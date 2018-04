Budoucnost Motoroly je v Androidu a Windows Mobile

V rámci oznámení hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí oznámil šéf divize mobilních mobilů Motoroly Sanjay Jha, že budoucí mobily střední a vyšší třídy amerického výrobce budou používat výhradně operační systém Google Android nebo Windows Mobile.

Motorola opouští od svého dlouho vyvíjeného operačního systéme MOTOMAGX postaveného na Linuxu a Javě. Není se čemu divit, když tato platforma nepodporuje sítě třetí generace. Stejně tak americký výrobce nebude nadále používat operační systém Symbian.

Modely s MOTOMAGX a Symbianem, které jsou v současné době připraveny pro uvedení na trh, se ještě do prodeje dostanou. Podle dostupných informací se ještě několik Motorol s operačním systém Symbian UIQ dočkáme. S platformou UIQ už nepočítá ani Sony Ericsson, což znamená asi její úplný konec - více zde.

O Windows Mobile řekl Sanjay Jaha, že zatím nedosahuje kvalit operačního systému od Apple. Šéf mobilní divize Motoroly však zmínil nové verze operačního systému Windows Mobile 6.5 a 7, které by měly celou platformu od Microsoftu pozvednout. První Motoroly s Windows Mobile 6.5 by se měly dostat do prodeje ve druhé polovině příštího roku.

Pro low-endové modely nejnižších tříd bude Motorola nadále používat platformu P2K, případně dostanou levné modely platformy od ODM partnerů. To je případ i modelu VE538, což je převlečený tchajwanský BenQ. S tímto modelem se zanedlouho setkáme i na našem trhu.

Operační systém Android bude Motorola dodávat jak do běžných mobilů, tak i do telefonů zacílených na podnikovou klientelu. První Motoroly s Androidem se však nedočkáme dříve než za rok. Motorola se také rozhodla prozatím neosamostatnit svoji mobilní divizi. Americký výrobce počká, až bude zase výdělečná.