V několika minutách vytvoříte zálohu určených souborů nebo celého vašeho přístroje Už se vám stalo, že jste přišli o velmi důležité informace uložené ve vašem palmtopu? Nyní tomu můžete snadno předejít. Vyzkoušejte nový zálohovací program bUSEFUL Backup. Když si občas vytvoříte zálohu vašeho zařízení, nic vás nezaskočí: slabé baterie, vadný program ... vlastně nic z toho, k čemu snad může dojít! S programem bUSEFUL Backup můžete: Vytvořit zálohu celého CE přístroje, nebo přístroj restaurovat, a to během několika minut - nemusíte ztrácet 20 a více minut s jinou zálohovací pomůckou!

Zálohovat a restaurovat části dat na CE přístroji

Zálohovat a restaurovat přístroj, aniž by byl připojen k PC

Zvolit, co chcete zálohovat nebo restaurovat: jednotlivé soubory, databáze nebo registr

Zálohovat na flash kartu nebo na jiné vyjímatelné paměťové médium. To platí i o restaurování

Konfigurovat více přístrojů! Na flash kartu nebo jiné vyjímatelné ukládací médium můžete vytvořit zálohu jednoho přístroje a pak ji restaurovat na více přístrojů, které mají být stejně nakonfigurovány (Poznámka: Pro smysluplné restaurování programových souborů je nutné, aby přístroje měly tentýž procesor)

Pro snadné zálohování a restaurování můžete používat Průvodce zálohováním (Backup Wizard)

Předem zjistit velikost chystané zálohy nebo restaurování

Konfigurovat soubory zaznamenávající události: o zálohovaných souborech, chybách, souborech, které nebylo možné restaurovat kvůli konfliktu, atd.

Konfigurovat vaše zařízení, aby přijalo co největší část zálohy. Jestliže objem zálohovaných dat bude větší než velikost média, program automaticky soubory rozdělí!

Omezit zobrazované informace pomocí filtrů: ukázat/skrýt soubory v paměti ROM, skrýt soubory starší než zadané datum, skrýt soubory s určitou příponou

Při zálohování soubory komprimovat (velikost zálohy se zmenší o 50-60%)

Po zálohování je možné zálohovaná data prověřit

Při restaurování souborů řešit konflikty: nenahrazovat identickými kopiemi, restaurovat jen pokud položka v přístroji je starší než položka zálohovaná, vždy nahradit soubory ze zálohy, dotaz před nahrazením každého souboru atd.

Automaticky označovat soubory aktuálním datem, časem nebo obojím Ukázky obrazovek bUseful Backup vám umožňuje pracovat s průvodci

Bohaté možnosti nastavení usnadní práci správcům systémů s Windows CE

Můžete obnovovat i systémové soubory a databáze , které jsou jinak uživateli nepřístupné Program bUSEFUL Backup bude v prodeji koncem roku 1998. Další podrobnosti a informace o cenách uveřejníme co nejdříve. (Podle materilů firem bSquare a Portfolio Praha )