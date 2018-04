Budoucnost Motoroly? Rozhodne se za rok

Americká Motorola včera oznámila, že započala proces vytvoření dvou samostatných společností obchodovaných na burze. Firma tak prakticky oddělí ztrátovou mobilní divizi od relativně bezproblémového zbytku podniku. Po rozdělení tak značku Motorola ponesou dvě firmy – Mobile Devices, která vznikne z dnešní mobilní divize, a Broadband & Mobility Solutions, která se zabývá především síťovou infrastrukturou a korporátními řešeními.

Pokud opravdu k rozdělení dojde, dostanou stávající akcionáři odpovídající podíl akcií v obou nově vzniklých společnostech. Zatím ale není jasné, jak přesně tento krok Motorola provede, protože mnozí akcionáři by se jistě přítěže v podobě mobilní divize zbavili.

Právě akcionáři totiž Motorolu k tomuto rozdělení dotlačili – od října roku 2006 totiž akcie Motoroly právě díky neúspěšné mobilní divizi ztratily 60 % své hodnoty. Ihned po oznámení záměru společnost rozdělit posílily akcie Motoroly o 5 %.

Motorola upozorňuje, že zatím není rozhodnutí o rozdělení definitivní a pokud k němu nakonec dojde, odehraje se v roce 2009. Do té doby bude společnost tuto možnost a její úskalí analyzovat a připravovat se na ni. To ovšem není pro chřadnoucí mobilní divizi vůbec dobře. Ta by se totiž potřebovala soustředit na zdokonalení svého produktového portfolia a marketingu, ale mezitím se bude celý rok zabývat administrativou.

A tak se zdá, že podobně jako před lety Siemens i Motorola svou mobilní divizi odepsala a po oddělení ji téměř najisto prodá. Tedy v případě, že se najde zájemce. Motorola se o hledání strategického partnera pokoušela už nyní, ale jednání očividně nebyla úspěšná. Společnost tak doufá, že samostatná firma se bude prodávat snáze.

Jenže o zájemce zřejmě bude nouze – z velkých hráčů z mobilního světa se o Motorolu těžko bude někdo zajímat, obzvláště když jim současná situace značně nahrává a zatímco prodeje Motoroly stagnují, jejich rostou. Nejčastěji se tak v souvislosti s prodejem mobilní divize Motoroly hovoří o čínských společnostech, případně o různých soukromých investorských firmách.

Celá záležitost ohledně Motoroly tak opravdu velmi blízce připomíná situaci Siemensu a jeho námluvy s BenQ před lety. Jestli bude mít tento příběh i stejně nešťastný konec, zatím nelze říci, ale je jisté, že vytáhnout mobilní divizi Motoroly z problémů bude vyžadovat velké úsilí.