Příští chytré hodinky od Samsungu budou vypadat lépe

Samsung s vývojem svých chytrých hodinek spěchal, jen aby předhonil Apple (více zde). Apple si však zatím stále dává na čas, Samsung uvedl na trh své hodinky Galaxy Gear už na podzim. Nakonec i představitelé Samsungu uznali, že jejich chytré hodinky nepřinášejí nic speciálního (více zde).

To ale neznamená, že by Samsung na chytré hodinky zanevřel. Podle dostupných informací Samsung usilovně pracuje na nástupci. Současné chytré hodinky Galaxy Gear se dočkaly spíše negativních reakcí. Jedním z důvodů špatného hodnocení je jejich nudný vzhled. To by se mělo změnit.

Samsung si u Evropského úřadu pro ochranné známky a průmyslové vzory zaregistroval podobu dvou připravovaných hodinek. Možná jde o pánské a dámské provedení. Oba návrhy dávají zapomenout na nezáživný vzhled současných hodinek. Design patentovaných vzorů je moderní, spíše než o klasické hodinky jde o náramky.

Jeden z patentovaných vzorů zachycuje náramek, který postrádá klasický řemínek. Připravované hodinky neobepínají celou ruku, na zápěstí půjdou jednoduše nasadit. Tento vzor, který se už dříve objevil na jednom obrázku z jihokorejského patentového úřadu, zaujme zakulaceným displejem, pod nímž se nachází ovládací tlačítka ve stylu smartphonů s androidem.

Druhý vzor opět nemá klasický řemínek, ale už obepíná celou ruku. Náramek tak půjde rozepnout. Druhá podoba budoucích chytrých hodinek od Samsungu již nemá zakulacený displej, místo toho displej vystupuje z oblého náramku a je rovný. Tedy alespoň částečně, zaoblený by mohl být spodek displeje. Na vystouplém okraji se nachází čočka fotoaparátu.

Podívejte se na současný model chytrých hodinek od Samsungu: