Budoucnost telekomunikací leží v rozvojových trzích

Celosvětově trh s mobilními telefony roste, první čtvrtletí letošního roku je toho výborným důkazem. Prodalo se nejvíc mobilů za sledované období v historii. Ne vše je ale růžové a také ne každý výrobce může mít z první části letošního roku radost. Tradiční trhy stagnují, nebo jako v případě Evropy dokonce prodej poklesl. Zmíněných 180,3 milionů prodaných přístrojů v první čtvrtině letošního roku znamená nárůst o 17 procent vůči stejnému období roku minulého.

Co to znamená, je jasné. Budoucnost je na rozvojových trzích. Tím již ale není Čína, kde roste prodej telefonů vyšší třídy a také se zde již ve značném měřítku rozvíjí trend dávno známý z Evropy a to je výměna starých mobilů za nové. Za nejdynamičtější trhy dnes musíme počítat Indii, státy jihovýchodní Asie, africké země a také Jižní Ameriku.

Na rozvojových trzích samozřejmě hrají prim levné telefony. Již delší dobu se hovoří o závodu výrobců nabídnout mobil za 30 USD, tedy asi za 750 Kč. Takový mobil na trhu zatím není, ale zhruba do dvojnásobku této sumy se jich již vejde celá řada. Samozřejmě se na těchto trzích uplatní i dražší telefony, na kterých mají výrobci i větší marže a mají tak snahu udat právě je. Šílenství s multimediálními telefony ale tyto trhy zasáhne nejdříve příští rok.

Evropa představuje pravý opak tohoto trendu a není v tom sama. Stejně tak v USA nebo v Číně a na dalších rozvinutých trzích je momentálně nejdůležitějším úkolem výrobců nabídnout mobil, který nejenom dobře vypadá, ale také toho hodně umí. Jen tak lze přesvědčit zákazníky, aby svůj starý mobil vyměnili a koupili si nový. Daří se to se stylovými telefony a s multimediálními novinkami - tedy s telefony s fotoaparátem, nejlépe megapixelovým a třeba s MP3 přehrávačem.

Trh v Evropě poklesl oproti loňskému roku o 8 procent, důvodem je konec růstu způsobeného výměnou starých mobilů za nové s barevným displejem. Barevný displej dnes totiž má téměř každý. Lákadlem k další výměně mohou být telefony pro sítě třetí generace, které rostou po celé Evropě jako houby po dešti. Druhá polovina roku by však v Evropě mohla být podle analytiků lepší. I tak si v Evropě může mnout ruce Nokia, která zde drží podíl 35 procent. Druhý Samsung se vyhoupnul před Motorolu a má podíl 14 procent, Motorola má o jedno procento méně. Tyto údaje dodala agentura Strategy Analytics.

Výrobce Podíl v % Nokia 30,4 Motorola 16,8 Samsung 13,3 LG 6,2 Siemens 5,5 Tržní podíl (celosvětově) velkých výrobců za 1Q 2005. Zdroj: Gartner

Celosvětově zůstavá lídrem v prodeji Nokia, svůj podíl na trhu zvýšila o 2 procenta na 30,4 procent. Finská společnost se zahojila na lákavém trhu v Číně, naopak jako špatnou hodnotí situaci v Americe. Přestože čtyři z pěti nejúspěšnějších výrobců zvýšilo prodeje a podíly na trhu, zisk je omezován tvrdými konkurenčními boji v oblasti cen.

Příkladem tvrdé konkurence je trh v USA, kde operátoři tlačí na ceny výrobců mobilních telefonů opravdu extrémně. Analytik Hugues De La Vergne ze společnosti Gartner radí výrobcům, aby v žádném případě nenechali své značky pomyslně zařadit mezi levné. Technologičtí vůdci prezentují své výrobky jako nejlepší ve všech směrech, což jim umožňuje alespoň částečně odolávat tlakům na snížení cen. To je podstatný rozdíl od strategie na rostoucích rozvojových trzích.

Světová dvojka Motorola zvýšila svůj podíl na trhu o půl procenta na 16.8 procenta. Její strategie je následující: pokouší se zaměřovat na low-end i high end segment. Pro trh Latinské Ameriky chystá přístroje za méně než 40 dolarů, ovšem pamatuje i na nejnáročnější zákazníky. Pro zisky se zdá být důležitější trh novinek a exkluzivních modelů. Motorole se daří v USA, oproti minulým létům není její pozice špatná v Evropě, libovat si může na ruském trhu a ani v Číně na tom není špatně.

Podobně je na tom Samsung, kterému se daří především na rozvinutých trzích. V jeho portfoliu chybí levné modely, což mu ale může přinést problémy na rozvojových trzích. Tomu se již delší dobu snaží předejít jeho soupeř LG. LG poněkud ustoupilo s pozice luxusní značky a začalo se výrazněji zabývat produkcí levnějších a jednodušších modelů. Sony Ericsson čeká na novou modelovou řadu, některé z novinek již na trhu jsou, na další se čeká.

Bohužel zatím nejsou k dispozici detailní výsledky podle regionů, ani podle technologií. Předběžně lze očekávat, že v segmentu GSM mobilů vede s převahou Nokia, které se naopak tolik nedaří v segmentu CDMA přístrojů. Mezi nimi hraje prim trojice Samsung, LG a Motorola.

Gartner předpokládá pro celý rok 2005 asi 750 milionů prodaných telefonů, tedy třináctiprocentní nárůst oproti roku 2004. A zajímavost na konec. Siemens je jediný z pěti předních výrobců, který zaznamenal pokles. 5.5 procent znamená dostižení minima z roku 1999. Přitom v roce 2004 se udržoval na osmi procentech. To koresponduje s jeho dlouhotrvajícími problémy, restrukturalizací divize mobilních telefonů a snahu o její prodej, nebo spojení s jinou společností.