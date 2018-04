Budoucnost mobilů v chudých zemích je v solární energii

Má-li být mobilní signál v chudých zemích dostupný skutečně pro každého, je třeba snížit náklady na provoz takzvaných základnových stanic, tedy mobilních vysílačů. Za nejjednodušší cestu považují odborníci využití alternativních zdrojů energie, především pak solárních panelů.

Již nyní jsou mobilní vysílače na území některých afrických a asijských států budovány tak, aby byly schopné fungovat částečně díky slunečnímu záření.

"V současnosti se solární panely do základnových stanic instalují jako sekundární zdroj energie. Tím hlavním zůstávají i nadále například dieselové motory," říká Stuart Carlaw z agentury ABI Research.





Do budoucna by však vysílače měly být závislé pouze na solární energii. Podle agentury ABI Research bude do pěti let vybudováno zhruba 335 tisíc takových BTS stanic.

Kde není slunce, pomůže vítr

Na místech, kde je po většinu času zataženo a se solární energií se nedá počítat, mají odborníci jiné úmysly. "Kde není slunce, musí se využít větru. Vítr je sice méně předvídatelný, ale oproti nejrůznějším palivům se stále jedná o nízkonákladový způsob udržování mobilního signálu," píše internetový server cellular-news.com.