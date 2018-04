Budoucnost mobilů se skrývá v kreditce

Ruský designer Dima Komissarov ze studia Lebrand Creative Russia představil svou vizí budoucího mobilního zařízení. Jeho návrh spojuje veškeré technické novinky do jednoho zařízení.

Telefon zakomponoval do těla nápadně podobného dnešním platebním kartám. Jejich funkci by měl mobil budoucnosti samozřejmě také zastat. Koncept nese příznačný název C'ALL (ALL - angl. "vše").

Koncept C'ALL má rozměry platební karty, tedy 54 × 85,6 mm, tloušťku však autor neuvádí. V jeho těle naleznete rozměrný dotykový displej, který je také jediným ovládacím prvkem celého zařízení. Autor na jedné z vizualizací naznačuje i možnost připojení externí hardwarové klávesnice.



Kreditka nebo mobil?

Koncept C'ALL ve zkratce:

Video telefon - před uskutečněním hovoru nabídne volbu optimálního operátora

Všechny vaše platební karty v jednom přístroji - vestavěný program zvolí při platbě nejoptimálnější platební možnost

Dálkové ovládání pro jakékoliv zařízení

Funkce klíče pro váš domov i automobil

GPS s vestavěným systémem umožňujícím automatické stažení map z internetu

Aplikace pro nákup mobilního obsahu (hudba, video) online a publikování svých knihoven

Mobilní hry spolupracující se systémem GPS - vytvoření virtuálního světa

Nezávislá kompatibilita na použitém operačním systému

Autor myslel i na zabezpečení, a tak u všech úkonů, které vyžadující autorizaci uživatele (placení, otevírání dveří...) vás přístroj požádá o ověření otisku vašeho prstu.





Sladká budoucnost

Líbilo by se vám takové zařízení?