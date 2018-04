Buďte produktivní s bProductive

Aby HPC nebylo jen drahou hračkou... druhá část bReady Program bReady je poměrně sofistikovaný prohlížeč elektronických knih vytvořených pomocí bReady Publisheru. Tady je asi nejslabší článek celého balíku - bReady Publisher totiž není součástí dodávky a samotný bReady je komerční program. V praxi to tedy znamená, že si uživatel musí kromě bReady na čtení knih pořídit (a zaplatit) také Publisher. Jinak jsme omezeni pouze na prohlížení knih, které vytvořil někdo jiný, a je nepochybně velmi zábavné číst si na handheldu zprávu Kennetha Starra nebo Alenku v říši divů (v celém slavném bReady webringu existuje asi deset knih, kromě již zmíněných ještě část Kámasútry, dodatky k americké ústavě a podobné kousky). Jenomže bSquare prezentuje bReady především jako program pro čtení firemních katalogů, návodů příruček a dalších materiálů, které si vytvoří přímo firma. Tady se obávám, že bSquare nezabodovala. Asi bych pochopil, kdyby (podobně jako u Adobe Acrobatu) byl komerční Publisher a samotný prohlížeč by byl freeware. Ale kupovat si Publisher i prohlížeč? Jinak samotný princip elektronických publikací je docela dobře vymyšlený. Knihy jsou založeny na formátu HTML, který je doplněn o ovládací a indexovací mechanismy - není tedy problém tvořit rejstříky, seznamy, obsahy, odkazy... Obávám se však, že tento formát nemá šanci stát se standardem (jako je třeba formát pdf na stolních počítačích), dokud nebude prohlížeč volně šiřitelný. Škoda, a bohužel nejen pro bSquare. bPrint a VIEW Pokud nejste spokojeni s tiskem z aplikací na handheldu, je bPrint to pravé pro Vás. bPrint podporuje tisk dokumentů PocketWordu, PocketExcelu, textových dokumentů a obrázků (bmp, 2bp, tif - šikovné, pokud přijímáte na handheld faxy). Kromě jazyku PCL nabízí bPrint i podporu pro tiskárny Epson. Program VIEW umožní náhled dokumentů ještě před tiskem. Dokumenty, které v bPrintu "otevřete" se poslušně řadí do fronty podobné té, kterou známe ze správce tisku na stolním počítači. Nechybí možnost úlohy rušit či u každé zvlášť upravit velikost papíru. Při tisku výše popsaným způsobem vzniká problém s češtinou - české znaky se nezobrazí správně. Tomu lze předejít dvěma různými způsoby: buď je možné nahrát si na handheld nějaký český font a dokument do něj převést nebo použít utilitku Print-to-bFax. Mně osobně se mnohem lépe osvědčil druhý způsob. Při spuštění Print-to-bFaxu se v trayi usídlí malá ikonka, a především v menu Tisk všech céčkovských aplikací přibudou dvě "tiskárny" - bFax a bPrint. Pošlete-li pak například dokument PocketWordu na tiskárnu bPrint, vytvoří se obrázek tif, a ten má češtinu v pořádku a není problém poslat ho bPrintem na tiskárnu. Tím samým způsobem jdou i posílat "české" faxy. bFax Pro Prostě fax. Tady se toho opravdu moc dodávat nedá. Program umožňuje posílání i přijímání (!!!) faxů, a to pomocí PCMCIA karty, softwarového modemu, je-li v handheldu zabudován, a samozřejmě i přes modem připojený na sériový port. Designem připomíná bFax poštovního klienta, čemuž se asi nikdo nepodiví. K dispozici máme čtyři složky (pracovní prostor, doručené faxy, faxy k odeslání, odeslané faxy), asi není těžké uhádnout, k čemu která slouží. Vhod přijde možnost nastavit si interval, v jakém budou odeslané a přijaté faxy odstraňovány, abychom šetřili vzácnou pamětí. Každý odesílaný fax se přitom skládá ze dvou částí: údaje o příjemcích a soubory, které posíláme. Samozřejmostí je import faxových čísel z Kontaktů, možnost tvorby standardní titulní stránky pro všechny odesílané faxy a také (překvapivě) tisk doručených faxů přes bPrint. bMOBILE News Program bMobile News znamená bez nadsázky spásu pro všechny příznivce internetovských newsů. Jste-li odběratelé některé z diskusních skupin (a samozřejmě můžete-li připojit handheld k Internetu), máte o důvod víc, proč si bProductive pořídit. Jelikož obrazovky handheldů nejsou nijak zvlášť velké, vymysleli tvůrci bNewsů chytrou věc: na obrazovce máte buď hlavičky nebo text jedné zprávy. K přepínání slouží lištička po levé straně obrazovky. Práce s programem je vyloženě intuitivní a snadná, zejména pro toho, kdo s podobným softwarem pracuje na PC. Nejprve je třeba nastavit spojení s Internetem, nechybí možnost automatického vytáčení a odpojení po stažení, dále Váš oblíbený server či více serverů a skupiny, které budete odebírat. Také doporučuji, máte-li k dispozici paměťovou kartu, nastavit ukládání stažených zpráv právě na ni. Pak se stačí spojit s Internetem a kliknout na stažení hlaviček. Program jich standardně stahuje nejvýše 100, toto číslo si ale můžete upravit podle libosti. Stažené hlavičky se objeví v hlavním okně, šikovné na programu je, že umí sestavovat vlákna, takže zprávy vztahující se k témuž tématu máme hezky pohromadě. Mezerníkem si označíme zprávy, které chceme stáhnout celé (pokud náhodou chceme stahovat vše, je v menu připravena možnost označit vše, abychom si nevyklepali mezerník) a poručit newsům aby zprávy stáhly. Je-li vše staženo, můžeme udělat dlouhý nos na SPT Telecom, odpojit se a číst si nové příspěvky třeba v tramvaji. Plnohodnotným však dělá program teprve možnost na zprávy odpovídat a také psát nové. Obojí je možné v jednoduchém editoru, v případě odpovědi lze dokonce podle libost změnit standardní ">" a vhod přijde také jednoduchý "editor" podpisu. Vytvořený podpis pak můžeme zaškrtnutím příslušného čtverečku přilepit na konec vytvářené zprávy. A konečně umí bMobile News také hlídat, zda je dostatek volného úložného prostoru (přesná velikost se dá nastavit od 5 %), a případně navrhne odstranění starších přečtených zpráv. Podobně jako na ostatních programech od bSquare, i zde se potvrzuje fakt, že velkým dělají program především na první pohled zdánlivé maličkosti. Podobně jako jejich kamarádi z produktivního balíku, i Mobile News mají všech pět pé... nebo spíš bé? bTask Jako moučníček po tučných a vydatných chodech, předkládá bSquare tuto šikovnou utilitku. Po spuštění bTasku se v trayi uhnízdí kulička s písmenem b. Ale není to jen tak ledajaká kulička, je to chytrá bKulička. Tato bKulička totiž všechno ví, a hlavně ví, které programy jsou spuštěné. Na požádání (klepnutím) nám ochotně předloží přehled běžících aplikací, přičemž si můžeme do libovolné z nich přepnout (nabídka zahrnuje i možnost zobrazit plochu), aktuální aplikaci ukončit nebo výmluvné close all... Pokud rádi přepínáte aplikace stylusem, nadáváte, když musíte ručně zavírat hromadu otevřených oken a líbí se vám kulička v trayi, stane se bTask vaším věrným služebníkem ve světě za obrazovkou Windows CE. bSquare bProductive zapůjčila firma Portfolio Praha