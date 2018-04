Budou se platit televizní poplatky i za mobily?

Mobilní televize se po ne příliš úspěšném startu rozjela v Jižní Koreji, kde získala od května přes šedesát tisíc uživatelů. Tato nová služba, od které si operátoři hodně slibují ale paradoxně odhalila mezery v britském mediálním právu. Narozdíl od České republiky se zde totiž platí televizní poplatky za každý přijímač a některé mobilní telefony zvládnou přijímat televizi také.

Zjevila se obava, že rozepře mezi telefonními společnostmi a regulátory vyústí v chaos a otevřenou válku mezi nimi. Přední analytici tedy v současné době požadují, aby byla přehodnocena pravidla tak, aby více vyhovovala nové situaci na trhu.

"Toto je oblast vývoje pro dalších 20 let, a tak je životně důležité, aby všechny nesrovnalosti byly vyřešeny dříve, než se celé odvětví zamotá do zmatků kolem nejednoznačné legislativy," řekl David McQueen z analytické firmy Informa.

Mobilní televize mají potenciál stát se v následujících letech aplikací, která pozvedne zisky operátorů. V květnu spustil britský Orange testovací provoz svého vysílání, kde nabízí zprávy ITN a CNN či show typu Celebrity Love Island nebo Big Brother. O2 nabídne příští měsíc program vytvořený ve spolupráci s NTL. Vodafone se nachází ještě ve fázích plánování.

Je mobil televizní přijímač?

Další otázka je, zda telefony schopné přijímat takovýto televizní program by měly podléhat stejným poplatkům jako klasické televize. Orange došel k názoru, že by takovým poplatkům podléhat měly. Zavázal se proto, že bude do 28 dní informovat regulátory o tom, že prodal takto vybavený telefon. Samozřejmě to bylo příslušnými orgány přivítáno.

V České republice ještě televizní vysílání do mobilů příliš rozšířené není. Český parlament nedávno změnil zákon o koncesionářských poplatcích, ve kterém navázal připojení k elektrické síti na placení poplatků. Jestliže televizor ani rádio nemáte, budete muset doložit, že je to pravda. Definice zařízení, za které je nutno platit koncesionářský poplatek, se ale vztahuje i na mobilní telefon.

"V případě mobilních telefonů platí, že jestliže přístroj umožňuje volitelný příjem rozhlasového nebo televizního vysílání, je třeba na něj pohlížet jako na zařízení, které je předmětem povinnosti platit rozhlasové anebo televizní poplatky," řekl nám Jiří Hnát z Ministerstva kultury.

Nepřehlédněte: Standardům digitálního televizního vysílání jsme se věnovali v článku: Zahoďte televize, dívat se bude na mobily. A co vy? Necháte se nachytat na služby budoucnosti, když nikdo nechce ani multimediální zprávy MMS?

V Británii jsou na tom podobně

Britská legislativa hovoří podobně. "Zákon říká, že každý kdo používá přijímač, který je schopen sledovat nebo zaznamenávat televizní program, podléhá koncesionářským poplatkům. Mobilní telefony schopné přijímat televizní programy živě nebo ze záznamu pod tuto definici také spadají," řekl mluvčí britského regulačního úřadu Ofcom.

I když se zdá, že prohlášení nedává prostor pro diskusi, výrazy živé vysílání nebo vysílání ze záznamu nejsou úplně přesná pro televizní programy v mobilech. O2 namítá, že jejich služba se hlavně skládá z jakýchsi klipů než z živého vysílání, z čehož usuzuje, že by telefonní přístroje neměly být předmětem televizních poplatků. Společnost se obrátila na Ofcom pro jednoznačné stanovisko.

"Naši službu komerčně nespustíme do roku 2006, takže je zatím čas, aby se věci vyjasnily," řekl mluvčí O2. Dále říká: "Tak jak se věci jsou nyní, věříme, že naši zákazníci nebudou muset platit poplatky za své telefony.“

Změní mobily mediální zákon?

Ostatní operátoři nevěří, že situace je tak jednoduchá. "Příchod mobilní televize odkryl šedá místa, a tak se objevily otázky nad tím co je a není televizní vysílání," řekl McQueen." Tyto otázky potřebují odpověď v podobě úprav mediálních zákonů."

Podle současných britských pravidel se platí poplatky za celý dům a platí to i pro všechny přístroje napájené vlastní baterií. Ale člověk bez televize by měl platit televizní poplatky za telefon. Inspektoři by nyní prohlíželi i mobilní telefony nebo ulicemi projížděli s detektory, jestli se někdo náhodou nedívá na televizi v mobilu. Zní to nemožně, ale bylo by to přesně podle platného zákona.

Nová doba, BBC nabízí placený obsah

Když pomineme poplatky, další sporný bod jsou etická pravidla, která platí pro klasické televizní společnosti. Budou dodržována i telefonními giganty? Britská veřejnoprávní BBC plánuje další kanál určený pouze na mobilní telefony, ale který již má být ale placený a tedy v rozporu se svými stanovami.

Čína se rozhodla, že Olympijské hry v Pekingu 2008 budou již "digital Olympics", tak aby si mohli lidé po celém světě sledovat oblíbené sportovce na obrazovce mobilu. Informa očekává, že do roku 2010 se celosvětově prodá skoro 51 miliónů telefonů schopných přijímat TV programy. To vytvoří ohromný trh, na který by měli regulátoři a zákonodárci rychle zareagovat.

"Ale zákonný rámec musí odpovídat technologiím 21. století, pokud nechtějí zákonodárci celý sektor uvrhnout do chaosu nebo úpadku," uzavřel McQueen.