Budou nové Nokie, vylepšují se T-zones

pátek, 22. srpna 2003 14:29

T-Mobile vylepšil T-zones

Tento týden T-Mobile zavedl několik zlepšení SMS brány na portále t-zones. Cílem změn je zvýšení uživatelského komfortu a spolehlivosti při doručování zpráv na různé typy telefonů. Novinky se týkají několika oblastí:

1) Zobrazení došlých SMS zpráv (tzv. doručenek)

Vinou nestandardního chování některých typů mobilních přístrojů docházelo k problémům s doručenkami. Tyto problémy jsou odstraněny novým formátem doručenky.

Po objednání doručenky u SMS odeslaných z t-zones obdrží odesílatel SMS zprávu s textem "Vase SMS zprava.......byla dorucena". Tato SMS je standardní SMS, která se ukládá na SIM kartu a tím je zaručeno že se zobrazuje správně na všech typech telefonů a nepřepisuje se obdržením další doručenky. Odesílatelem SMS s doručenkou je +420603052000, což je číslo SMS centra T-Mobile, které doručenku odeslalo.

2) SMS na displej

Maximální délka SMS zprávy na displej je nově omezena na 160 znaků, tedy na 1 SMS zprávu. Tímto zákrokem je odstraněna chyba u telefonů, které více SMS zpráv na displej přepisují a zobrazí pouze poslední textovou zprávu, což bylo pro uživatele matoucí. Odesílatel má tedy při odesílání SMS na displej jistotu, že se SMS zobrazí příjemci celá a korektně.

3) Ošetření klávesy ESCape při psaní SMS zprávy

SMS brána je nově ošetřena proti náhodnému vymazání rozepsaného textu SMS stiskem klávesy ESC.

Tuto příjemnou novinku ocení uživatelé nejpoužívanějšího internetového prohlížeče - Microsoft Internet Explorer verze 6.0 a vyšší.

4) Počet znaků dlouhé SMS

Maximální počet znaků, které zákazník může napsat do dlouhé SMS zprávy z t-zones byl rozšířen z 745 na 775 znaků.

čtvrtek, 21. srpna 2003 03:08

Tajemný nový Sony Ericsson - co je zač?

Na diskusním fóru fanoušků telefonů Sony Ericsson - Esato, jsme našli čtyři záhadné fotografie nám neznámého telefonu, patrně nějaké novinky Sony Ericssonu. V diskuzích se spekuluje, že by se mohlo jednat o nástupce T610 - model T620, nebo také o levnější variantu T610 - snad označenou jako T320. Je také možné, že se jedná jen o nějaký speciální kryt, nebo jsou fotografie čirý podvod. Pokud víte víc než my, neváhejte a podělte se o informace.

čtvrtek, 21. srpna 2003 00:00

Fanouškovska stránka pro majitele Nokií s OS Symbian

Máte-li Nokii s operačním systémem Symbian (N7650, N3650), tedy Nokii Series 60, možná vám přijde vhod tato česká fanouškovská stránka. Najdete zde užitečné rady, informace a odkazy a to především k programům pro OS Symbian.

středa, 20. srpna 2003 23:44

Nokia koupila od společnosti Sega online a bezdrátové herní aplikace pro svůj N-Gage. Více najdete $1#nokia030820">ve zprávě na Bonuswebu.

středa, 20. srpna 2003 00:00

Speciální varianta SE T68 za 850 000 Kč

Klasika v luxusním provedení, to je Sony Ericsson T68 s krytem provedeným v kombinaci žlutého a bílého osmnáctikarátového zlata a ozdobeným celkem 849 diamanty. Ty mají belgický brus v kvalitě VS1. Za výjimečnost se platí, takže se nemůžete divit ceně v přepočtu 850 000 Kč. K té pak musíte připočíst ještě balné a poštovné, neboť tento upravený Sony Ericsson T68 je k dostání jen v USA.

úterý, 19. srpna 2003 15:55

Nové Nokie již příští týden!

Příští týden, nejpravděpodobněji ve středu 27. srpna, představí Nokia několik nových telefonů. Akce by se měla konat v Moskvě a mezi novinkami by měly být modely 1100, 3200 a snad i inovované verze modelů 6100 a 6800 s označením 6100i a 6800i. Hovoří se i o nástupci luxusního modelu 8910i, o novém UMTS produktu a snad i o modelu, který by měl být přímým konkurentem Sony Ericssonu T610. Celkem by měla Nokia představit sedm nových telefonů.

Nokia 1100 bude základní model výrobce s monochromatickým displejem a výbou pod úrovní modelu 2100. Cena telefonu by se měla vejít v přepočtu pod 3 000 Kč.

Nokia 3200 by měla být levnější variantou modelu 7250 s designem určeným mladým zákazníkům.

O inovovaných modelech, nejpravděpodobněji 6100i a 6800i, zatím nejsou známé žádné podrobnosti. Je pravděpodobné, že inovace asi budou v intencích změn, jako u dvojice modelů 7250 a 7250i.

Některé z novinek by pak mohly být k vidění i na veletrhu IFA, který proběhne v Berlíně od 29.8. do 3.9.2003.

úterý, 19. srpna 2003 12:00

První informace o Eurotel Duet

Mobil.cz vám jako první přináší podrobnější informace o nové službě Eurotelu nabízené od zítřejšího dne - Eurotel Duet. Eurotel Duet je služba, která umožňuje výhodnější volání mezi dvěma čísly v síti Eurotel v rámci České republiky. Podmínkou je, že služba může být aktivována vždy mezi zákazníkem s uzavřenou písemnou smlouvu s Eurotelem, a uživatelem služeb Go. Aktivací služby Eurotel Duet získají oba dva zúčastnění dvaceti procentní slevu na vzájemná volání. Každý zákazník Eurotelu může mít službu aktivní nejvýše s jedním partnerem. Sleva na volání je dvacet procent, pro dobíjení kreditu mezi oběma účastníky deset procent.

Podrobný článek včetně nastavení a aktivování služby je připraven v zítřejším vydání, nezapoměňte tedy sledovat Mobil.cz

úterý, 19. srpna 2003 11:19

Eurotel mění ceny dotovaných mobilů

Stejně jako již několik posledních měsíců, i v srpnu změnil Eurotel ceny svých dotovaných telefonů až v polovině měsíce. Za kolik tedy změněné telefony u Eurotelu nakoupíte?

Sony Ericsson P800 koupíte za 18 995 korun (původní cena 19 995 korun),

(původní cena 19 995 korun), Siemens M55 koupíte za 2 995 korun (původní cena 3 995 korun),

(původní cena 3 995 korun), Panasonic GD87koupíte za 8 995 korun (9 495 korun),

(9 495 korun), Sharp GX13 koupíte za 5 995 korun (7 995 korun).

úterý, 19. srpna 2003 07:30

Také Eurotel bude nabízet zvýhodněné volání mezi dvěma čísly. Služba s názvem Eurotel Duet bude představena ve středu 20. srpna.

úterý, 19. srpna 2003 00:00

Česká fanouškovská stránka o Sony Ericssonu T610

Majitelé Sony Ericssonu T610 jistě potěší nová česká fanouškovská stránka pro tento model telefonu. Najdete na ní zajímavé odkazy, diskuzní fórum a další praktické informace stahující se k tomuto telefonu.