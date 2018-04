Bush chce vysokorychlostní internet pro všechny Američany

Prezident Spojených států George Bush uvedl, že do roku 2007 by měli mít všichni Američané k dispozici dostupný vysokorychlostní přístup k internetu. Dodal, že vláda by měla zajistit spotřebitelům velký výběr širokopásmových služeb.