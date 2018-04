Budoucnost mobilů: proměny vzhledu

Standardní vzhled

Nepřekvapí asi nikoho, když konstatuji, že vzhled mobilního telefonu je jedním z rozhodujících faktorů při jeho výběru a koupi. Můžeme říkat cokoliv, ale neatraktivní mobil nemá v tlačící se konkurenci šanci a to ani oproti funkčně slabším konkurentům. Proto výrobci na vývoj vzhledu mobilního telefonu kladou veliký důraz. Podívejme se na jednotlivé koncepty vzhledu mobilního telefonu i na to, jak se postupem doby proměňují.

Standardní vzhled mobilního telefonu tu máme již od pradávna – nahoře displej, pod ním tlačítka klávesnice uspořádané jako čtyři řady po třech tlačítkách. Mobilní telefony postupem času přidávaly další funkční tlačítka, v podstatě standardem se stala kontextová tlačítka (zpravidla dvě pod displejem) nahrazovaná nebo doplňovaná křížovým ovladačem.

Zdálo by se, že na standardním vzhledu nelze mnoho novinek vymyslet – jenže to není tak docela pravda. Příkladem šla firma Nokia, když se rozhodla v některých svých modelech klávesy kolem displeje. Poprvé se tak stalo u modelu 5510 (na obrázku vlevo), ale řešení převzaly i další, například N-Gage.

Podobně se inspiroval Siemens, když u svého modelu SX1 (obrázek vpravo) přemístil řadu numerických kláves kolem displeje. Jenže Nokia se poučila a u svých nových modelů se nesnaží měnit tradiční rozložení klávesnice, například 3300 má zase klasickou řadu 4x3 klávesy (5510 přicházela s QWERTY), ačkoliv umístěnou vedle displeje.

Změna rozložení kláves se obecně nesetkává s příliš velkým pochopením. Nokia 3650 měla klávesnici rozloženou podobně, jako starý rotační číselník. A právě tuto nezvyklost označilo mnoho lidí za důvod, proč si tento telefon nekoupili. Nokia 3660 jakožto nástupce se už rotačního číselníku vzdala a zachovala tradiční rozložení kláves, ačkoliv designově rotační číselník připomíná. Na levém obrázku najdete Nokia 3650 s rotačně rozloženou klávesnicí, pravý obrázek už je detail klávesnice nastupujícího modelu Nokia 3660.

Nokia ale přichází s dalším pokusem a podobně jako Siemens SX1 klade u nového mobilu 7600 číselné klávesy v řadě kolem displeje. Osloví tím lidi? Zatím se zdá, že uživatelé hledají spíše telefony s tradičním rozložením kláves a to příliš mnoho inovací standardního vzhledu telefonů neponechává.

Že jsou ale i výjimky z tohoto pravidla prokazuje koncept zábavního mobilu od společnosti LG (obrázek níže). Velký TFT barevný displej je obkroužen klávesami. Jak se na takovém mobilu budou psát SMS zprávy? Těžko říci, zatím se tento telefon nevyrábí a LG ho vystavoval v Ženevě jako koncept, nikoliv jako prototyp, takže se dost možná ještě své inovativnosti zalekne...

Určitou obměnou standardního telefonu je telefon vysouvací, prvním byla Nokia 8110 a později 8810. Vysouvání posouvá mikrofon blíže k ústům a jde spíše o technickou konstrukci pro psychologické zpříjemnění telefonování s menším mobilem. Obměnou byl flip známý od telefonů Motorola 8700/8400 a Ericsson 788/768/T10/T18.

Véčka

Véčka (v angličtině se jim říká mušle) přinesla společnost Motorola s řadou StarTAC a později s řadou V, po níž se jim také v češtině říká. Véčko je pokus o řešení problémů standardního tvaru telefonu: tedy jak zmenšit telefon bez nutnosti zmenšit displej a klávesnici. Na obrázku vpravo je nikdy nevyráběný StarTAC 150 vybavený semibarevným displejem (červená, modrá a zelená barva).

Problémem prvních véček byla vysoká poruchovost, rychlé poškození kloubu a kabelů procházejících kloubem. Tradiční výrobci mobilů jako Nokia, Alcatel, Siemens nebo Sony Ericsson kvůli tomu dlouho véčkům nepřišli na chuť, Nokia uvedla na trh jediné véčko určené pro japonský trh a ani na asijské trhy dnes nedodává véčka, ačkoliv to jsou zde nejprodávanější typy telefonů. Ericsson se osměluje jen pomalu a pod tlakem Sony a podobně tak ostatní.

Véčka s otočnými displeji

Otočné displeje se objevily u některých mobilů ze dvou důvodů:

možnost práce se zavřeným telefonem v případě wapování nebo čtení MMS zpráv možnost natočení displeje a ponechání pevně zabudované čočky fotoaparátu pro focení

Otočné displeje v současné době pro evropské sítě nabízí jen Samsung a LG, úspěch těchto telefonů ale napovídá, že se záhy přidají i další výrobci, protože toto řešení není příliš drahé a ačkoliv o jeho praktičnosti lze někdy pochybovat, uživatelé ho u dražších modelů véček oceňují.

V poslední době do módy přicházejí véčka s integrovanými anténami. Technologie a komprese antén již natolik pokročila, že to lze a vypadá to opravdu pěkně. Nejde jen o Samung SGH-E700/710, na snímku je například CDMA telefon Sony Ericsson A5404.

Revolverový model

Obměnou véček bylo otočné uspořádání mobilu, kdy k otevření telefonu dochází otočením dvou částí vůči sobě. První mobil na toto téma přinesla Motorola V70 a k ní se záhy přidalo několik asijských výrobců, na obrázku je CDMA telefon firmy Kyocera.

Revolverové telefony (jak jim angličtina říká) mají výhodu menšího mechanického namáhání v kloubu, na druhou stranu se některým uživatelům hůře otevírají. Je to ale spíše otázka osobního vkusu uživatele.

Aktivní vysouvací telefon

Vysouvací telefon už jsme zmínili, ale rozdíl je v tom, zda klávesnice a displej jsou umístěny odděleně. V poslední době stále více mobilů řeší problém s místem pro klávesnici tak, že lze displej vysunout a pod ním naleznete klávesnici – telefon má vysouvací část aktivní.

Patrně první mobil tohoto druhu byl Siemens SL10 (na obrázku níže), jenže ten se příliš neuchytil a tak aktivní vysouvací telefony učinil známými až model Nokia 7650.

Vysouvací telefony bere nyní za své například Sanyo. Na snímku je nový GSM/UMTS telefon Sanyo UX70 (obrázek vlevo) s vysouvacím uspořádáváním. Na pravém obrázku je W/CDMA telefon KW2000 z dílny LG. Výrobcům se toto uspořádání začíná líbit.

Notebookové uspořádání

Uspořádání mobilních telefonů tak, že vypadají jako notebook, také není zase tak nové a s tím, jak se možnosti mobilních telefonů přibližují schopnostem počítačů, se objevuje stále častěji. V podstatě jde o stejnou konstrukci, jako u véček, jenže notebookové uspořádání předpokládá QWERTY/Z klávesnici a větší rozměr displeje. První takové zařízení a ihned v kategorii chytrých telefonů vyráběla Nokia už v roce 1996 a to s operačním systémem Geos, šlo o model Nokia 9000. Na dlouhá léta se toto uspořádání ujalo pro zvláštní mobilní telefony Nokia Communicator, tedy modely 9000, 9000i, 9110 a 9210. Další takové zařízení v levné kategorii vyráběla ještě před lety Motorola pod názvem V100, ale Motorola nebyla v této oblasti na dlouhou dobu prorokem.

Až nyní, s příchodem 3G sítí, se začaly objevovat první takto uspořádané telefony, první uvedlo NTT DoCoMo do své sítě Foma a další se objevují v prototypech. Na snímku jsou například vize Mitsubishi z ITU Telecom 2003. Jenže to jsou zatím jen vize a na sklo se maluje jednodušeji, než se konstruuje finální výrobek.

Jistě jste si všimli, že jsme nemluvili o uspořádání telefonů odpovídajícím PDA, jako jsou MDA zařízení. Toto uspořádání je diktováno technickými parametry PocketPC zařízení a nevypadá to, že by se v nejbližší chvíli měl vzhled těchto zařízení nějak rapidně měnit. Přitom právě jejich rozměry jsou významným mínusem pro mnoho lidí. Tak je to ale vždy - pohodlí a velikost na jedné straně a požadavky na malé rozměry a kompaktnost na straně druhé, to komplikuje výrobcům život.

Že jste v tomto dílu nenašli žádné převratné koncepty? O nich bude řeč příště...