Budoucnost klepe na dveře. Co bude umět váš nový telefon?

Výrobci nespí, a jejich marketingová oddělení si samozřejmě zjišťují, o jaké služby mají, a hlavně budou mít jejich zákazníci v budoucnosti zájem. Jedna z takových studií se nám dostala do rukou. Co z ní vyplývá? Co vlastně chceme od mobilního telefonu?

Agentura Roland Berger Market Research prováděla na podzim loňského roku telefonický průzkum pro společnost Siemens. Výzkum byl zaměřen na to, jaké služby by uživatelé chtěli od telefonů a sítí třetí generace. Osloveno bylo přes tisíc lidí a z půlhodinových rozhovorů vyplynuly zajímavé informace. Vzorek respondentů byl rozdělen na běžné spotřebitele a byznys zákazníky.

O tom, že zábava vládne světem médií i komunikací nemá cenu pochybovat - většina služeb jako MMS, videohovory nebo stahovaní hudby má za úkol uživatele hlavně pobavit. Tento trend se odráží také ve výsledcích výzkumu, i když je vidět, že exploze zábavy není pro mobilní uživatele jednoznačným snem. Hlavní slovo má rychlé připojení k internetu, bez něhož plno služeb ztrácí smysl.



Cestovní průvodce Smart Traveller. Zdroj: SmartGlobal.com

Jak vypadá Travel Guide v praxi? Londýnský obchod s mobilními datovými službami Smart Global už takového průvodce spustil. Smart Traveller, jak se služba jmenuje, dodá uživateli informace kromě předpovědi počasí i místní čas, převodníky měn a podobné praktická data. Smart Traveller je nabízen ve dvou verzích. Standard, za který se platí tři libry měsíčně má v databázi 250 lokalit a Professional, u které si sice připlatíte čtyři libry, ale získáte tím přístup ke 38 000 lokalit po celém světě.

Jako nejočekávanější služba se Siemensu jeví tzv. Portable Travel Guide. „Když se vymýšlelo, co bude klasickou aplikací pro 3G sítě, objevila se myšlenka průvodce, který by měl více funkcí než současné navigační systémy,“ řekl k novince Petr Dörner ze Siemensu. Kvalitní navigační systém by podle studie ocenilo přes padesát procent uživatelů.

Video Call – od komunikace ke sdílení prostředí

Mediálně nejpřitažlivější služba sítí 3G jsou videohovory a podle průzkumu mediální masáž zabírá. „Videohovory na pevných linkách byla katatrofa, na mobilech by to mělo být lepší, už jenom kvůli rozšíření mobilů s kamerou,“ říká Petr Dörner.

V případě této služby jde o posun funkce mobilního telefonu. „Nejde jen o výměnu informací, ale i o sdílení jisté intimity a emocí,“ dodal Dörner. Za pravdu mu dává i reklama německého Vodafone, který tuto službu prezentuje jako prostředek komunikace v rámci rodiny. Právě nutnost sdílení "jistě intimity" ale považujeme za největší slabinu videohovorů. Jedná se o příliš velký zásah do soukromí.

Kolik budou stát nové služby a kolik chceme platit?

Výzkum také ukázal, kolik bychom byli ochotni zaplatit za nové služby. Dotázaní uživatelé považovali za přijatelné navýšení výdajů za nové mobilní služby až o polovinu.

To platí pro běžné spotřebitele, i pro byznys zákazníky. Nejvíce jsme ochotni ze svého rozpočtu zaplatit za připojení k internetu, videohovory, turistického průvodce a download hudby a videa. Průměrně bychom za balík nových služeb byli ochotni zaplatit 480 korun měsíčně. Tato cifra ovšem pochází z říše snů. Zvláště když v současné době platíme pět set korun měsíčně jen za Push To Talk, o připojení k internetu ani nemluvě.



Co chceme od mobilů budoucnosti? Zdroj: End-User Survey Czech Republic - mobile Entertainment / Roland Berger Market Research

Chcete chatovat při mobilním hraní?

Internet je nejdůležitější

Co přinesou 3G telefony? Sítě třetí generace potěší především milovníky nadupaných telefonů. Těšit se na ně mohou i u nás ještě letos, většina výrobců slibuje uvedení alespoň některých svých modelů na náš trh ještě v tomto roce. Telefony, které UMTS zvládají jsou na našem trhu zatím jenom dva. Jsou to Nokie 6630 a 7600.

Mobilní hraní je další velké téma pro operátory i výrobce. Už nebudou jen klasické JAVA hry, ale s příchodem kvalitnějších datových technologií než stávající GPRS se začne na mobilech hrát také on-line. Oslovení uživatelé by při hraní ocenili i možnost chatování. „On-line hra, ke které se přidá možnost chatování určitě přinese operátorům další příjmy,“ řekl Dörner.

Rychlý internet je velkým lákadlem nových služeb. Uživatelé ho chtějí nejvíce využívat pro zjišťování informací, posílání emailů a již zmiňovanou zábavu. Mobily tak získávají novou funkci. Kromě komunikace začínají poskytovat i čím dál tím více informací.

Rychlosti kolem dvou megabitů, které se udávají v nejoptimističtějších vizích jsou sice lákavé, ale prozatím nereálné. Budeme rádi, když se budeme moci spolehnout na rychlost okolo 384 kbps. Další navýšení rychlosti přinese nadstavba s označením HSDPA (High Speed Data Packet Access).

technologie rychlost (průměrné hodnoty) zpoždění GPRS 40 - 60 kbps 700 - 750 ms EDGE 120 - 150 kbps 400 - 450 ms WCDMA 220 - 320kbps 250 ms HSDPA 550 - 800 kbps < 100 ms Rychlosti datových technologií

S kvalitou připojení souvisí i nové typy her, které na mobilech budeme moci hrát. Je samozřejmé, že u tahové strategie nemá odezva od serveru žádný větší význam, ale v případě real-time závodů a nebo klasických FPS (First Person Shooter) akcí typu Doom nebo Counter Strike už hráči ocení zpoždění menší než 0,1 sekundy.

Ubavíme se k smrti?

Představa, kterou nabízí uvedený výzkum, je zajímavá a lákavá. Určitě se však ale objeví i otázky, nakolik jsou podobné výzkumy věrohodné a nakolik reflektují budoucí zájmy uživatelů. Není možné, že současné optimistické vize nesplasknou jako korejská bublina digitální televize v mobilech

Zatím se operátoři ohání jenom rychlejším internetem a o konkrétních službách mluví jen mlhavě. Zábavný trend je jasný. Hry, video a hudba v mobilech se stahují už dnes, a příchod výkonnější sítě to jen posílí. Pokud se podobnými průzkumy řídí i operátoři, tak můžeme alespoň tušit, co nás čeká. Ubavíme se nebo unudíme?

A co vy? Jaké služby očekáváte od nových sítí?