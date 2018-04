Budoucnost internetu patří WiMaxu

Minulý týden se na světovém shromáždění 3GSM World Congress v Cannes objevilo pár zásadních informací, klíčových pro budoucnost chystaných sítí WiMax. Nutno podotknout, že členové uskupení Forum WiMax, mezi které patří i významní telekomunikační hráči, se snaží o uvedení technologie do provozu co nejdříve to půjde.