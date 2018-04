bUseful Pack - užitečný Užitečník

2. část

Rychle přejít 1. část 2. část Úvod List Plus Instalace FindSpace Backup Plus Notepad MoonPhase HTML Editor Script bFind Launch UUEncode Analyzer Závěr List Plus bUseful List Plus slouží, jak již název napovídá, k vytváření všelijakých seznamů... a i něco navíc. Základní myšlenka programu připomíná seznam úkolů z Pocket Outlooku, rozdíl je ale více než nápadný. Oproti poněkud těžkopádnému vytváření a editaci úkolů přináší tenhle Seznamík jednoduchou možnost strukturování a členění do kategorií, a podobných "maličkostí" můžeme nalézat na každém ťuku stylusem hned několik. Samozřejmě není problém tvořit si v Seznamíku i jiné seznamy než zrovna "to do", a také to vřele doporučuji, ale já osobně za nejdůležitější považuji jednoduchý a zároveň sofistikovaný plánovač - do této kategorie Tasks z Pocket Outlooku rozhodně nepatří, na rozdíl od Seznamíku. V rámci Seznamíku může uživatel bez problémů udržovat prakticky neomezený počet seznamů. Seznamík si vytvoří při prvním spuštění vlastní adresář, do něhož veškerá data ze seznamů ukládá vcelku logickým systémem jeden seznam rovná se jeden soubor. V záhlaví programu se nám pak nabízí okénko s názvem aktuálního seznamu a samozřejmě možností volby seznamu jiného. Každý ze seznamů lze podle vlastní libosti hierarchicky uspořádávat do několika rozbalovacích podúrovní, trošku zvláštní je, že nefunguje automatické odškrtávání podúkolů při zaškrtnutí "nadřazeného úkolu", ale možná že to je záměr - to už každý musí posoudit sám. Rozhodně příjemné jsou ovšem drobnůstky, kterými můžeme jednotlivé úkoly ověnčit. Samozřejmostí jsou tři úrovně priorit a nastavení "platnosti" úkolu (tedy trvá od - do). K tomu Seznamík přihazuje kontrolu data - "prošlé" úkoly jsou vybledlé. Splněné úkoly mají kromě zaškrtnutého políčka ještě výrazné přeškrtnutí, navíc ještě přibylo členění na úkoly "v procesu" a nezačaté. Vyloženě pro hračičky je stupnice splněnosti úkolu v procentech (po 10 % od nuly až do 100 %), kterou si můžeme nechat zobrazit jako grafík nebo číselně. Naopak téměř geniální nápad je možnost propojit položku s libovolným souborem (dokumentem nebo i programem) a také www-stránkou - pak stačí jediné ťuknutí a máme po ruce všechny potřebné informace. Tahleta příjemnůstka obstojně nahrazuje "poznámkové" pole, které v Seznamníku docela postrádám. Ovšem největším špekem (zejména oproti Kapesní Vyhlídce, jak zní krásný český překlad Pocket Outlooku) je možnost nastavit si přesně čas připomenutí jednotlivých úkolů. A když říkám přesně, myslím přesně. Tedy na sekundu! Připomínání naštěstí funguje i při vypnutém handheldu. Téměř samozřejmostí je třídění podle všech možných kritétií a filtříky splněných, nesplněných a označených úkolů. Velmi příjemné je i ovládání, kromě menu a tlačítek jsou k dispozici celkem logické a tudíž snadno zapamatovatelné klávesové zkratky, a to i na "přesun" úkolu po seznamu jak v rámci jedné úrovně, tak také o úroveň výš a níž. A jak se přidává nový úkol? Jsou tu dvě možnosti. Ta pomalejší spočívá v klepnutí na "Nový úkol" a vyplnění přehledného dotazníčku. Ta rychlejší? Ťukněte stylusem do volného prostoru, naskočí prázdná řádka s kurzorem... stačí napsat název a je to! FindSpace No tohle byl ten pravý program pro moji prťavou paměť! Tedy pro paměť mé Cassiopei, samozřejmě. Ale stejně tak ho uživí ten, kdo má na handheldu tolik různých souborů, že už ani neví, co tam vlastně má. Jeden z Murphyho zákonů říká, že do každého plného autobusu se vejdou ještě minimálně dva další lidé, a musím přiznat, že jsem ho úspěšně ověřil i se svým handheldem. A když už se tam nic nevešlo, začal jsem zdvojené lidi vyhazovat oknem. Je to lepší než nafukovat autobus. Ehm, pardón, nechal jsem se poněkud unést. Ale aspoň jsem naznačil, o co vlastně jde. Ano, MístoKuk prohledává handheld a zjišťuje, kde by se dala ušetřit nějaká ta pamětička. Takže si po skončení pátrání přečteme, jaké máme všechny zdvojené (i vícenásobné) soubory, kde jsou různé tempy a baky a další nesmyslíky k vyhození - to už závisí na tom, co jsme si nechali hledat. Prográmek je totiž poměrně flexibilní a umožňuje dost přesně definovat, jak takový odpadek vypadá. Kromě zmíněných duplikátů (i u nich musíme nastavit, co to vlastně je - stačí nám jenom shodné jméno? Nebo potřebujeme i stejnou velikost, datum či CRC? Libovolná kombinace možná!) a záložních souborů "umí" MístoKuk taky vyhledávat nefunkční odkazy, starou poštu, příliš velké soubory a zastaralé soubory vůbec - stačí jen naznačit... Celý proces vyhledávání trvá jen pár okamžiků (10 megabytů to stihlo asi za půl minutky) a pak se můžeme kochat, co že jsme si to všechno naplácali za duplikáty a zbytečnosti, kde všude zůstalo smetí v podobě slepých odkazů a tak dále. Přiznám se, že jsem odhadoval tak 50 kB svinčíku - na první pokus jich vyskočilo rovnou 750. Inu, pan Murphy by měl radost. A nakonec nezbývá než si vybrat, čeho všeho se budeme zbavovat. A samozřejmě také jak --- koš je koš, ale já obvykle volím vyber vše - označ a smaž. (MístoKuk samozřejmě předloží pouze jeden ze seznamů - jeden z dvojice stejných souborů vám v handheldu naštěstí zůstane.) Notepad Abych řekl pravdu, tenhle Poznámčík je v balíčku jaxi tak nějak navíc... bez nadsázky jde o osekaný Pocket Word, jenomže - ten mají všichni vypálený v ROMce, takže mi není příliš jasné, pro koho je vlastně určen. Jediné, co umí tak nějak navíc, je počítání slov - a na to si může uživatel Pocket Wordu pořídit malou a nenápadnou freewareovou utilitku. Jedině snad kdyby měl někdo averzi k Microsoftu... jenomže takový člověk bude asi spíš než po cééčkách šilhat po Psionu pětce, takže vážně nevím. Každopádně Poznámčík připomíná Poznámkový blok z Windows. Nic víc, nic míň. P. S. Když jsem (víceméně z hecu) zkusil otevřít v Poznámčíku datový soubor ze Seznamíku, hádejte, co se stalo? Správně, Cassiopeia se hryzla. A to totálně... kruci, kde je ten reset?! No, nechme Poznámčík Poznámčíkem a pojďme dál, jsou tu ještě jiné zajímavé věcičky! HTML Editor No, vždycky jsem si myslel, že handheld je jakýsi doplněk k "velkému" PCčku, že je to tak nějak "kam nedotáhnu počítač, vezmu handheld". Pak jsem ale viděl "profi" velké handheldy a pak se mi dostal do rukou bUseful Pack... inu, proč ne. A k čemu je počítač? Jakkoliv mi přišla absurdní myšlenka dělat www-stránky na handheldu, možné to každopádně je. Samozřejmě se musíme smířit s tím, že spíš než velkolepý editor nám bude k dispozici skromný pomocník, ale nebylo by správné HaTMatiLíka předem zatracovat. Takže co vlastně umí? Překvapivá odpověď - skoro všechno. Jednoduchý textový editor je doplněn celkem širokou škálou tagů, které na požádání vloží či s nimi obkrouží vybraný text, a samozřejmě není problém chybějící tagy dopsat "ručně". HaTMatiLík sice není wysiwygový, ale má při ruce funkci preview, která "přepne" do zobrazení a la browser, takže si výsledek práce můžeme snadno a rychle prohlédnout. Velmi šikovná je možnost nechat si zkontrolovat, zda má tag taky ukončení (a pochopitelně naopak) a také kontrola správnosti jak z hlediska HTML, tak z hlediska CÉčkovské nápovědy. Jestli se totiž HaTMatiLík na něco opravdu hodí, je to výroba vlastní nápovědy, která je od HTML téměř nerozeznatelná. Nepodařilo se mi nikde najít informaci o tom, jaký standard vlastně kontrola kontroluje, ale osobně to vidím na něco okolo HTML 3.5. Nápověda se tváří, že jde o "kontrolu kompatibility s MS IE, MS Pocket IE, Netscape Navigatorem a CE Help Systemem". Ovládání programu je stoprocentně intuitivní, nechybí tlačítka B, I a U na panelu nástrojů, čarodějové na vkládání odkazů, obrázků a dokonce i tabulek! A kdo chce víc, má k dispozici klávesnici a může si libovolné tagy naťukat. HaTMatiLík asi není vhodný na vytváření velkých a graficky náročných stránek. Dovedu si ale představit, že s ním provádím updatování a drobné úpravy... a nebo navrhuji stránky pro prohlížení na Windows CE. A pro vývojáře je to nedocenitelná pomůcka pro tvorbu nápovědy přímo na místě činu. A ještě přidám tip: chcete-li psát nápovědu v češtině, je dobré vybavit se nějakým opravdu "českým" fontem, při použití standardní Tahomy, Timesů či Arialu si mateřštiny příliš neužijeme. bFind Hledej, pejsku! Ano, je po starostech. Kam se hrabe Windowsovské vyhledávání! Hledač umí prohledat snad všechna myslitelná i nemyslitelná místa na handheldu a najít požadovaný text. Není problém prohledávání dokumentů Wordu, sešitů Excelu, databází kontaktů, schůzek a úkolů, samozřejmě všech datových souborů Užitečníka, názvů souborů, textových dokumentů, emailů... prostě cokoliv. Na přehledné obrazovce si nastavíme, co vlastně chceme vyhledávat (a taky kde to chceme vyhledávat) a může se jet. Takhle to vypadá děsně jednoduše, ale Hledač toho fakt umí, až to hezké není. Nikoho asi nepřekvapí, že je možné nalezené soubory rovnou otevírat, naopak neočekávaná (a velice praktická) je nabídka vytvořit si na základě hledání jakéhosi zástupce - ať už ze samotného hledání nebo z jeho výsledku - v prvním případě se na požádání hledání zopakuje, ve druhém se rovnou vypíší soubory, které byly při zaznamenaném hledání nalezeny. Hledáte-li často (můj případ), můžete si strčit do traye malou ikonku lupy... hádejte, co dělá? Ano, volá Hledače. UUEncode Prostě UU-enkodér a dekodér. Při spuštění nás přivítá čaroděj, zeptá se, zda chceme kódovat či dekódovat, nechá nás vybrat soubor, chvilka práce a je to. Poté, co jsem zkusil jeden soubor nejprve zakódovat a poté opět dekódovat, dospěl jsem k názoru, že program funguje, čímž tuto recenzi pro nedostatek důkazů končím. Co se týče posledního z dvanáctice programů, bTasku, odkazuji p. t. čtenáře na recenzi na bProductive, kde jsem tuto utilitku do podrobna rozpitval. Závěr Místo resumé bych chtěl všem, kteří váhají, Užitečníka vřele doporučit. I když asi nikdo nevyužije všechny aplikace, na své si rozhodně přijdete. Zejména pro toho, kdo používá handheld místo "stolního" počítače, je tenhle balíček jasná volba. A pro ty, kteří ještě kapesního mazlíčka nemají, znamená Užitečník další důvod, proč začít šetřit! bUseful Pack zapůjčila firma Portfolio Praha

http://www.port-home.com