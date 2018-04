Budou se hledat kradené telefony?

Takových článků můžete číst v tisku každý týden několik a většinou nekončí tak dobře jako tento. A to jsou samozřejmě jen ty zajímavé nebo jinak podstatné případy. Ovšem počet krádeží mobilních telefonů je mnohem vyšší a stále roste. Jen za první čtvrtletí roku 2000 byl hlášený téměř dvojnásobný počet krádeží oproti minulému roku. Jak je vidět, vzestupná tendence se stále drží.

Boj s lupiči je velmi těžký. Zlepšení stavu je možné docílit především prevencí na straně majitelů, neboť možnosti policie jsou v případě těchto krádeží velmi omezené. Okradený si často teprve po delší době všimne, že mu telefon schází, protože v tramvajové tlačenici je mobil na opasku nebo v kapse saka velmi snadnou kořistí. Oblíbený je způsob, kdy je telefon ihned předán dalšímu zloději, který s ním mizí daleko v davu. To vše znesnadňuje okamžité odhalení a tak je policie většinou informovaná se značným zpožděním. Policisté potom málokdy dokáží dopadnout zloděje, natož vrátit telefon majiteli. Úspěšnost takových případů je pouhých 5%.

Přitom systém GSM umožňuje sledovat, kromě mnoha jiných, i čísla telefonů, ze kterých je voláno. Nejde o identifikaci SIM karty (ta je samozřejmá), ale přístroje. Evidence tohoto údaje se může právě v případě odhalování kradených mobilů výborně osvědčit.

Výhodou je, že tyto lze sledovat průběžně, není tedy nutno ten který telefon si předem vyhlédnout. Možná se teď najde někdo, komu při takových řečech běhá mráz po zádech a v hlavě se mu vybavuje Orwellův román 1984. Mým osobním názorem je, že občan je často kontrolován či usměrňován mnohem horším způsobem na nebezpečnějších místech a nevidím tedy na tomto sledování nic špatného. V podstatě jde o stejně běžné údaje jako přehled hovorů ze SIM karty. Tak jako tak, obecná pravda, že všeho lze využít i zneužít, bude platit vždy a všude.

Pokud se tedy na možnost vysledování telefonního přístroje podíváme z čistě praktického hlediska a s dobrými úmysly, šance na vypátrání našeho zcizeného mobilu by se značně zvýšily. Stejně tak by i dopadení zlodějů přestalo být raritou. Všechno by tedy mluvilo ve prospěch sledování čísel přístrojů, ale...

V praxi by bylo třeba vyřešit značné množství zapeklitých právních bloků a kliček. Stejně tak problém s nepříliš přesnou lokalizací telefonu by znamenal nemalou překážku. Reálně lze spíše odhalit vlastníka SIM karty, která je do kradeného telefonu vložena. Z původní karty si totiž zloděj po zablokování příliš nezavolá a profesionální lupiči se na tento cíl ani nezaměřují. Jde jim o přístroje.

Tudíž, z ukradeného telefonu většinou poprvé zavolá až ten, kdo si ho od "čorkaře" koupí. A tak by se objevilo plno zklamaných a rozhořčených čerstvých vlastníků skvěle levných telefonů z druhé (dlouhoprsté) ruky, kteří s nezákonnou činností nemají nic společného a telefon si prostě za tak výhodnou cenu koupily. Ovšem i v tom je třeba hledat klad. Situace překupníků kradených telefonů by se tím snad alespoň o něco ztížila. Každý by si pečlivě rozmyslel, zda mu ušetřené peníze stojí za pozdější opletačky s policií.

Od věštění budoucnosti zpět do současnosti. Přichází otázka, proč se stále pohybujeme v podobě kdyby, když technické řešení je možné, dokonce poměrně snadné. Eurotel ani Paegas se zatím této možnosti nechytily, zřejmě i z důvodu výše zmíněných nesnází.

I z provozovatelů GSM sítí v zahraničí využívá sledování čísel přístrojů jen málokterý. Kromě jiného snad z prozaického důvodu, že i do ukradeného telefonu někdo dříve či později vloží novou SIM kartu a začne volat. Stejně tak i okradený člověk si povzdechne a za relativně nízký poplatek si nechá vystavit novou verzi své karty. Z pohledu provozovatele tedy honba za zlodějem představuje snahu neúměrnou výsledku.

Na rozdíl od Eurotelu a Paegasu však provozovatel sítě Oskar možnost sledování neopominul. Zda bude někdy do databází hovorů sáhnuto a čísla přístrojů budou použita při vyhledávání kradených telefonů, to je zatím záhadou, ovšem pokrokový přístup otvírající nové možnosti nelze Českému Mobilu upřít. Pokud by se v budoucnu tato metoda využila, Eurotel a Paegas by nejspíš nechtěly zůstat pozadu, protože důvěra zákazníků je věc, kterou je třeba budovat a pevně si jí držet. Vše tedy závisí na praktickém provedení a na tom, zda se policie a Český Mobil někdy v budoucnu pokusí společně šlápnout zlodějům na paty a jak se jim v takovém případě bude dařit.