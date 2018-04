Budoucnost podle Nokie: z abecedy odstraníme sedm písmen

V budoucnu nebudeme používat písmena "z", "x", "c", "v", "b", "n" a "m". Soudíme tak podle konceptu finské společnosti Nokia, která britskému deníku Daily Telegraph poskytla několik konceptů telefonů budoucnosti. V rozhovoru, kde zástupci firmy popisují, na co se výrobce chce za několik let soustředit, je vidět i náčrt komunikátoru bez spodní řady klávesnice QWERTY.

Chyby v konceptu si všimlo hned několik fanouškovských blogů. Chápeme, že výrobci chtějí uživatelům mobilních telefonů zjednodušovat život co nejvíce. Čas od času ale podle našeho názoru přeci jen přijde vhod komplikovanější varianta ovládání mobilu. Vždyť se zmíněnými sedmi písmeny jde stvořit tolik krásných slov.