Budoucnost mobilů je v datech, v USA už předstihla telefonáty

Pro mnoho lidí se mobilní telefony staly nepostradatelnými společníky každodenního života. Stále častěji ale využívají ostatních funkcí mobilů a nepoužívají je k jejich původnímu účelu, tedy telefonování.

V USA to došlo až tak daleko, že telefonní hovory jsou nyní v menšině. Většina provozu v tamních mobilních sítích tak probíhá ve formě datových přenosů, SMS a MMS zpráv. Přes 90 % domácností má v USA mobilní telefon a čím dál více z nich odpojuje své pevné linky. I přesto ale podíl hovorů v mobilních sítích neroste, naopak.

Množství dat přenesených v e-mailech, SMS zprávách, streamovaném videu nebo hudby a dalších služeb překonalo v roce 2009 poprvé v historii množství dat přenesených v rámci hovorů. Třeba jen počet SMS zpráv se meziročně zvýšil téměř o padesát procent. Průměrná délka hovoru přitom klesla zhruba o půl minuty oproti roku 2008.

Podle některých odborníků mohou za snižování objemu hovorů dnešní chytré telefony. Potíž je v tom, že u řady z nich mají k samotným hovorům uživatelé ztížený přístup a využívají je méně často, než by tomu bylo u obyčejných mobilů. Realita ale bude jiná. Lidé jednoduše zůstávají pomocí smartphonů s ostatními ve spojení pomocí sociálních sítí nebo e-mailů a tak potřeba volat není tak častá. Uživatelé po těchto možnostech sahají častěji i přesto, že jsou vlastně časově náročnější. Zároveň ale druhou stranu méně vyrušují a tak se hovory omezují opravdu jen na nutné případy. Polovina amerických teenagerů pošle měsíčně přes 1 500 textovek.

I v Česku se podíl datových služeb zvyšuje. Čeští operátoři ale nejsou schopni říci, jaký podíl mají data na celkovém provozu v sítích. Stejně jako nám ani jim totiž není úplně jasné, jak k výše uvedeným číslům v USA došli. Hovory a data operátoři měří v jiných jednotkách.

Čeští operátoři rostoucí podíl datových přenosů hodnotí podle ARPU, tedy průměrné útraty zákazníka. Třeba u T-Mobile byl v prvním čtvrtletí letošního roku podíl nehlasových služeb na ARPU 23 %, zatímco o šest let dříve to bylo 20 %. Nárůst to není tedy tak výrazný, což ale může být způsobeno zrušením nebo poklesem popularity starších služeb.

Operátor Vodafone se zase chlubí tím, že nehlasové služby zaznamenávají opravdu výrazný růst. "Zatímco objem hlasového provozu vzrostl za poslední rok jen nepatrně, a to v řádu několika procent, prudký nárůst sledujeme u využívání mobilního internetu a MMS. Meziročně vzrostl objem stažených dat trojnásobně a využívání služby MMS dvojnásobně," říká Lukáš Kropík z tiskového oddělení operátora.

Je tedy vlastně jen otázkou času, než data budou mít navrch i u nás. V našich končinách má ale telefonování hlubší tradici než v USA a různé internetové služby jej budou vytlačovat pomaleji. Mimo jiné i proto, že řady služeb v USA naprosto běžných jsme se ani po několika letech v našich končinách nedočkali.