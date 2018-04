Bylo půl desáte večer, když jsem se podíval do statistiky a už je to zcela jasné - Mobil server překonal poprvé hranici 100 000 přístupů za jediný den, v inkriminovanou hodinu jsme už měli přes 112000 přístupů a den nekončí. To už je velmi slušný výkon a bezpochyby se na něm podepsali extrémně čtené informace o Českém Mobilu. Server se i přes nedávný upgrade zatížil tak, že množství současně běžících Apache procesů přerostlo únosnou míru a webserver některé lidi musel odmítat. Řešením bude úprava Apache, na kterou se chystáme.