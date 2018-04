Buďte produktivní s bProductive

Aby HPC nebylo jen drahou hračkou... první část Úvod Softwarový balík bProductive od firmy bSquare je komplexním řešením především pro ty, kteří si handheld kupovali, aby na něm vedli svoji obchodní agendu. Pokud si tedy zaznamenáváte čas strávený u zákazníka do excelovského sešitu, používáte šablonu Mileage Log jako knihu jízd a rozčiluje vás, že se kvůli posílání a přijímání faxů musíte připojit ke stolnímu počítači, pak tyto řádky vůbec nečtěte a zamiřte rovnou do obchodu. A co my ostatní? Především je třeba říci, že v bSquare se opravdu vytáhli a balík bProductive rozhodně za povšimnutí stojí. Jádrem softwarového kompletu je program bTrack, pomocí nějž lze snadno vést obchodní agendu a jednoduše připravovat vyúčtování provedené práce, jízd a dalších výdajů. Na prohlížení elektronických katalogů a knih slouží program bReady, příznivci internetových newsgroupů ocení bMobile News. Doplněk nejen k bSquarovským aplikacím tvoří nástroje pro tisk a faxování dokumentů a také bTask, který elegantní ikonkou v trayi nahrazuje nepříliš pohodlný céčkovský Task manager. Balík doprovází také dokumentace ve formátu bReady a knihovny pro programování nad bTrackovým API pro Visual C++. Z velké modré krabice toho po rozbalení nijak moc nevypadne, bez nadsázky můžeme říci, že většinu dodávky tvoří vzduch. Cédéčko v papírovém obalu, velmi tenký popis instalace, registrační karta a několik reklamních letáků. Veškerá dokumentace je nicméně přiložena na CD-ROM, a to jak ve formátu pro PC, tak jako knihy pro bReady. Instalační CD-ROM nabízí přehlednou a pohodlnou instalaci, samotné kopírování na handheld provádí Application Manager, takže lze u každé z aplikací ovlivnit, zda bude nainstalována do paměti či na kartu (výjimku tvoří samozřejmě systémové knihovny pro ovladač faxu a tisku). Po skončení zhruba čtvrthodinového instalačního procesu vřele doporučuji odstranit všechny "bZástupce" z plochy a v menu Start/Programy vytvořit podmenu bSquare. Zástupců je totiž celkem osm. Pro větší klid nyní ještě doporučuji handheld resetovat, mně osobně po instalaci zůstala dost zaplněná paměť. A můžeme začít úřadovat! bTrack Jak už jsem se zmínil v úvodu, program bTrack slouží k evidenci práce, výdajů a jízd. To je samozřejmě velmi zevrubný popis, a tak se na něj podívejme zblízka. Na začátku je nezbytné program přizpůsobit vlastním potřebám. Kromě obecných globálních vlastností (přidání české měny a úprava směnného kursu, záměna mílí za kilometry) je především potřeba vytvořit databázi zákazníků, seznam projektů, na kterých pro tyto zákazníky pracujeme, a kategorií, do nichž budeme zařazovat jednotlivé účtované položky. Zásoba předdefinovaných kategorií je v podstatě vyhovující, stačí ji jen pro vlastní pohodlí (a pozdější vyúčtování) přeložit do češtiny a doplnit podle vlastních potřeb o další položky. Jen nechápu, proč karta konfiguračního dialogu, na níž kategorie upravujeme, neumožňuje editaci - pouze přidávání a mazání. Ostatní karty naštěstí tímto nedostatkem netrpí. Projekty se vytvářejí a upravují vždy v rámci jednoho zákazníka, a kromě pozdější snadné identifikace zaúčtovaných položek nabízejí možnost upravit si hodinovou sazbu a sazbu za kilometr. To je výhodné, pokud máte pro různé činnosti různé sazby, například když neúčtujete cestu podle kilometrů ale podle času, můžete nastavit cestovné jako samostatný projekt v rámci každého zákazníka. Další konfigurovatelná záležitost jsou způsoby platby výdajů. Při zadávání nového výdaje totiž můžeme uvést, jakým způsobem jsme zaplatili. Implicitně je nastaven cash a tři různé platební karty. Nakonec jsem si nechal nastavení připočítávané jednotky. To se upravuje globálně v dialogu možnosti, na výběr jsou všechny rozumné hodnoty mezi minutou a hodinou. Jedná se v podstatě o to, jaký nejmenší časový úsek bude započten do vyúčtování. Nastavíme-li například jednu minutu, bude se každou minutu k ceně připočítat šedesátina hodinové sazby. Nastavíme-li půl hodiny, bude se účtovat polovina hodinové sazby za každou započatou půlhodinu atd. Máme tedy nastaveny všechny hodnoty a můžeme začít evidovat. Program rozlišuje tři základní typy, do nichž se všechny položky rozdělují bez ohledu na kategorii. Jedná se o čas, výdaje a jízdy. Po každém spuštění (pokud si to přejeme a dáme to dostatečně hlasitě najevo v nastavení) se objeví průvodce novým záznamem. Na třech obrazovkách si postupně volíme typ položky, základní údaje (tedy zákazníka, projekt, kategorii a popis) a detaily (jako například hodinovou sazbu :-)). Po odklepnutí tlačítka Hotovo nám bTrack nabídne další možnost podle toho, jaký typ položky právě účtujeme. Místo průvodce můžeme pro přidání nových položek použít i klasické dialogové okno. Obojí má své pro i proti, mně osobně vyhovuje po spuštění použít čaroděje (jak zní hezky česky překlad slova wizard, žádný průvodce!), při běhu programu obvykle přidávám položky pomocí dialogového okna. Ale samozřejmě není problém spustit průvodce i během programu, stejně jako není problém úplně ho vypnout, záleží především na uživateli - bSquare získává plus za to, že si každý může vybrat podle svého vkusu. U výdajů je všechno celkem jasné, vyloženě příjemná je možnost zadávat cenu bez daně a až dvě daně zvlášť, bohužel pouze částku, nikoliv procenty. Také můžeme nastavit, zda má bTrack položku zahrnout do vyúčtování, zda máme nějaký doklad a zda částka podléhá dani. Při zadávání nové jízdy stačí vyplnit počáteční a konečný stav tachometru, nebo, jsme-li líní, nechat jako počáteční stav nulu a vyplnit pouze počet ujetých kilometrů. Tady vyloženě zamrzí, že si bTrack neumí cílový stav na tachometru uložit a při další jízdě ho nabízet jako výchozí počáteční stav. Šikovná, i když pro Čecha asi nepříliš využitelná, je možnost konvertovat míle na kilometry a naopak. Převod však není úplně přesný - zřejmě kvůli zaokrouhlování vznikne při převodu z mílí na kilometry a zpět malá odchylka. Silnou zbraní bTracku (i když bohužel ne zcela dopracovanou) je evidence času. Narozdíl od jízdy nebo výdajů totiž můžete programu přikázat, aby čas hlídal. V okně s časem se objeví mimo jiné i velká tlačítka Start a Stop. Čas můžeme samozřejmě zadat či upravit i ručně v příslušném políčku - pokud ale chceme být přesní (a nechceme hlídat hodinky), stačí ťuknout na start a bTrack počítá a počítá a také průběžně upravuje výdělek - stačí se jen dívat, jak se sumička zaokrouhluje. Stopkou zase časomíru zastavíme. Tady se bohužel musím zmínit o velkém nedostatku programu. Běží-li časovač, program zatuhne a odmítá provést cokoliv jiného s výmluvnou hláškou, že to není možné, když se měří čas. Není sice problém přepnout do jiné aplikace a v ní klidně pracovat, stejně tak můžeme handheld s klidem vypnout. Ale například přidat nový výdaj, vytvořit vyúčtování nebo upravovat nastavení bTracku nemůžeme. Další silnou zbraní bTracku je tvorba vyúčtování. Zaúčtované položky můžeme jednoduše, takřka jedním stiskem tlačítka, odeslat přímo klientovi, a to faxem (pomocí programu bFax), e-mailem a nebo přes dokument PocketWordu. V čem je hlavní plus? Program si před prvním vyúčtováním vytvoří "šablonu" - dokument PocketWordu, podle které bude vyúčtování připravovat. Tuto šablonu můžeme sami upravovat a pochopitelně přeložit do češtiny - práce to je tak na dvě minuty a výsledkem budou profesionálně vyhlížející vyúčtování přímo na míru našim potřebám. Poslední vlastností bTracku, o které se zmíním, je propojení se stolním počítačem. součástí instalace bTracku jsou totiž i knihovny pro Visual C++ a dvě vzorové šablony pro Word a Excel 97. Pomocí těchto nástrojů lze velmi snadno data uložená na HPC přenést na stolní počítač k dalšímu zpracování. Šablony pro Office97 ocení každý, kdo z handheldu nemůže tisknout - není nic snazšího než data přenést do připravené tabulky pomocí sady maker, a tabulku vytisknout. (Je to také rozhodně pohodlnější než nechat bTrack udělat vyúčtování do dokumentu PocketWordu, získaný soubor přehrát na PC, upravit pro tisk a pak tisknout.) Jaké možnosti se otvírají programátorům asi každý tuší. Zkuste si například představit firmu, kde každý zaměstnanec eviduje vykonanou práci pro klienty na handheldu, třeba v PocketExcelu. Každý pátek odpoledne se zastaví v kanceláři, připojí se ke stolnímu počítači, tabulku přehraje a na disketě předá účetní, v horším případě ji předá vytištěnou. A takových zaměstnanců je řekněme dvacet. Účetní pak až do čtvrtka dalšího týdne nedělá nic jiného než že na základě těchto "podkladů" připravuje faktury. V pátek ráno je slavnostně rozešle a odpoledne může cirkus začít nanovo. A teď si představme, že firma pro všechny zaměstnance pořídí bTrack. Evidenci pak každý vede v bTracku, což je určitě mnohem víc user friendly a míň namáhavé. Jednou za týden pak data jednoduše přenese na firemní server, třeba pomocí telefonického připojení, firemní počítač data za všechny zaměstnance automaticky zpracuje a na jejich základě připraví faktury... účetní je pak jen zanese mezi pohledávky, těm, co nemají fax, je rozešle poštou, a ve volném čase si může číst třeba zprávu Kennetha Starra v bReady (opravdu existuje!) nebo pomocí bMobile News sledovat svoji oblíbenou newsovou konferenci o životě tučňáků. Stručně: bTrack je zřejmě jediné, kvůli čemu stojí za to o koupi bBroductive opravdu uvažovat - zbytek jsou víceméně doplňky, které se (možná) (dají) (sehnat) (i levněji). Jenomže i bTrack sám o sobě je setsakra pádným důvodem pro tuto investici, zvlášť když ji můžeme udělat i v Čechách a za koruny. Mimochodem.... recenzi na bTrack jsem psal 4 hodiny, 21 minut a 34 sekund. Mít plat 50 dolarů za hodinu, jako je nastaven u vzorového zákazníka, přišel bych si na hezkých 218 dolarů a 33 centů.