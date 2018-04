Budou mezinárodní hovory levnější?

Od 1. ledna si mohou čeští telekomunikační operátoři vybrat pro připojení svých sítí do zahraničí libovolného zprostředkovatele. Umožňuje to nový telekomunikační zákon, který platí od 1. července 2000. Nejdůležitějí změny však začaly platit od ledna tohoto roku. Až do konce roku 2000 totiž musel každý telekomunikační (tedy i mobilní) operátor, který chtěl nabízet hovory do zahraničí, využívat pro tyto hovory linky Českého Telecomu.

Při stanovování cen za mezinárodní hovory tak byli naši mobilní operátoři limitováni právě ceníkem Českého Telecomu. Nyní si mohou vybrat z nabídky téměř všech alternativních operátorů nebo si vybudovat vlastní linku do zahraničí. Na trhu mezinárodního připojení existuje i v České republice poměrně silná konkurence a ceny za pronájem linek vedoucích do zahraničí tak budou zřejmě již jen klesat. A když bude mít mobilní operátor nižší náklady na připojení svojí sítě do zahraničí, mohl by samozřejmě snížit i minutové sazby pro koncové zákazníky.

Ceny budou klesat

Dá se předpokládat, že ceny mezinárodních hovorů by mohly do konce roku 2001 klesnout přinejmenším na úroveň současných cen za internetové volání do zahraničí (Paegas Internet Call, NetCall 55, Volám 77).

Právě internetové hovory jsou již dnes přenášeny po linkách alternativních operátorů. Na mezinárodní internetové hovory se totiž nevztahoval monopol Českého Telecomu. Případný rozdíl v kvalitě hovoru je způsoben pouze použitým přenosovým protokolem – samotná linka je stejně kvalitní jako ta, po které se přenáší klasické hovory. Tyto linky mají mobilní operátoři pronajaté za mnohem příznivější ceny, než jim nabízel v minulosti Český Telecom. A právě proto jsou internetové hovory z mobilů tak levné.

U mezinárodních hovorů teď může dokonce nastat situace, kdy volání z mobilu do zahraničí bude levnější než volání na pevnou linku v tuzemsku. Ostatně, s tarifem EuroTel Original Go voláte do většiny evropských států s NetCall 55 levněji již dnes. Na trhu lukrativních mezinárodních hovorů totiž konkurence ještě více poroste a ceny budou klesat – stejně jako v ostatních evropských státech.

V mezinárodních hovorech je konkurence

Čeští mobilní operátoři nechtějí o budoucnosti cen svých mezinárodních hovorů zatím vůbec hovořit. Všichni nám sice sdělili, že se budou snažit nabídnout svým zákazníkům co nejvýhodnější ceny a nejvyšší kvalitu hovorů, ale konkrétní informace o svých plánech a dodavatelích nám neposkytnou.

Podle našich odhadů by ke snížení cen za mezinárodní hovory mělo dojít během několika měsíců. Jednání s jinými telekomunikačními společnostmi a především technické řešení mezinárodního připojení trvá totiž poměrně dlouho. Jenže konkurence nespí a např. karta X Českého Telecomu je pro mezinárodní volání ve srovnání s klasickými cenami mobilních operátorů (tedy ne s cenami za internetové volání) levnější již dnes.

A to vůbec nezmiňujeme roamingové ceny. Ty jsou sice způsobeny dohodami mezi mobilními operátory, ale i tento stav je vedle levných volacích karet pro volání ze zahraničí neudržitelný. Vždyť s kartou X si z Německa do ČR zavoláte za 12 Kč za minutu. Oproti tomu s roamujícím mobilem zaplatíte přiblžině 25 Kč mimo špičku. A to je opravdu propastný rozdíl.

Vybrané ceny za mezinárodní hovory a hovory do zahraničí

Německo Slovensko USA volání z ČR volání do ČR volání z ČR volání do ČR volání z ČR volání do ČR kontakt karta X 11,40 Kč 12,00 Kč 11,40 Kč 12,00 Kč 12,60 Kč 15,00 Kč www.telecom.cz karta SmartCall 5,20 Kč - 10,00 Kč - 6,90 Kč - www.smartcall.cz EuroTel + NetCall 55 10,00 Kč 39,10 Kč 10,00 Kč 26,00 Kč 10,00 Kč 60,80 Kč www.eurotel.cz Oskarta + Volám 77 9,50 Kč 39,70 Kč 8,90 Kč 26,40 Kč 9,50 Kč 60,00 Kč www.oskarmobil.cz Paegas + Internet Call 9,97 Kč 38,45 Kč 9,97 Kč 26,42 Kč 9,97 Kč 54,36 Kč www.paegas.cz

Ceny v tabulce jsou v době silného provozu