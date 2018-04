Budou mít mobilní telefony svoji internetovou doménu?

Sdružení firem podalo návrh na zřízení domény nejvyšší úrovně pro mobilní zařízení. Název domény a podmínky používání jsou nejasné, přítomnost významných hráčů ba však mohla napomoci úspěchu. K čemu by mobilní domény mohly sloužit?

DNS jako telefoní seznam internetu

Počítače na internetu jsou v identifikovány IP adresami, které mají v současné době podobu 32-bitového čísla. Zapisují se většinou jako čtveřice čísel od 0 do 255 oddělená tečkami, což nemusí být příliš pohodlné. IP adresy v nové verzi internetového protokolu budou ještě delší a budou se zapisovat v šestnáctkové soustavě. IP adresy používané různými firmami a institucemi se navíc mohou měnit, proto byl v internetu zaveden systém doménových jmen (Domain Name System, DNS). DNS zavedl hierarchický systém domén, díky kterému můžeme pro nalezení webového serveru nebo odeslání elektronické pošty použít snadno zapamatovatelný název počítače nebo poštovní domény. Pokud chceme stáhnout do webového prohlížeče stránku ze serveru Mobil.idnes.cz, náš počítač díky DNS zjistí IP adresu serveru (80.188.162.150), s počítačem na této IP adrese naváže spojení a stáhne stránku. DNS umí i opačný postup, z IP adresy zjistí jméno počítače. Pro adresu 80.188.162.150 je k dispozici údaj diana.mobil.cz (pro tento název serveru najde DNS stejnou IP adresu). Mnoho různých doménových jmen může ukazovat na jedinou IP adresu a údaje pro reverzní vyhledávání mohou být kvůli púoužitým postupům nepřesné či nemusí být k dispozici vůbec.

DNS, práce všeho druhu

Pro potřeby elektronické pošty umí DNS ještě složitější vyhledávání. Pokud by nějaký poštovní server chtěl poslat poštu do domény Idnes.cz, vyhledá si v údajích pro doménu záznamy MX (Mail eXchange) a z nich vyčte, kam poštu směrovat. Pro doménu Idnes.cz má k dispozici servery mailin.mafra.cz, mailout.mafra.cz a relay.iol.cz, záznamy MX obsahují i údaje o jejich prioritách.

DNS může obsahovat i údaje o způsobech komunikace s telefonním číslem. Jak jsme již informovali, standard ENUM se snaží pomocí DNS poskytovat informaci, které služby na daném čísle běží a jak je možné s těmito službami komunikovat.

Je zapotřebí rozlišovat různé úrovně domén. Domén nejvyšší úrovně je relativně málo, patří mezi ně domény států (Česká republika má .Cz), generické a speciální domény (.Biz pro komerční instituce, .Muzeum pro muzea, .Aero pro letectví) a infrastrukturní doménu .Arpa, ve které běží mimo jiné právě standard ENUM.

Pod doménami nejvyšší úrovně se nacházejí domény druhé úrovně, jako je třeba Idnes.cz. V některých doménách nejvyšší úrovně se nachází pouze relativně nízké množství tématicky zaměřených domén druhé úrovně a jednotlivci či firmy se mohou stát držiteli až domén třetí úrovně, v případě standardu ENUM je ve hře ještě více úrovní.

Nové domény s novým významem

S vývojem internetu se objevují stále nové požadavky na zřízení nových domén nejvyšší úrovně, nejsou však vždy úspěšné. Byli jsme tak dosud například ušetřeni domény .Kids pro stránky s obsahem přístupným dětem či domény .Xxx s obsahem naopak pro děti zcela nevhodným. Rozvoj telekomunikací a jejich konvergence se světem počítačových sítí přinesl návrh na zřízení domény nejvyšší úrovně .Tel a domény nejvyšší úrovně pro mobily.

Dosavadní snahy nebyly korunovány úspěchem, na scéně se však objevila aliance mobilních operátorů a počítačových firem, která podala návrh na zřízení nové domény nejvyšší úrovně u neziskové organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Internetová korporace pro přidělená jména a čísla). Návrh podala Asociace GSM, mobilní operátor 3, HP, Microsoft, Nokia, Orange, Samsung, Sun Microsystems, TIM, T-Mobile International a Vodafone. Pokud bude jejich návrh přijat, chtějí založit společnou asociaci pro správu mobilních domén.

Speciální doména pro mobilní zařízení se můž jevit jako hezká myšlenka, zůstává však příliš mnoho nejasností. Jak by se nová doména měla jmenovat? Název .Mobile je moc dlouhý, .Mob zní špatně. Předkladatelé návrhu údajně dávají přednost názvu .M, jednalo by se však o vůbec první jednopísmennou doménu nejvyšší úrovně.

K čemu by doména měla sloužit? Jistě by bylo možné ji využít pro mobilní webové stránky, respektive WAP a i-mode. Smysl by také mohlo mít přidělování e-mailových adres mobilům pro posílání textových zpráv a doménových jmen pro přímou automatickou komunikaci mezi mobilními zařízeními (M2M, Machine to Machine). Všechny tyto funkce jsou však již nyní realizovány pomocí stávajících domén nejvyšší úrovně, nová mobilní doména by navíc zčásti kolidovala se standardem ENUM.

Smysl by mohlo mít přidělování uživatelských jmen místo telefonních čísel, i tato funkce by však měla smysl spíše se stávajícími doménami: Měla by doména Eurotel.m patřit českému, nebo slovenskému Eurotelu?

Existují i lepší nápady

Podle posledních zpráv se zdá, že sdružení firem má zájem o mobilní doménu nejvyšší úrovně s názvem .mobi. Měla by být k dispozici pro mobilní web, vyťukávání názvu domény je však nepraktické. Je dlouhá čtyři znaky, písmena m i o se navíc u klasických mobilů zpravidla nacházejí na číselné klávese 6. Bylo by tedy nutné zmáčknout klávesu 6 jednou, pak chvíli počkat a stisknout ji třikrát. Vyťukávání názvu domény by tedy bylo zdlouhavé a přinášelo by velké riziko chyb. Webové servery navíc dokážou již nyní rozeznat různé druhy webových prohlížečů a odlišit je od wapového přístupu, velikost trhu pro mobilní domény je tedy velmi nejistá.

Dobrou zprávou je, že se ICANN bude opět zabývat dalšími potenciálními doménami nejvyšší úroveň. Ve hře jsou hned dva návrhy na využití domény .Tel. Kromě veterána Telname Ltd. se o její správu uchází také firma Pulver.com, která v této doméně nejvyšší úrovně hodlá zprovoznit standard ENUM. Organizace The SpamHaus Project chce zase zřídit doménu .Mail, která by zastřešovala běžné domény firem a nabízela by záruku, že z domény nepřichází spam. Doména Firma.com by se tak v e-mailu změnila na Firma.com.mail, pomocí DNS by se ověřovala legitimita odesílatele a na stránce http://firma.com.mail by si adresát mohl ověřit antispamovou politiku odesílatele. Doménu nejvyšší úrovně .Jobs by chtěla spravovat Society for Human Resources Managament z americké Viginie, o doménu .Asia má zájem DotAsia, tato doména by měla umožňovat názvy domén v asijských abecedách (technické stadardy pro písmena jiných abeced či písmena s diakritikou v názvech domén jsou na světě, ale žádná doména nejvyšší úrovně je zatím neimplementovala. U nás nicméně firma Aliaweb nabízí domény 3. úrovně s diakritikou v doméně Web.cz za 525 Kč ročně, doména by se tak mohla jmenovat třeba Ččč.web.cz).

Zatím nelze předjímat, které z navržených domén nejvyšší úrovně organizace ICANN schválí a za jakých podmínek budou nabízeny. Pro všechny zúčastněné nastala napínavá situace, bojuje se o potenciálně velké kusy internetového trhu a každý z uchazečů obětoval i nemalou částku 45 tisíc amerických dolarů za pouhé vpuštění do soutěže. Jak odhadujete šance nových domén vy? Svoje názory můžete psát do diskuse pod článkem.