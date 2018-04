Buďte on-line na cestách. Vyzkoušeli jsme autobusový internet

Právě připojení k internetu by mohlo být pro řadu lidí argumentem, proč dát přednost autobusu před vlakem. Připojit se totiž po cestě vlakem není úplně snadné a o tom, že by to cestujícím nějak ulehčily, teprve České dráhy přemýšlejí. Zatím se aspoň snaží zajistit dostatečně silný signál mobilní sítě. Naopak v autobusech máte na výběr internet hned u několika dopravců. Příjemné je, že poskytují připojení zadarmo a vám stačí jen obyčejný notebook s podporou wi-fi. O žádné mobilní datové přenosy se nemusíte starat.

Pohodlná práce na cestách

V autobusech společnosti Asiana se pro připojení používá technologie CDMA poskytovaná O2. Musíme uznat, že celkově je systém vyřešen poměrně dobře. Cestující se po nástupu do autobusu nemusí starat prakticky o nic, jednoduše na svém notebooku nebo mobilním telefonu zkontroluje dostupné wi-fi sítě a připojí se k nezabezpečené bezdrátové síti Megabus.

Během celé cesty jsme provedli několik testů, všechny zhruba odpovídaly našim zkušenostem s touto technologií. Rychlosti připojení se pohybovaly v rozmezí 500 až 900 kb/s, což považujeme za slušné. Jediným problematickým místem je okolí vojenského prostoru Doupovské vrchy. Zde totiž do pokrývání zasahují i další vlivy, takže O2 zde dostatečné pokrytí nemá.

Zhruba 40 minut z více než dvouhodinové cesty tak připojení nefunguje. To ale těžko můžeme vyčítat dopravci. I když cestujícím by se možná hodila informace, že připojení není k dispozici. Nejsme si ale úplně jisti, jestli by to šlo nějak jednoduše technicky řešit. Vnitřní wi-fi síť v autobusu je samozřejmě funkční bez přerušení, takže pro sdílení souborů nebo hraní her s kamarády se dá využívat pořád. "Přemýšleli jsme i o možnosti využít technologii EDGE nebo GPRS, abychom zajistili nepřetržité připojení. Nakonec jsme ale usoudili, že jejich rychlosti neumožňují sdílení připojení více uživateli," vysvětluje Fredy Štengl, který má technické řešení na starosti. Musíme přiznat, že v době našeho testu byla linka zaplněna zhruba ze dvou třetin a připojení k internetu využívalo (kromě nás) jen maximálně pět dalších pasažérů. Nemohli jsme tedy posoudit, jak by se projevilo intenzivnější využívání. My jsme ale žádné závažnější problémy nezaznamenali. Navíc v autobuse bude asi jen těžko někdo stahovat dlouhodobě velké objemy dat, takže s kapacitou připojení by neměl být problém. Ostatně během našeho testu jsme vyzkoušeli i telefonování přes Skype, které bylo naprosto bez problémů a kvalitou srovnatelné s připojením přes HSDPA. Při testu volání přes SIP už byla sice znát vyšší datová náročnost tohoto protokolu, ale hovor se dal uskutečnit. Pokud si tak budete s sebou na cesty vozit nějaký wi-fi telefon s podporou Skype (a Skype Out) nebo SIP, máte vlastně k dispozici i pevnou linku. Asus v útrobách V autobusech společnosti Asiana používají poměrně jednoduché řešení v podobě kombinace routeru Asus WL-500gp s upraveným firmware umožňujícím připojení CDMA modemů AnyDATA do USB portu a následné sdílení tohoto připojení. V podstatě se nejedná o nijak převratné řešení, podobný způsob používá ke sdílení CDMA připojení řada firem i domácností v Česku. Jednou z výhod tohoto routeru jsou i dva USB porty, takže v budoucnu může dopravce přidat další technologii nebo připojení od jiného operátora a dosáhnout tak lepší dostupnosti. "S touto možností do budoucna počítáme," uvedl Štengl a dodal: "Prozatím ale naše testy neukázaly, že by redundantní připojení přineslo nějaké výraznější zlepšení." Jak jsme se ale dozvěděli, je možné, že druhý USB port se dočká využití u autobusů jezdících do zahraničí. Router je umístěn těsně za řidičem, v místech, kde u zájezdových autobusů bývalo video. Vše je pochopitelně ukryto před zraky cestujících. Výhodou tohoto umístění je celkem bezproblémová distribuce wi-fi signálu po celém autobusu. Ačkoli jsme při testu seděli až na sedačkách v poslední řadě, oba testovací notebooky ukazovaly plný signál wi-fi. Připojení k wi-fi síti bylo po celou cestu stabilní a bezproblémové. Rychlosti internetu naměřené během jízdy













Komfort pro řidiče, výhoda pro cestující

Důvod, proč začala Asiana připojení k internetu ve svých autobusech nabízet, je skoro úsměvný. Za celým řešením totiž původně stála snaha umožnit řidičům autobusů přímé připojení do objednávkového systému. Řidiči jsou tak vybaveni průmyslovým terminálem založeným na Windows CE, s jejichž pomocí mohou okamžitě zjistit obsazenost své linky. Bez větších problémů tak mohou volná sedadla doprodat přímo na zastávce.

Terminály pochopitelně dovedou mnohem víc než jen zobrazit volná místa v autobuse. Jak nám prozradili zástupci Asiany, dají se využívat i jako navigace – mají totiž integrovaný GPS přijímač. Řidiči ale navigaci využívají pouze při cestách do zahraničí. Pochopitelně i možnosti tohoto terminálu se budou do budoucna dále rozšiřovat. Řidiči by tak měli mít například přesnější informace o dopravě, aby cestující dopravili do cíle co nejrychleji.

"Když jsme vyřešili přístup řidičů do našeho objednávkového systému, napadlo nás, že bychom připojení mohli dát k dispozici i cestujícím," vysvětlil nám Roman Ondráš z marketingového a obchodního oddělení Asiany. Je to logické, řidiči potřebují připojení k internetu během cesty jen výjimečně, takže není důvod toto řešení nevyužít i jako bonus pro cestující.

Prozatím je připojení k dispozici pouze v Česku. Takže pokud zájezdový autobus dorazí na hranice, připojení už dále nefunguje. Podle Štangla ale není vyloučeno, že v budoucnu bude možné se připojit po celou cestu. Zatím tomu brání poplatky za datové přenosy v roamingu. Žádný z operátorů totiž není schopen nabídnout cenově přijatelnou variantu připojení. Vzhledem ke snahám EU o regulaci cen za datové přenosy se ale možná blýská na lepší časy.

Mít tak elektřinu

Pokud se bude nadále rozšiřovat pokrytí CDMA (a především CDMA Rev. A), mohlo by jít o docela příjemný způsob cestování. Ve srovnání s autem nejsou dnešní autobusy zase o tolik pomalejší, a když výměnou za o něco delší cestu získáte možnost pracovat, může to být velká výhoda. Pro řadu lidí tak může být výhodnější jet dvě a půl hodiny autobusem a moci si vyřídit pracovní záležitosti než ztratit dvě hodiny v autě. I když i v autě se lze připojit, poněkud to však ruší od řízení.

Připojení během našeho testu fungovalo opravdu spolehlivě (se zmiňovanou výjimkou), takže jediné, co bychom v autobusu opravdu přivítali, je elektrická zásuvka. Takto totiž naše notebooky již kus před cílem opravdu mlely z posledního. Uznáváme ale, že instalace dostatečně výkonného měniče napětí by asi nebyla úplně jednoduchou záležitostí. Ale třeba jednou…