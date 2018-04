Bylo nebylo - potrubní pošta

Ve věku mobilních telefonů, e-mailů, faxů a dalších moderních vymožeností působí jakákoli zmínka o potrubní poště poněkud starožitně. V redakci jsme do nedávné doby žili v přesvědčení, stejně jako asi většina z vás, že potrubní poštu bychom našli nejspíše někde v muzeu. Samozřejmě jako nefunkční ukázku. Párkrát jsme pod vlivem takového názoru také zažertovali, když se třeba někde zdržel poslíček nebo nešlo otevřít dokument přiložený k mailu. Pak však přišlo jedno setkání s pracovníky tiskového oddělení Telecomu a naše představa dostala pořádnou ránu.

Potrubní pošta stále existuje a dokonce je v provozu. Její centrála je v ulici Politických vězňů v Praze 1, ve stejném bloku jako Hlavní pošta. Dílem okamžiku, po takovém zjištění, bylo domluvit si příslušnou schůzku, uchopit digitální fotoaparát a vyrazit na exkurzi. Vstup do budovy nenaznačoval nic o vyjímečném zážitku, který se blížil závratnou rychlostí. Dveře na fotobuňku, turnikety na čipy, výtahy plné chromu a zrcadel. Kancelář, kterou jsme použili jako šatnu, nám svým vybavením sice důrazně připoměla kam že jsme to vešli, ale s potrubní poštou to nemělo stále nic společného. Po několika minutách chůze spletí chodeb se nám pak nakonec otevřely ty správné dveře.

Ta správná místnost se honosí tím nejobyčejnějším socialistickým vybavením a není vlastně vůbec vábná. Ovšem jen do chvíle, kdy se podíváte doleva. V tu chvíli jste v úplně jiném čase, v úplně jiné době, obklopeni úplně jinou technikou. Zašlá mosaz v kombinaci s matně se lesknoucím dřevem vás přenese o hezkých pár desítek let zpět. Pokud by obsluhu tvořili pánové s licousy a klotovými rukávy, začali byste možná vyhlížet Sherlocka Holmese a pro sebe byste rychle sháněli slušivý redingot.

Jak sami vidíte na obrázcích, z potrubní pošty opravdu dýchá historie. Je to však historie živá, stejně jako centrum města, v němž především jsou potrubní trasy vedeny. Z minulosti zůstávají na potrubní poštu připojeny vlastně všechny významné budovy, které se nacházejí na trasách zobrazených na přiloženém plánku. Jako zajímavý anachronismus působí schránky potrubní pošty například ve vydavatelských budovách Na Florenci. Jen si to představte. Na stěně je zakončení potrubí, na stole moderní počítač, fax a telefon... Brát však potrubní poštu jen jako historický a náhodou ještě funkční technický kousek by bylo přehnané. Přestože používáme služeb různých kurýrních firem, zůstávají přednosti potrubního spojení nepopiratelné. Dají se tímto způsobem velmi rychle posílat dokumenty, jejichž výška nepřesahuje 300 mm, které lze zároveň svinout do maximálního průřezu roličky 50 mm. Neriskuje se tak žádné zvlhnutí ani ztráta, zároveň je garantována rychlost dodání. Pohon na rozdíl od kurýrů obstarává velmi spolehlivý a navíc ekologický stlačený vzduch. Maximální váha takto dopravovaných zásilek jsou 3 kg.

Provoz potrubní pošty sice není velký, ale stále je, takže naznačené výhody si zjevně neuvědomujeme pouze v redakci Mobil serveru. Pokud by některá z firem uvažovala o tom, že se na tuto poštu připojí, má možnost, zejména se zřetelem na rozšiřující se síť podzemních kolektorů. K dispozici je dokonce výběr koncových zařízení od firmy Ascom.

Celková délka potrubního vedení dosahuje 60 km a pošta je v provozu 24 hodin denně. Provoz probíhá prostřednictvím centrály v ulici Politických vězňů.

Než vám ukážeme pozdro potrubní pošty, seznámíme vás ještě se s dalšími charakteristikami pražské potrubní pošty. Jak již vyplynulo z textu výše, doručování probíhá v reálném čase, s maximální rychlostí 10 m/sec. Při posílání citlivých zásilek je možné přepravní rychlost přizpůsobit povaze zakázky. Tímto způsobem se přenáší také pošta a je tak možné i vybírat obsah P.O. Boxů či naopak do nich odesílat. Na závěr ještě jedno velké plus. Obsluha nevyžaduje odborné školení, protože je velmi jednoduchá. Ve věku Windows zní takové konstatování jako rajská hudba.

Takže potrubní pošta není jen dávnou legendou, ale stále nabízí své služby. Pokud by zrovna vaše firma dokázala její nabídky využít, získala by nazaměnitelné image, což je vždy dobré. Marketingovým pracovníkům jsme tak k Vánocům nadělili zdarma jeden typ. Jak s ním naloží, záleží již jen na nich.

Následují ještě dvě fotografie z centrály potrubní pošty, doufáme, že se vám ty obrázky líbí stejně jako nám.