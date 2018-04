bUseful Pack - užitečný Užitečník

Rychle přejít 1. část 2. část Úvod List Plus Instalace FindSpace Backup Plus Notepad MoonPhase HTML Editor Script bFind Launch UUEncode Analyzer Závěr Úvod Zasvěceným čtenářům je vše jasné již podle prvního písmenka. Ano, bProductive má bratříčka. A je to bratříček více než povedený! Již po prvním letmém seznámení nenechávají bSquare nikoho na pochybách - bUseful Pack je jasnou volbou pro každého CÉčkaře. A když říkám pro každého, myslím pro každého. Na své si totiž přijdou nejen majitelé HPC a HPC Pro - tenhle Užitečník běhá i na PPC! Podívejme se tedy na tuto duchovní potravu pro kapesní mazlíčky podrobněji. Především je třeba upozornit, že se jedná o krmi velice sytou a hutnou. Užitečník je tvořen hned dvanácti (!!!) vesměs praktickými a šikovnými programy. Tomu také odpovídají nároky na úložný prostor - kompletní instalace zbaští okolo 1,2 megabytu paměti. Výměnou za tuto paměť ale šťastný majitel získává kompletní sadu programů, které mohou používání handheldu značně usnadnit. V nejhorším případě Užitečník nabízí alespoň několikahodinovou zábavu v podobě instalace, zkoumání a následného odinstalovávání, i když by se asi s úspěchem dalo pochybovat o Užitečníkově užitečnosti v takovém případě... ale tohle rozhodnutí už je na každém uživateli Užitečníku. Já se nicméně pokusím využít svěřený prostor užitečně a poinformuji vás o svých zkušenostech z používání Užitečníku a o možnostech využití jednotlivých programů. Instalace Z objemné krabice se kromě několika reklamních materiálů vykutálelo jedno vykutálené cédéčko a pozorně hledající uživatel by mezi reklamami možná našel i stručný návod k instalaci. Ta probíhá v rámci možností bezproblémově, přičemž případné problémy způsobuje spíš systém než instalační program - instalace probíhá pomocí Application manageru. Každý jednotlivý program se instaluje zvlášť (v úvodu instalace si samozřejmě můžete vybrat, které součásti Užitečníku si nainstalujete), což s sebou přináší různé výhody i nevýhody. Hlavní výhodou je možnost ušít si instalaci na míru - a tedy nastrkat různé programy do různých složek (ocení ti, co mají málo paměti a střídají několik PCMCIA karet), nevýhoda je zřejmá - nemůžete zapnout instalaci a odejít na kafe, což by se asi docela hodilo. Teorie praví - 1,2 MB přenesete přes kabel rychlostí 115kbps asi za půldruhé minuty, v praxi mi funguje nejlépe 57 600 bps a celá instalace trvala okolo třiceti minut. Ale asi by nebylo fér vytýkat tenhle nedostatek bSquarům, takže jim vytknu něco jiného. Přibližně polovina programů sdílí některé systémové knihovny, a ty se přitom instalují s každým programem zvlášť. Tady by se možná hodil trochu inteligentnější instalátor, který by na základě zvolených programů vyhodnotil, které knihovny budou potřeba, a z nich připravil samostatný balíček. Backup Plus Alfou a omegou práce s kapesním počítačem je nepochybně zálohování, což potvrdí zejména ti nešťastníci, jimž se občas z ne zcela jasných příčin paměť zcela vymaže. Je ovšem dosti otravné kvůli zálohování přehazovat kabely, připojovat se k počítači a dělat podobné nesmysly, navíc občas se hodí provést zálohu pouze jednoho adresáře nebo několika souborů (obvykle dokumentů :-)), a vysvětlujte Microsoftům, že ten megabajt čerstvě instalovaného software zálohovat nepotřebujete, že ho máte na cédéčku, že by stačilo zabalit jen pár dokumentů, ale máte je napříč různými adresáři, kopírovat je kousek po kousku se nechce... Zkrátka a dobře, bUseful Backup v podstatě potřebujete, i když o tom možná ani nevíte. Takže se podíváme, co Záložník vlastně umí. Ano, zálohovat. Blikne na nás okno jako z Průzkumníka - v levé části adresářový strom, v pravé seznam souborů. I ovládání je stejné - leč jeden nepatrný, avšak podstatný rozdíl tu přeci je. Vedle každého souboru i složky je zaškrtávací čtvereček. Zálohovat nebo nezálohovat? Tak zní otázka, na kterou zaškrtnutím čtverečku odpovídáme. Adresářový strom má hned dva kořeny - soubory a systémové záležitosti. Do systémových záležitostí patří registry (je možno zálohovat zvlášť jednotlivé skupiny registrů, tj. classes_root, current_user a local_machine) a databáze, podobně jako u registrů, i zde je možno volit, které databáze budou zálohovány. Výběr položek probíhá řekl bych standardním způsobem - zaškrtnutím složky vyberete i celý její obsah včetně podsložek, obdobně funguje zrušení zaškrtnutí složky. Samozřejmostí je možnost z vybrané složky některé soubory nebo podsložky odznačit, pak zmizí označení výběru složky, abychom věděli, že nebyla vybrána celá. Škoda je, že to nefunguje také obráceně - po vybrání všech souborů nám označení složky nenaskočí. Kromě souborů k archivaci je možné zvolit celou řadu nastavení, které oceníte zejména pokud budete zálohovat pomocí čaroděje (o něm se zmíním později). Šikovné jsou především možnosti omezit výběr - ať už nastavením přípon souborů, které má Záložník ignorovat, nebo nastavením maximálního stáří souborů, které mají být zálohovány. Standardně je zapnuta komprese, naopak vypnuto je zobrazování souborů z ROM - nedovedu si představit, proč bych chtěl soubory vypálené v paměti zálohovat. Užitečná je i možnost "přilepení" data zálohování do jména archivního souboru. Ještě před spuštěním zálohování si také můžeme nechat zjistit, kolik souborů jsme vlastně vybrali, kolik mají dohromady bajtů a jak velký přibližně bude zkomprimovaný archivní soubor. Máte vybráno? Dobrá, startujeme! Zálohování probíhá vcelku rychle, zvolíte si jméno a cestu k archivu, nejen paranoici ocení možnost archivní soubor opatřit heslem, bez něhož z něj nepůjde soubory obnovovat, a pak už se stačí jen dívat. Záložníček si nejprve všechny soubory očichá a pak se pustí do práce, přičemž nás neustále informuje o průběhu práce. Zálohování je proti tomu "klasickému", jaké nabízí Windows CE Services, až neskutečně rychlé, a hotovou zálohu pak můžeme bez problémů přenést na PC přes Mobile Devices, ale mně osobně mnohem více vyhovuje nechat zálohu na CF kartě. Příjemnou je možnost prohlédnout si záznam o průběhu archivování nebo nechat si archivní soubor zkontrolovat, zda nedošlo k chybě (sice se mi při používání Záložníčku nikdy nic neztratilo, ale jeden nikdy neví). A co obnovování? Vypadá úplně stejně, asi s jediným rozdílem, že v kořenu se místo jména vašeho kapesního mazlíčka zobrazuje jméno archivního souboru a akci spouštíte tlačítkem Start Restore namísto Start Backup. Nezapomeňte ale předem nastavit, jak má Záložník řešit "střety zájmů", ke kterým může dojít! Výchozí nastavení naštěstí velí dotazovat se před každým přepsáním souboru v počítači souborem ze zálohy, ale toto chování lze snadno přizpůsobit osobnímu vkusu (další možnosti jsou vpravdě překvapivé: nenahrazovat, přepsat jen starší soubory a nebo přepsat všechno). Docela prima je, že tohle všechno lze nastavit zvlášť pro soubory, zvlášť pro databáze a také pro registry (přičemž v posledních dvou případech se pochopitelně porovnávají jednotlivé položky). Pro líné uživatele je k službám připraven čaroděj, který umí zálohovat či obnovovat podle ctěného přání. Čaroděj na základě požadavku p. t. uživatele připraví a posléze také spustí zálohování - jen si vybrat jméno. Na výběr je přitom zálohování celé paměti, případně si můžete vybrat mezi registry, databázemi a všemi soubory, respektive kombinace uvedených. Sem směřuje má jediná výtka - máte-li paměťovou kartu, můžete hádat, co se stane. Přesně tak, Záložník to vezme sakumprásk všechno, karta nekarta. Z tohoto důvodu čaroděje příliš nepoužívám, zálohování připravuji ručně a pokud obnovuji, obnovuji obvykle pouze jednotlivé soubory (které jsem minutu předtím v záchvatu inteligence nenávratně odstranil, a přitom je nutně potřebuji). Takže jediná možnost pohodlného využití čaroděje je (kromě kompletní obnovy dat z archivního souboru) pokud zálohuji přímo do paměti nebo na prázdnou paměťovou kartu. Možná někdo, kdo má víc paměti než já se svou dneska již téměř historickou Cassiopeiou A-11 s šesti megabajty, tohle využije - pak je to o důvod víc, proč si Záložníčka - nebo ještě lépe celý Užitečník - pořídit. V závěru recenze se obvykle zamýšlím nad otázkou, zda program stojí nebo nestojí za koupi. Tentokrát udělám výjimku. Pro majitele jakéhokoliv céčkového stroje je totiž podle mého názoru bUseful Backup téměř nepostradatelný, a i kdyby Užitečník kromě něj obsahoval jen samé ptákoviny (což se rozhodně říct nedá) - stejně by se do koupě rozhodně investovat vyplatilo. MoonPhase Abychom trošku odlehčili, podívejme se nyní na MěřMěsíc. Jak název napovídá, jedná se o utilitku, která za nás hlídá Měsíc - místo pohledu vzhůry stačí jen zapnout handheld! Jak pohodlné! Po spuštění programu se v trayi uhnízdí malá ikonka ne nepodobná Měsíci, na níž můžeme zjistit, v jaké fázi se právě nachází. Na požádání obdržíme dokonce detailní pohled s informací o přesném čase, datu a slovním popisu měsíční fáze. Je možná škoda, že si autoři nedali trochu víc práce, aby MěřMěsíc uměl také předpovídat východ a západ Měsíce, a třeba ještě čas zbývající do úplňku - nicméně je zřejmé, že tento spíš žertovný doplněk Užitečníku asi naše rozhodnutí o koupi balíku příliš neovlivní, a tak k tomu zřejmě přistupovali i tvůrci. Script Skriptér je rozhodně dalším z Užitečníkových klenotů. Provádíte často rutinní akce, jako například zálohování, připojování k Internetu, spouštění více programů najednou? Pakliže ano, propukněte v jásot. Tohle všechno totiž může dobře napsaný skript pro bUseful Script udělat za vás. A dokonce i mnohem víc. Což takhle otevřít sešit v Pocket Excelu, vyhledat v něm konkrétní hodnotu, zkopírovat ji do schránky a přenést ji do dokumentu Pocket Wordu? Nic není nemožné, a to bez jakékoliv nadsázky. Z uživatelského pohledu si skripty můžeme představit jako jakousi obdobu maker - jsou schopná všeho, co můžeme zvládnout pomocí klávesnice, a mají i pár "vychytávek" navíc, o nich se ještě zmíním. Při bližším pohledu zjistíme, že jejich vytváření je zcela jednoduché Z obrazovky na nás jukne cosi jako průzkumník, v levém sloupci máme jakési kategorie, které kliknutím vydají do pravého, většího okna seznam dostupných skriptů a informaci o posledním spuštění. Samozřejmě se ale nemusíme spokojit s hotovými skripty - k dispozici je jednoduchý editor, jehož pomocí můžeme skripty editovat, případně si vytvářet prográmky vlastní. A jak se skripty programují? Velice jednoduše. Umíte-li psát na klávesnici, umíte i programovat Skriptér. K dispozici máte "mačkání" všech kláves, přičemž speciální klávesy se píšou do hranatých závorek, escape je tedy [esc] a podobně. Stejným způsobem lze psát i jednoduché příkazy, script umí spouštět program, počkat, až se objeví okno, dát si pauzu nebo zavolat jiný script. A aby se ručička neunavila a klávesnice neoběhala, nabízí Skriptér menu se všemi příkazy a speciálními klávesami a na požádání je vloží přímo do textu. Nakonec hotový skriptík uložíme a jede se. Šikovný ale bohužel trochu nedotažený nápad je načasování skriptů na určitý okamžik. Pomocí poměrně jednoduchého dialogu můžeme scriptu poručit, aby v určitý čas vykonal některý script. Tím se před námi otevírá široká škála možností - což takhle nechat bScript stáhnout každé ráno poštu, ještě mimo špičku, a nastavit se zase na další den? Vždycky jednou týdně nechat promazávat koš, spouštět zálohování nebo třeba každý večer přehrát oblíbenou melodii na dobrou noc? Tady je bohužel asi největší nedostatek celého balíku - totiž aby se script spustil, nesmí být handheld vypnutý (tedy suspendovaný). V opačném případě cééčka takticky vyčkají, až se uživatel uráčí stisknout ON, a pak teprve skript rozjedou. Škoda. Nicméně tento nedostatek nemění nic na faktu, že Skriptér je více než důstojnou částí balíku a že program tohoto typu nejeden uživatel handheldu ocení, o palmtopu, kde je mačkání písmenek ještě o něco složitější, nemluvě. Zvlášť když vezmeme v úvahu možnost spouštět skriptíky i ze Startéru... ale to už je jiná pohádka. Launch Nemáte rádi menu Start? Vadí vám, že je nalevo, kam se špatně ťuká stylusem? A máte rádi Cascading Menu z Windows CE Powertoys? Propukněte v jásot, je tu bLaunch. Tahle sympatická raketka usazená na startovací rampě traye znamená podstatné usnadnění práce pro každého, kdo má víc než jen základní úroveň složek (a přijde mu pomalé listovat Explorerem). Raketka nabízí rychlé, doslova několikaťukové spuštění jakékoliv aplikace či souboru - a můžete si promazat plochu, zrychluje to práci. "Startér" lze konfigurovat dvěma způsoby. První možností je ručně přidávat nebo ubírat položky přímo v menu - zadáte jednoduše název položky, soubor, který má položka spustit včetně případných parametrů a spoustu dalších nesmyslů, jako například typ, velikost a barva písma, ikonka apod. Nikoho asi nepřekvapí možnost pošoupávat položkami nahoru a dolů, možnost vytváření podadresářů a oddělovačů, surfaři ocení volbu "add web-site". Druhý způsob je pohodlnější, a pro nenáročného uživatele (tedy pro toho, kdo zastává názor, že handheld je od toho, aby se na něm pracovalo, a ne aby se furt jen konfiguroval) plně postačující. V přehledné tabulce si jednoduše odškrtáte, co se v menu má zobrazovat a co ne. Na výběr jsou všechny myslitelné systémové položky Mým HPC počínaje a košem konče, obdivovatele bScriptu potěší možnost zabudovat do menu i skriptíky (zobrazují se po skupinách, přesně jako v bScriptu) a největší síla je samozřejmě již naznačené procházení složkami. Vedle položek, které jdou "rozbalit", se zobrazuje malá šipčička. Klepnutím na položku nebo pohybem kursoru si pak snadno zobrazíme podmenu... a je-li položkou menu složka, zobrazí se její obsah včetně podsložek se šipčičkami... a pak už záleží jen na nás, jestli Startéru poručíme zobrazovat všechny soubory nebo jen ty spustitelné... Je to pohodlné, rychlé a téměř geniální, jenže... Šipka na rozbalení podsložky ukazuje doprava, menu rozbalujeme stiskem pravého kursoru, ale rozbalená podsložka naskočí (celkem pochopitelně, zvážíme-li skutečnost, že tray bývá v hlavním panelu vpravo) nalevo! Poněkud matoucí vlastnost, abych řekl pravdu. Je to samozřejmě otázka zvyku, ale přece jen rozbalovat menu doleva stiskem šipky doprava... skoro to vypadá, že má někdo v bSquare prohozené mozkové polokoule :-)) Naopak bezproblémové je procházení složkami "delšími než obrazovka". I zde se setkáváme se šipkami. Tentokrát míří jedna nahoru a jedna dolů - a naštěstí fungují obě správným směrem, a kromě pohybu nahoru a dolů seznamem beze změny polohy kursoru, ovládáme-li je stylusem, umožňují také přelévání mezi poslední a první položkou, a tedy urychlují používání Startéru. Analyzer Chcete se pokochat sílou vašeho mazlíčka? V mém případě tedy spíše slabostí, stařičká Cassiopeia se 40 MHz procesorem opravdu žádný blesk není, což mi tento prográmek jen potvrdil. Přiznám se, že by mě v životě nenapadlo kolika různými způsoby je možné měřit rychlost handheldu. Tedy dokud se mi nedostal do ruky bUseful Analyzer, samozřejmě. Laika v oblasti testování potěší, že každý z testíků je doplněn stručným popisem, co vlastně test obnáší, takže si každý může udělat představu, co vlastně výsledky o elektronickém mazlíčkovi vypovídají. Jednotlivé testy jsou sestavovány tak, aby vždy jeden test měřil výkonnost v jednom typu operací, ať už jde o vykreslování grafiky, výpočty, třídění či řešení NP-úplných problémů, takže výsledky mají mnohem vyšší informační hodnotu než by mělo jedno celkové impozantně vypadající ale pramálo vypovídající číslo. Snad jen trochu smůla, že testy jsou spíš vypovídající než hodnotící - nemáte-li porovnání s jinými majiteli HPCček, jsou výsledky testů tak trochu na houby. Ovládání tohoto Zkoumače je více než intuitivní, program navíc poskytuje doplňující informace o hardware a verzi operačního systému, samotný test trval na 40 MHz mašině se třemi megabajty alokovanými jako operační paměť asi půl hodiny, výsledky jsou přehledné a lze je snadno přetáhnout například do Wordu a vytisknout. A na závěr ještě tip pro ty, kteří se budou výsledky svého kapesního počítače chtít chlubit: z čím čistšího počítače budete test spouštět, tím lépe. Každý spuštěný program včetně jazykové podpory, hodin v trayi a ovladače pro PCMCIA kartu má na celkové hodnocení negativní vliv, stejně jako celková zasvinčíkovatělost paměti, která od resetu postupně narůstá, jak spouštíte či zavíráte různé aplikace. pokračování recenze ...