Bushova rušička v Praze je zahalena tajemstvím

Existenci Bushovy rušičky (speciálně upraveného vozu, který má rušit v okolí prezidentské kolony veškeré signály) částečně potvrdil generální ředitel Ochranné služby Policie České republiky, Lubomír Kvíčala, v pořadu Střepiny TV Nova. "Zřejmě měli s sebou svoji vysílací techniku, protože vysílačky sice normálně fungovaly, ale mobilní telefony nám v době přejezdu nešly," uvedl.

Oficiální orgány však existenci rušičky popírají.

"Policie ČR neměla a nemá žádné informace o tom, že by během bezpečnostních opatření při návštěvě prezidenta USA G. Bushe v Praze americká strana používala zařízení, které označujete jako tzv. rušičku," uvedl Pavel Hanták z Policejního prezidia.

Podobná odpověď přišla i z Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). "Nemáme žádné oficiální informace nebo poznatky, že by v průběhu návštěvy prezidenta Bushe docházelo k rušení provozu mobilních telefonů," řekla pro iDNES.cz mluvčí ČTÚ Dana Makrlíková.

I náš redaktor, který se pokusil ověřit rušení signálu přímo v blízkosti kolony, se vrátil s nepořízenou. Mobilní telefon mu celou dobu fungoval.

iDNES.cz se však domnívá, že ještě na ruzyňském letišti jelo ono klíčové auto plné vysílací techniky v prezidentské koloně. Otázkou je, zda aktivovalo svá zařízení a také kde bylo při přejezdu Evropské ulice. Fotografie, které náš kolega pořídil, totiž naznačují, že tento vůz v konvoji jedoucím po Evropské třídě chyběl.

Rovněž představa, že by si prezident Bush na své evropské turné rušičku nepřivezl a nepoužil ji, je velmi nepravděpodobná. Podle světových médií i odborníků ji totiž používá při všech zahraničních návštěvách.

V australském Sydney byl dokonce při Bushově návštěvě nasazen vrtulník, který odrušil prostor kolem prezidentské kolony o velikosti fotbalového hřiště. A že by ochranka prezidenta Bushe považovala Prahu za bezpečnější než Sydney, se nechce věřit.

Konečně náš kolega, který se pohyboval u hotelu Hilton právě v okamžiku, kdy k němu prezident přijížděl, byl na mobilním telefonu nedostupný. "Telefon jsem měl stoprocentně zapnutý, ale netuším, jestli to bylo nějakou chybou sítě, SIM karty, nebo skutečně rušením z kolony. To jsem nesledoval," řekl.

Když jsme mu však ukázali, jak by měl vypadat klíčový vůz s rušičkou na palubě, byl si téměř jist, že jej v koloně viděl. Kde se tam vzal, když ještě před pár minutami v koloně na Evropské nebyl, nám však nikdo nedokázal vysvětlit.

Svou troškou do mlýna přispěl i jeden z našich čtenářů. Ten ve svém emailu potvrdil, že mu kolona mobilní telefon skutečně rušila. "Když pan Bush odlétal a jel na letiště, stál jsem s autem v první řadě v ulici Buštěhradská. Rušičku jsem viděl, jedno auto mělo na střeše asi půl metru vysokou homoli," uvedl náš čtenář Michael Vrba.

"Mobilní telefon skutečně nefungoval. Byl bez signálu a naběhnul až ve chvíli, kdy se kolona vzdálila o dobrých sto metrů. Takže potvrzuji, že rušička tam byla. A byla aktivní," dodal.

Speciální auto, které rušičku veze, dokáže vytvořit "hluchou zónu" v okolí až 500 metrů okolo prezidentského konvoje.

Ať tak, či onak, je nadmíru jasné, že státní orgány přítomnost rušičky jen tak nepřiznají. Při komunikaci s jednotlivými institucemi jsme si připomněli legendární poučku doktora Plzáka týkající se nevěry. Jejich výroky nás totiž ani trochu nepřesvědčily o tom, že by rušička na území ČR nebyla. Spíše naopak.

ČTÚ odkazoval na ministerstva zahraničních věcí a vnitra. Ministerstvo zahraničích věcí zas na ČTÚ a vnitro, vnitro na policejní prezidium, prezidium opět na ministerstvo zahraničních věcí. Na konci začarovaného kruhu pak stanul opět Lubomír Kvíčala.

Rozporné vyjádření

"Pouze jsem potvrdil to, že Američané měli nějaké své spojení, které bylo dosti silné, a možná nám nějakým způsobem při průjezdu kolony zahltilo další naše linky nebo spojení," uvedl v rozhovoru s Mobil.cz. "Vysílačky nám chodily, to nebyl problém, ale já osobně zkoušel telefonovat z vozidla a nešlo to," dodal.

"Nejsem si jist, jestli to nebylo tím, že jsem byl v panceřovaném vozidle. I to je možné. Už jsem po tom nepátral a nikdo jiný ten problém neměl. Dál se tím ani nehodlám zabývat, takže k tomu nic dalšího říct nemůžu," uvedl Kvíčala.

Kvíčala rušení mobilního signálu nepotvrdil, ale také nevyvrátil. A ať onen důvod rušení budeme nazývat rušičkou, nebo jen "silným spojením", nic to nemění na tom, že v takovém případě by bývalo došlo k porušení platných českých zákonů. Ty říkají, že provozovatelé zařízení, jejichž provozováním vzniká vysokofrekvenční energie, jsou povinni zajistit, aby nerušili provoz jiných elektronických komunikačních zařízení a sítí.

A to zřejmě splněno nebylo.

"To ale nemáte pravdu," nesouhlasil Kvíčala. "Nemáte totiž nikoho jiného, kdo by si na to stěžoval. Já jsem to potvrdil ze svého pohledu a připouštím, že to byla třeba chyba v mém telefonu. Nevím. Dál jsem po tom nepátral," zdůraznil Kvíčala. Na poslední přímý dotaz, zda tedy věděl něco o existenci rušičky, zněla jasná odpověď: "Ne, ne a ne..."

Sami právníci ovšem situaci nepovažují vůbec za jednoznačnou. Upozorňují totiž na fakt, že i kdyby okolí jedoucí kolony bylo odrušeno rušičkou, dělo by se tak na velmi krátkou dobu. Potom je otázkou, zda by se někdo mohl cítit vůbec poškozen.