Budoucnost Nokie míří k laciným mobilům. Budete je kupovat?

Skandinávský výrobce mobilních telefonů a celosvětová jednička ve svém oboru - Nokia - musí každoročně vynakládat obrovské množství financí do rozšíření všeobecného povědomí o značce a samozřejmě také nových telefonech. Jen vloni zmizelo Nokii v reklamě na 340 milionů amerických dolarů. Monstrózní reklamní kampaně ve svých sloganech hlásají, že moderní člověk současné doby se bez pravidelného obměňování telefonu za nejnovější a pokud možno i nejdražší model neobejde. Je tomu tak ale doopravdy? Nevydělávají výrobci ve skutečnosti na něčem úplně jiném?

Levné telefony pohonem Nokie

Z informací, které má k dispozici investiční banka Dresdner Kleinwort a britský portál Theregister.co.uk, vyplývá, že Nokia se stává v současnosti mnohem více závislá na telefonech, jejichž cena je menší než 50 eur. V minulém roce měly takto levné modely dokonce 42% podíl na celkové prodejnosti telefonů firmy. Oznámilo to minulý týden finanční oddělení společnosti.

„Pokud jsou tyto informace pravdivé, můžeme si domyslet, že tento segment tvoří celých sto procent růstu prodeje Nokie za minulý rok,“ tvrdí zástupci investiční banky Dresdner Kleinwort (dále jen DKIB). Ta také odhaduje, že prodej společnosti Nokia v kategorii telefonů nad padesát eur zůstal nezměněný, a to okolo 202 milionů kusů za minulý rok. To by znamenalo ústup z vyvíjejícího se segmentu trhu.

Naproti tomu prodejnost levných mobilů se zdvojnásobila až na 146 milionů kusů a Nokia tak ovládá dvě třetiny „low-endového trhu“. DKIB varuje: „Bude-li tento trend pokračovat i nadále, bude dosaženo rovnosti prodeje mezi produkty v kategorii nad a pod padesát eur. Jestliže tak management firmy neučiní zásadní kroky k povzbuzení poptávky po luxusních a dražších modelech (především chytrých telefonech), například prostřednictvím úzce zaměřených reklamních kampaní, očekáváme, že dvě stě milionů prodaných kusů ročně bude v blízké době společná hodnota pro obě kategorie mobilních telefonů.“

Pokud vedení mobilních výrobců do budoucna nevymyslí novou strategii prodeje mobilů, stanou se low-endy hlavní složkou celkového prodeje. A kdo ví – v budoucnu nás možná bude reklamní slogan z televize nabádat slovy: „K čemu potřebujete dobře vybavený mobil? Stačí vám přece jen telefonovat a posílat textové zprávy!“