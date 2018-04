Smartphone s rozkládacím displejem není fikce, bude od Samsungu

„Do konce příštího roku zajistíme výrobní kapacitu na třicet až čtyřicet tisíc flexibilních displejů měsíčně,“ uvedl na newyorské akci Samsung Investor Forum viceprezident obchodního strategického týmu divize Samsung Display Lee Chang-hoon s tím, že o končeném produktu není rozhodnuto. Nicméně již brzy by se měli uživatelé dočkat masově prodávaného smartphonu, u něhož Samsung flexibilní displej použije.

Směr, kterým se chce ubírat, naznačila společnost již koncem roku 2013. Tehdy představila kuriózní model Galaxy Round, u kterého použila prohnutý displej (více se dočtete zde). Samsung se stal prvním výrobcem, který mobil s takovým displejem představil. Dostal se však pouze k pár uživatelům z Jižní Koreje a navíc nejde ani o flexibilní smartphone. Společnost modelem Round pouze naznačila možnosti použití flexibilního, respektive zakřiveného displeje.

Do stejné škatulky spadá i letos představený Galaxy Note Edge. I v jeho případě je použit zakřivený displej, ten přetéká do pravého boku přístroje. Prvním flexibilním smartphonem je tak LG Flex, který stejně jako Galaxy Round používá prohnutý displej. Avšak oproti samsungu lze prohnutý flex tlakem narovnat (narovnali jsme LG Flex a nepraskl), tato vlastnost je ovlivněná rozdílným prohnutím. LG je totiž oproti samsungu prohnuté podélně.

Samsungu však nezůstane pouze u těchto pokusů, díky nimž získává především cenné zpětné vazby. Produktovou řadu smartphonů s flexibilním displejem hodlá rozšířit. A to i přesto, že viceprezident společnosti Robert Yi tento týden informoval o razantní čistce produktové nabídky smartphonů. I v tomto případě je důvodem snaha zabránit dalšímu zhoršení finanční situace (více čtěte zde).

Yi nicméně dodal, že právě u top smartphonů lze očekávat více inovací. A to například právě použití flexibilních displejů, které by měly možná již v blízké budoucnosti umožnit výrobu zařízení přeložitelných na více částí. V nich totiž společnost vidí veliký potenciál. Naznačila to již zkraje tohoto roku, když si nechala patentovat několik možných podob budoucích smartphonů (více se dočtete zde).

A to včetně rozevíracího smartphonu ze dvou částí, který vzdáleně připomíná kdysi oblíbené mobily véčkové konstrukce. Toho by se mohli uživatelé dočkat již v roce 2016. Do té doby podle Chang-hoona uvede Samsung na trh smartphone s multifunkčními hranami, který by stavěl na ohlasech na Galaxy Note Edge. Zda bude displej po vzoru Note Edge přetažen pouze na jednu či na obě strany telefonu, rozhodnou preference uživatelů. „Jsme připraveni vyrábět produkty navržené na míru potřebám uživatelů,“ dodal Chang-hoon.