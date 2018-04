Budoucnost mobilů se právě píše v Cannes

(Cannes - od našeho zpravodaje) Pro všechny firmy pohybující se v oboru mobilních komunikaci je konference Asociace GSM MoU v Cannes zřejmě nejdůležitější události roku. Možná by někdo namítnul, že na CeBITu o měsíc později bude představeno více novinek a nezbývá, než to uznat, ale každá z událostí má své publikum. Zatímco do Hannoveru zamíří především ti, kteří mají na starosti mobilní telefony a příslušenství určené pro zákazníky, zde v Cannes jsou úplně všichni. Ostatně letošní agenda je tak široká, že akce, která oficiálně začala včera večer slavnostním vyhlášením vítězů v soutěži GSM Awards, byla fakticky zahájena už v pondělí technickými semináři. Ve dvou obrovských sálech se sešlo několik tisíc odborníků, kteří jednají o tom, kam se budou služby operátorů v příštích několika letech vyvíjet.

Letošní Cannes je bezesporu o technologiích sítí třetí generace. UMTS je nejen hlavním tématem řečníků, ale je vidět i na souběžné probíhající výstavě. Někteří dodavatelé infrastruktury mají na výstavišti funkční sítě 3G a v rukou jejich zaměstnanců jsou prototypy prvních aparátů. Japonský operátor NTT DoCoMo pak ukazuje nejen prototypy, ale i přístroje běžné dostupné (pokud jste na japonských ostrovech). UMTS, jak se někdy systém třetí generace nazývá, tam totiž funguje komerčně a to už přibližně půl roku. A aby nebylo různých názvů málo, uspějete tam se slovem FOMA.

Občas lze zaslechnout i informace o EDGE, tedy dalším vývojovém stupni GSM, který by ho po GPRS (tedy generace 2,5) posunul do generace „dva a třičtvrtě“. Nicméně v Evropě asi nemá příliš šanci - investice do licenci UMTS byly příliš vysoké. Nicméně podle účastníků fóra v Americe prý šanci má. Otázka je jakou, protože pro EDGE zatím příliš mnoho zařízení není – dosud žádný výrobce telefonů nepředstavil ani jen prototyp telefonu a co se týče infrastruktury, je to podobné. Nicméně dodavatelé jsou opatrní a říkají, že pokud bude poptávka, není problém zařízení připravit. Vzhledem k tomu, že pro upgrade na EDGE je potřeba celkem razantních zásahů do sítě včetně jednotlivých vysílačů, vypadá to, že celková investice nebude o mnoho nižší, než UMTS. Třetí generace má přitom už dnes před EDGE náskok: komerční provoz v Japonsku, testy zanedlouho začnou v Evropě. Navíc už je mnoho různých prototypů telefonů v různém stadiu přípravy. Dá se tedy čekat, že začátkem příštího roku už bude na trhu několik přístrojů a jejich ceny snad nebudou v nebeských výškách.

Zajímavé téma, kterým se zaštiťuje polovina vystavovatelů, je ARPU (průměrný příjem na uživatele). Skoro na každém druhém stánku je něco ve smyslu: „Zdvojnásobíme vaše ARPU“. Postarají se prý o to jak dodavatelé infrastruktury, tak výrobci SIM karet, ale i dodavatelé mobilních telefonů. Ti totiž nechtějí jen prodávat přístroje, ale snaží se spolu s nimi prodat i služby - ať už ve spolupráci s operátory, nebo bez nich. Někteří dokonce služby neváží na jen své aparáty, ale pracují na otevřených řešeních. Systémoví integrátoři z nich asi velkou radost mít nebudou. Uvidíme, co na to řeknou operátoři, kteří neradi přenechávají část svých příjmů někomu jinému, a hlavně uživatelé. Přelomových konceptů ve světě mobilních komunikací už bylo celkem hodně, ale nakonec je to vždy trh, kdo rozhodne.

Velmi očekávaný a uživateli sledovaný je vývoj týkající se využití technologie Bluetoth. Zde v Cannes příliš vidět není, byť výjimky potvrzují pravidlo. Plantronics ukazuje Bluetooth headset určený i pro majitele telefonů bez modulu Bluetooth. Ten se k přístroji připojí. Zatím jsou čtyři verze: pro Nokii, Siemens, Ericsson a verze s konektorem typu jack, která si rozumí s Motorolou (ale možná i dalšími přístroji s tímto rozhraním). Prodávat by se měla v květnu za cenu kolem 260 euro (cca 7800 korun). Později by měl být dostupný i model bez modulu bluetooth pro telefony, které ho nepotřebují. Ten by měl vyjít na celkem zajímavých 160 euro (4800 korun). Váha sluchátka s mikrofonem je přitom pouhých 26 gramů. Už nyní však toto zařízení dodává pro jiné značky (samozřejmě s odlišnou "kapotáží").

Motorola v Cannes představila novinky uvedené o týden dříve v italském Miláně. O nich už Mobil server podrobně informoval. Navíc představila telefon třetí generace a její představitelé uvedli, že by se měl začít komerčně prodávat na konci letošního roku. Zajímavý je také její koncept CAFE. Spočívá v tom, že Motorola chce nejen prodávat telefony, ale ve spolupráci s operátory nabízet také široké spektrum služeb.

Zítra se budeme podrobněji věnovat konkrétním novinkám, které představili jednotliví účastníci setkání v Cannes i zprávám z jejich tiskových konferencí.