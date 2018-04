Operátoři výrazně rozšíří LTE sítě. Signálem pokryjí venkov i dálnice

Do konce letošního roku chce O2 vysokorychlostním internetem pokrýt celkem 90 procent obyvatel Česka. Takového pokrytí dosáhne díky dohodě o sdílení sítí s T-Mobilem (více v dřívějším článku), jehož vysílače budou k připojení využívat zákazníci O2 na západě republiky. T-Mobile chce do konce roku 2014 pokrýt rychlým mobilním internetem 3G a LTE celkem 93 % populace ČR a 80 % území, z čehož LTE síť se rozprostře na 73 % území a 51 % populace.

T-Mobile se v první řadě zaměří na pokrytí venkovských oblastí a menších měst, která se nacházejí mimo pokrytí 3G sítí. Plnohodnotné sítě LTE, kterou operátor buduje na vydražených frekvencích 800 MHz, se dočkala již část okresu Plzeň- jih. Do konce května v souladu s podmínkami Českého telekomunikačního úřadu funguje ve zkušebním provozu. Rychlost stahování v těchto oblastech dosáhne až 75 Mbps, nahrávání pak až 25 Mbps.

T-Mobile neopomene ani Prahu, kterou do konce října pokryje nesdílenou LTE sítí. Rychlejší mobilní internet budou moci zákazníci využívat od června nejprve v centru hlavního města. O měsíc později se přidají vybrané městské části ze severovýchodu Prahy a v srpnu se pokrytá oblast rozšíří o Kobylisy, Bohnice, Čimice a Holešovice. Během září a října pak operátor LTE sítí pokryje celou západní část Prahy. Zaměřit se chce také na rychlostní komunikace, do konce roku by měl rychlým internetem pokrýt celkem 94 % silnic a dálnic.

Rozšíření pokrytí LTE v Praze a v Brně se do druhé poloviny roku dočkají i zákazníci O2. Koncem letošního roku by pak obě města měla být pokryta téměř celá, a to včetně blízkého okolí. Rychlý mobilní internet rozšíří operátor v průběhu roku také do dalších regionů Česka. I nadále však platí, že pro využití služeb 4G sítě O2 je nutné použít speciální SIM kartu s podporou LTE. Zda zařízení a SIM karta síť čtvrté generace podporují, si mohou zákazníci O2 ověřit přes *444*#.

LTE i u virtuála Rychlejší mobilní internet nově nabízí i první z virtuálních operátorů MOBIL.CZ

O2 zároveň na vybraných místech posiluje 3G síť na standard HSPA+ s rychlostí stahování/nahrávání až 42 Mbps/21 Mbps. Od května tak operátor u všech datových tarifů zvýšil rychlost připojení, která se vztahuje na tarify pro mobilní telefony i pro tablety a notebooky. V LTE síti rychlost stahování dosáhne stejné hodnoty jako u T-Mobilu, tedy až 75 Mbps. O2 ji navíc v určitých lokalitách posílí. V takovém případě pak bude možné data stahovat rychlostí až 110 Mbps, avšak pouze však u tarifů Mobilní internet XL a Internet v mobilu+ XL.

I přes oznámené sdílení sítí budou oba operátoři využívat vlastní síťovou infrastrukturu a udrží si zcela nezávislou obchodní strategii. Konkurovat si tak budou v kvalitě, nabídce služeb i rychlosti sítě.