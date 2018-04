Bulharsko prodalo monopolní telefonní společnost BTC

Bulharský telefonní monopol BTC bude mít nového vlastníka. Tím je konsorcium řecké OTE a nizozemské KPN. Za 51% balík akcií BTC zaplatí obě společnosti 510 miliónů dolarů, což je podle místopředsedy bulharské vlády Evgeni Bakaradžieva jedna z největších částek zaplacených v Bulharsku v privatizaci.

Dohoda bude prý podepsána do dvou až tří týdnů a bude v ní i článek o tom, že konsorcium bude muset investovat do BTC 150 miliónů dolarů do pevných linek a 50 miliónů do sítě GSM.

Konsorcium bylo jediným zájemcem o bulharského poskytovatele telefonních služeb a o podmínkách transakce a cenách jednalo s vládou asi 15 týdnů. Prodej majoritního podílu v BTC by měl pro Bulharsko znamenat velké přínosy.

Podle analytiků má KPN, která mimochodem vlastní strategický podíl v SPT Telecom, angažovat se hlavně na bulharském trhu mobilních telekomunikací, čili na provozování GSM.

Naproti tomu BTC se hodlá svými nákupy větších balíků akcií v evropských telefonních společnostech (35% Romtelecom, 20% Serbia Telecom a připravuje se koupit podíl i v makedosnkém operátorovi) zařadit mezi pět největších evropských telekomunikačních společností.