypalování demonahrávek na CD. Mám takový pocit, že CDčkům a DVDčkům odzvonilo :-)