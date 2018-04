Byla Nokia 7110 úhybný manévr nebo panika na palubě?

Když jsme před pár týdny publikovali především analyticky zaměřený článek Sladké tajemství koncernu Nokia, nebo dezinterpretace? , dočkal jsem se mnoha převážně pozitivních ohlasů. A jelikož jsme slíbili, že v podobných analýzách budeme pokračovat (omlouvám se, že jste si museli počkat na konec mé dovolené), přinášíme další slíbené pokračování. Pro ty, kdož by si chtěli číst i o jiné firmě, než je Nokia, bych rád přislíbil na nejbližší dobu podívání pod pokličku firmy Ericsson, další budou následovat.

Fenomén telefonu Nokia 7110 je ale natolik závažný, že je nemožné, vynechat jej. Krátká rekapitulace: telefon představila společnost Nokia vloni na jaře na GSM kongresu v Cannes, kde model ihned šokoval - kromě podpory WAPu nabízel i mnoho dalších funkcí, do té doby neobvyklých. Značným příslibem byl veliký displej, ale také velká paměť pro telefonní čísla s možností poznamenat si jak číslo domů, tak na mobil atd. Veřejnost žila v očekávání toho nejlepšího - takto jsme o telefonu psali my: Nokia 7110 - pakt s ďáblem a Představení 7110: širší důsledky.

První fáze rozčarování přišla v létě roku 1999, kdy se mezi odborníky dostalo několik prototypů modelu 7110. Nešlo ani tak o stabilitu telefonu, jako o to, že funkce, které měly být výhodou, se ukazovaly v praxi být problematické: díky velkému displeji telefon nabral na hmotnosti, takže spíše než mezi manažerské telefony se hodil do low-end třídy. Tisícovku telefonních čísel sice telefon nabízel k uložení, ale odmítal najednou spolupracovat s údaji na SIM kartě. Podobných detailů se objevilo velké množství. Firma Nokia reagovala tím, že 7110 odsunula z uvedení na trh v létě na zimní termín, telefon se ale v rozumných množstvích dostal na trh až počátkem roku 2000.

Nálepky nedodělku se telefon ale nezbavil (Nokia 7110 pod palbou kritiky). Ačkoliv oficiální prosincová firmware release měla značení 4.70, až s verzí 4.88 (květen 2000) se telefon stal rozumně bezproblematickým. V té době se ale na trhu již objevily telefony konkurenčních společností, vybavené stejnou sestavou funkcí, ale podstatně odladěnější - Motorola Timeport 7389, Ericsson R320 nebo Siemens S35...

Problémy s firmware nejsou jediným znamením toho, že Nokia 7110 byla hurá akce vzniklá především z obavy managementu firmy Nokia o pověst inovátora (nepřipomíná vám to někoho v Čechách?).

Je dnes už nepopiratelné, že Nokia 7110 je telefon staré platformy - jeho technické řešení vychází z mírně modifikovaného modelu Nokia 6150, na jehož hardware byl narychlo implementován WAP mikroprohlížeč a jenž dostal více paměti, aby měl kam ukládat WAP data a kontakty.

Z toho se ale také logicky odvozují všechny nevýhody a omezení, jimiž Nokia 7110 disponovala, a to nemluvím o svévolném vysvětlení si funčkností WAPu 1.1, jímž se telefon stal proslulým.

Asi největší blamáží pro uživatele se totiž stal software pro synchronizaci dat PC s telefonem Nokia 7110, takzvaná PC Suite for 7110. Software původně "nebyl na poslední chvíli přibalen" do krabice s telefonem a zdarma měl být ku stažení na stránkách podpory telefonu. Na jaře 2000. V létě 2000. Na podzim 2000. Kdy opravdu bude?

Zatímco k telefonům nové platformy PC Suity bez problémů existují, ať již jde o 8210 nebo i 8850 (8210 byla na trhu před 7110, 8850 současně), na 7110 se PC Suite ne a ne dočkat. Není se čemu divit - zatímco telefony jako 8210/8850/8890 jsou telefony nové řady a PC Suite stačí mírně modifikovat, vnitřnosti 7110 jsou pro firmu Nokia již v podstatě mrtvá vývojová větev a pro 6150 žádná PC Suite nebyla, takže modifikovat není co. Bude vůbec nějaká PC Suite pro 7110? Asi ano, zřejmě se na ní pracuje, kdy ale bude, nechce s jistotou říct nikdo.

Nokia celý problém alespoň částečně vyřešila tím, že koupila licenci pro FoneSync a nabízí jej zdarma ke stažení na svých stránkách (jen pro firmware 4.88 a vyšší!), tento software ale neumí vše, co PC Suite slibovala a na PC Suite se údajně stále pracuje.

Dalším poukazem na to, že 7110 se zcela vymyká nové koncepci Nokia telefonů je její neintegrovaná anténa. Od klasické helix antény Nokia ustoupila s modelovou řadou 6150 - to byl prakticky poslední Nokia telefon s vystouplou anténou. Od telefonu 8810, přes 3210 a další, které ovšem časově Nokia 7110 předcházely, se ve firemních telefonech používá integrovaná pásková anténa. Také následnické modely, jako 6210 a 6250 mají anténu integrovanou. Opět to svědčí o tom, že 7110 stojí zcela mimo produkční řadu telefonů firmy Nokia.

Co vyplývá z faktu, že model 7110 je postavený na starší platformě Nokia, než někteří jeho předchůdci a všichni následovníci? Především se zdá, že management firmy se zalekl několika neklamných známek ztráty inovátorského dechu. Po modelu 6110/6150 a úspěšné 3210 a sympaticky malé ozdobné 8850 (ovšem již bez vnitřních inovací vyjma miniaturizace ) firma nepřišla na trh fakticky s ničím převratným, nad čím bychom pokyvovali dlouho hlavou a říkali si "ta Nokia holt umí" - stále se objevují uživatelsky perfektně zvládnuté telefony, ovšem bez převratného vnitřku, jako tomu bylo právě u 6110 nebo u 3210.

Ostatní výrobci již hravě firmu Nokia dotáhly. Telefony jako Ericsson R320 nebo Motorola 7389 se objevily prakticky ve stejné době, jako pořádně odladěné firmware release telefonu Nokia 7110 - a na firmware těchto výrobců bylo vidět, že si s ním vyhráli a závažné prohřešky odchytaly. Ostatně, telefon R320 byl ve velkých prototypových sériích dostupný k testům už na podzim roku 1999, kdy vykazoval podobné dětské nemoci, jako záhy prodávaná Nokia 7110.

Ani nové modely 6210 a 6250 pravděpodobně nepřinesou žádné zásadní překvapení -ačkoli 6210 je nástupce 7110 portovaný již na novou platformu, tedy s integrovanou anténou a významně změněnou elektronikou, nepřináší nic nového vyjma podpory HSCSD. Podobně 6250 kromě designových úprav a drobnou změnou firmware, nepřináší nic nového, než skutečnost, že Nokia se rozhodla nastoupit do proudu "outdoor" mobilů.

Jenže podobnou funkčnost nabízejí i konkurenti - firmu Nokia dohání i bývalý smolař mobilního trhu, jímž byla firma Siemens. Siemens přikoupil mobilní divizi Bosch a jeho modely S40 a S42 mají jak HSCSD, tak ale hlavně triband provoz. K tribandu se Nokia zatím nezná.

Stejné rány zasazuje Alcatel i Sagem, také u nás neznámý Trium a řadu dorovnává Panasonic. Jediný, kdo zřejmě podlehne mýtu o neporazitelnosti firmy Nokia je zřejmě Ericsson, jehož stálé váhání nad pravým termínem uvedení telefonu na trh přivádí do problémů. Kdo situace využívá dokonale, je Motorola, která ukusuje tržní podíly ze všech stran (a obklopena je právě firmou Nokia a Ericsson).

Co bude dál?

Firma Nokia nepochybně měla problémy s tím, že usnula na vavřínech vítězství. Jenže v businessu není vítězství nikdy trvalé a tak usínání na vavřínech se nevyplácí. Důležité bude, jak se firmě povede dále - jestli se jí podaří představit zajímavého následovníka telefonu 3210, to bude pro její tržní podíl velmi důležité. Důležité také bude, jak se podaří start 6210, to by firmě mohlo spravit reputaci. A velmi důležité taky bude, jestli se firmě podaří představit GPRS telefon, ideálně s nějakou bombou. Zatím je firma Nokia poslední, kdo se ke GPRS zatím ještě nějakým modelem nepřihlásil.

Nokia má ale také našlápnuto v zajímavých oblastech - stále koketuje s EPOCem i PalmOS a zatím nemá viditelné výsledky. To může znamenat dvojí - jde opravdu o koketování (to vůbec není styl firmy Nokia), nebo se chystá něco opravdu převratného. Důsledky toho, co by se mohlo firmě podařit, kdyby do normálních telefonů nacpala operační systém typu PalmOS nebo EPOC, jsem tu již rozebíral; možnost vyvíjet aplikace pro váš mobilní telefon by byla značným krokem kupředu. O těchto hrátkách ale zatím Nokia mlčí a my nevíme, co to mlčení znamená.

V každém případě by však pro firmu Nokia bylo lepší, kdyby se přehmat podobný modelu 7110, neopakoval.