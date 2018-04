Budoucnost Sony Ericssonu: špičkový vysouvák Hikaru, konec UIQ a méně modelů

Podle informací blogu SEMC připravuje Sony Ericsson svoji vlajkovou loď vysouvací konstrukce s kódovým označením Hikaru, jenž nabídne osmimegapixelový fotoaparát. Jeden osmimegapixelový vysouvací model již Sony Ericsson představil. Model C905 ale nenabízí vestavěnou paměť s kapacitou 8 GB. Pravděpodobně se tak bude jednat o hudební mobil z řady Walkman.

Prezident Sony Ericssonu Hideki Komiyama také deníku Financial Times prozradil, že v příštím roce Sony Ericsson představí o 20 procent méně modelů než v roce letošním. Komiyama také prozradil, že výzkumné oddělení, které bylo doposud rozděleno do tří sekcí, bude sloučeno do jediné.

Na konferenci Symbian Smartphone Show také zaznělo z úst zástupce Sony Ericssonu, že platforma UIQ není atraktivní pro operátory, výrobce ani zákazníky, což se dá přeložit tak, že Sony Ericsson s touto platformou končí. To by vysvětlovalo zrušení dvou připravovaných komunikátorů v nedávné době. Platforma UIQ ale není zcela mrtvá, americká Motorola s ní má naopak velké plány.

Tip: Co chystá Sony Ericsson na příští rok, si můžete přečíst v tomto článku.