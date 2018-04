Budou místní hovory za korunu? Prozradil finanční ředitel Telecomu

Odpovědi Juraje Šedivého najdete ZDE

Český Telecom vytvořil za loňský rok čistý zisk 5,6 miliardy korun. Rok předtím přitom společnost skončila kvůli desetimiliardovému účetnímu odpisu se ztrátou 1,8 miliardy korun. Díky úplné konsolidaci s výsledky dceřiného mobilního operátora Eurotel vykázal Telecom růst výnosů o 20 procent na rekordních 62,1 miliardy korun.

Výše čistého zisku překonala odhady analytiků a řadí Telecom mezi nejziskovější tuzemské firmy. Ekonomové očekávali zisk kolem 5,4 miliardy korun. Vykázané výnosy se s jejich očekáváním shodují. Podle analytika Wood&Company Tobora Bokora by se výše dividend za loňský rok mohla pohybovat minimálně kolem 16 korun na akcii.

Co se děje kolem privatizace?

Náš dominantní telekomunikační operátor zrovna prochází privatizací. První kolo výběru už je za námi. V něm vybrala mezirezortní komise uchazeče, kteří splňovaly vládní představy o novém vlastníkovi státního podílu.

Vláda minulý týden rozhodla, že oba finanční investoři, tedy PPF/J&T a Blackstone/CVC/Providence, kteří postoupili do druhého kola, si musejí najít nové, dostatečně velké telekomunikační partnery. PPF, která šla do tendru se svou dceřinou firmou InWay, to označila za změnu podmínek během tendru.

Vedle PPF/J&T a Blackstone/CVC/Providence podaly předběžné nabídky ještě telekomunikační firmy Telefónica, Belgacom a Swisscom. Nabízená cena se pohybovala mezi 61 a 71 miliardami Kč. Podle tisku chtějí všichni zájemci zachovat obchodovatelnost akcií Telecomu na trhu a počítají i se službami generálního ředitele Gabriela Berdára.

K podání závazné cenové nabídky mají zájemci čas do 29. března. Vláda by měla o vítězi rozhodnout počátkem dubna podle výše nabídnuté ceny. V případě úspěšného výběru kupce budou muset transakci ještě schválit orgány EU. Pokud kabinet žádného zájemce nevybere, nabídne akcie na kapitálových trzích.

Co bude dál?



Zajímá vás dění kolem privatizace Českého Telecomu? Chcete vědět detaily o hospodaření zatím polostátního telekomunikačního kolosu? Můžete se ptát již dnes od 14:30 na stránkách Mobil.cz výkonného ředitele pro finance v ČTc – Juraje Šedivého.

Kdo je Juraj Šedivý?

Juraj Šedivý absolvoval strojní fakultu v Nitře v roce 1984 a Univerzitu Komenského v Bratislavě v roce 1990. Do roku 1991 pracoval jako odborný asistent a vědeckovýzkumný pracovník v oblasti mechaniky vozidel. V roce 1992 získal titul MBA na Rochester Institute of Technology v New Yorku.

V témže roce nastoupil do společnosti Johnson & Johnson Consumer Products, Inc., v New Jersey jako finanční analytik, později se stal kontrolorem divize profesionálních produktů pro Českou republiku a Slovensko v Praze. Své první zkušenosti v odvětví telekomunikace získal v letech 1996 až 1997 jako finanční ředitel společnosti Globtel na Slovensku, která se zabývá mobilní telekomunikací.

Ke konci roku 1997 nastoupil do Českého Telecomu, do pozice výkonného ředitele pro plánování a controlling. Od roku 1991 zastává Šedivý pozici finančního ředitele. V roce 2003 byl jmenován prvním místopředsedou představenstva Českého Telecomu.