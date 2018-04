Budoucnost Zelených linek

Včera vyhlásil Český telecom pořadí soutěže Zelená linka roku. V soutěži se hodnotí počet přijatých hovorů na těchto linkách, začínajících předčíslím 0800. Vítězem se již podruhé stala Komerční banka (KB), na jejímž číslebylo v uplynulém roce přijato celkem. Druhé místo si odnesla linka AAA Auto Prahaa třetí skončila Zelená linka EuroTelu

AAA Auto Praha prodalo loni prostřednictvím této bezplatné telefonní služby přes 30000 automobilů a KB tímto způsobem obsluhuje svých 29000 phone bankingových zákazníků. EuroTel pak tímto způsobem udržuje spojení se svými obchodními partnery. Počty prodaných aut a obsluhovaných klientů zde uvádíme záměrně, protože používání Zelené linky je pro řadu tuzemských firem stále ještě zakleté a tak tato čísla možná pomohou při rozhodování příslušných manažerů.

Celkem je v ČR v provozu více než 1100 bezplatných linek, což je téměř o 100% více, než v roce 1998. Přesto však toto množství neodpovídá současným světovým trendům. Kamil Čermák z Českého Telecomu se domnívá, že je to způsobeno odlišným přístupem našich firem. Řada manažerů se podle něj stále domnívá, že je nepřijatelné, aby zákazníkovi vlastně zaplatili (provoz Zelené linky hradí firma) za to, že si nechal poskytnout informace. Čermák se dokonce tvrdí, že pokud by u nás neexistovala současná nepříznivá hospodářská situace, byl by počet provozovaných Zelených linek ještě nižší. Méně společností by totiž bylo nuceno vycházet zákazníkům vstříc i tímto způsobem.

Pro úvahy nad budoucností zelených linek je také dobré vědět, že se jejich prostřednictvím v minulém roce uskutečnilo celkem 33 123 000 hovorů v celkové délce 52 513 000 minut. Průměrná doba jednoho hovoru byla 95 sekund.

Protože každý z nás je zákazníkem, můžeme si společně přát, aby marketingová strategie stále většího množství podniků počítala se zavedením bezplatné linky, která nás bude informovat nebo nám přímo umožní něco objednat či uzavřít smlouvu.

Na závěr můžete posoudit výsledkovou listinu nejnavštěvovanějších linek: