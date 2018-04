Budoucnost Skypu je nejasná, právní spory ho možná pošlou ke dnu

Součástí obchodu, který proběhl v roce 2005 a jehož hodnota dosáhla výše 2,6 miliard amerických dolarů, totiž nebyla patentová práva na peer-to-peer komunikaci, kterou program Skype využívá. Ta vlastní nová firma Jilted založená samotnými tvůrci programu Niklasem Zennstromem a Janusem Friisem - a to je podstatou sporu mezi společnostmi.

eBay chce program postupně inovovat, což se však dvojici zakladatelů nelíbí. Podle smlouvy prý nemá nový vlastník právo jakkoli zasahovat do kódu programu. Pokud by eBay ve sporu pozbyla práv na současnou technologii, je připravena Skype doslova poslat ke dnu. Uvedla to ostatně i ve čtvrtletní zprávě pro Americkou komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) , v níž varuje před kolapsem celého programu.

Není totiž jasné, zda by se podařilo nalézt alternativní komunikační jádro programu, na kterém by mohl Skype fungovat i nadále. Odborníci jsou navíc k takovému kroku více než skeptičtí, jelikož by nová technologie musela být zpětně kompatibilní se současným protokolem.

Ke konečnému výroku soudu by mělo dojít až v červnu příštího roku.

Společnost eBay je jako nový vlastník nespokojena i s výdělky, které program generuje. I proto vidí potřebu v inovaci samotného programu a klíčových změnách v obchodním modelu.

Skype je nejrozšířenějším programem pro telefonickou a textovou komunikaci přes internet. Celkem ho využívá přes 480 milionů lidí, 40 milionů z nich pak denně. Odhaduje se, že přes něj směřuje až osm procent mezinárodní hlasové komunikace. Program je dostupný také na více jak 50 mobilních telefonech a herní konzoli Sony PSP.