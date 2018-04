Budou si děti dál prohlížet pornografické stránky?

Zbývající ostrovní provozovatelé sítí slibují, že stejné opatření zavedou do konce roku. Z celkových 45,5 milionu telefonů v Británii jich 16,5 milionu umožňuje přístup na internet. Zákazníci si zatím ztěžují, že přenos dat je zdlouhavý, pravý boom rozvoje těchto služeb je očekáván v příštím roce, kdy se na trhu objeví telefony 3G s rychlejším přístupem na internet.

Opatření zvané Content Control je nyní přednastaveno na všech telefonech operátora Vodafone. Kdo bude chtít přistupovat k „zakázaným“ službám, bude muset dokázat, ze je mu 18 let. Britští operátoři vydali letos v lednu společný dokument „Code of Practice“, který upřesňuje ochranu dětí před informacemi, které by měly být přístupné jenom dospělým. Tento text zavazuje operátory například k vytvoření monitorovacích mechanismů ve všech sítích v prosinci 2004. Vodafone prvním operátorem, který splňuje všechny body dokumentu.

Jak bude vypadat Content Control v praxi? Zákazník, který si bude přát prohlížet stránky určené dospělým, bude muset ověřit svůj věk. Buď pomocí registrace kreditní karty, nebo přímo návštěvou v „kamenném“ obchodě. Tato procedura je poměrně jednoduchá, ovšem pro zákazníka trochu obtěžující. Samozřejmě lze přístup k obsahu pro dospělé také zpětně zakázat.

Jaký obsah a služby budou zpřístupněny pouze dospělým? Chaty a seznamky, erotika, sázkové hry a hry s námětem násilí. Takže vše, co děti nejvíce zajímá.

Už nyní běží v síti Vodafone důkladné filtrovací nástroje. Vyhledávané termíny pro WAP a internet jsou neustále filtrovány, aby nebylo možná prohlížet závadný obsah z mobilních přístrojů, které nejsou pro tuto funkci nastaveny. Informace, které nejsou pomocí automatických filtrů rozpoznány, jsou pod karanténou, dokud nejsou manuálně zkontrolovány. Moderované chaty Vodafone mají předejít tomu, aby došlo k výměně kontaktních nebo dalších nevhodných informací o nezletilých debatujících.

Současný stav je výsledkem konzultací s organizacemi na ochranu dětí. Všichni samozřejmě tento jistě záslužný krok vítají, ovšem nesmíme zapomínat na to, že například z domácího počítače si dítě může prohlížet nevhodné stránky také, a to v ještě lepší kvalitě. Každopádně se zdá, že problém s přístupem dětí přes mobilní telefony k nevhodným informacím je technicky vyřešen. Kdo ale zaručí, že si děti nenechají telefon odblokovat starším kamarádem, nebo že nebudou používat přístroj svých rodičů? Dá se říci, že se vlk nažral a koza zůstala celá. Operátoři problém zodpovědně vyřešili, ale až praxe ukáže, jak účinná jsou tato opatření. Touha dětí poznávat zakázané totiž nezná mezí…